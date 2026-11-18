El Centro de Confinamiento del Terrorismo, una de las infraestructuras clave en la estrategia de seguridad que transformó los índices de violencia en las comunidades salvadoreñas (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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La abogada y experta en derechos humanos Erika Torregrossa afirmó que la tranquilidad en las calles y la paz social son requisitos indispensables para que las familias salvadoreñas puedan trabajar, estudiar y salir adelante. Durante su participación en el programa televisivo Diálogo 21, la jurista compartió su análisis luego de asistir a la Conferencia Internacional Estado y Democracia, un encuentro realizado en El Salvador que reunió a delegados de 25 países para evaluar la transformación institucional del país.

Para Erika Torregrossa, quien nació en Colombia y reside en España desde hace casi cuatro décadas, los modelos de gobierno tradicionales en América Latina enfrentan un desgaste notable porque no lograron resolver las demandas básicas de la población, en especial el reclamo histórico de poner fin a la delincuencia.

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“El concepto que nosotros tenemos en mente como democracia, en tanto que están los tres poderes independientes, pero que buscan un único fin, que es el desarrollo social, económico y humano de la comunidad, está en crisis en algunos países”, señaló la especialista en el espacio televisivo.

Además, la profesional explicó que la vida cotidiana en los barrios y colonias depende de la capacidad del Estado para garantizar que las personas salgan a trabajar sin temor a la extorsión o al ataque de pandillas. Desde su perspectiva, proteger a la población honra los principios internacionales de defensa de la vida humana.

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La abogada Erika Torregrossa durante su entrevista en el programa televisivo Diálogo 21, donde analizó los resultados de la Conferencia Internacional Estado y Democracia en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).

La especialista recalcó que cuando los padres de familia no pueden enviar a sus hijos a la escuela por el dominio de grupos criminales en sus colonias, se rompe el acceso a la educación y a la salud. Por ello, la recuperación de los espacios públicos en el país centroamericano devuelve a la ciudadanía la posibilidad de circular con libertad, abrir pequeños negocios familiares sin sufrir chantajes y proyectar mejoras en sus hogares.

Asimismo, Torregrossa destacó que la certidumbre en las normas y el orden público generan un clima propicio para que lleguen inversiones comerciales e industriales. La jurista remarcó que las empresas necesitan reglas claras y un ambiente pacífico para instalarse, lo cual se traduce en empleos formales, mejores ingresos y mayor dinamismo para el comercio local salvadoreño.

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El cambio en la imagen internacional y el respaldo legal

La jurista recordó que las leyes salvadoreñas y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia catalogaron a los grupos de pandillas como organizaciones asociadas al terrorismo. Indicó que las autoridades tienen la obligación de intervenir con firmeza para proteger a la sociedad civil, una postura que encuentra respaldo en resoluciones y directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Torregrossa reconoció que la imagen de El Salvador en el extranjero arrastraba el estigma de ser uno de los lugares más peligrosos del planeta antes del año 2019, según los registros de diversos organismos regionales.

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La afluencia de viajeros en sitios turísticos de El Salvador, actividad que la jurista Erika Torregrossa destacó como una muestra concreta del cambio institucional frente a los años de violencia urbana (Cortesía: Secretaría de Prensa).

En contraste, subrayó que los resultados actuales en materia de seguridad permitieron que el territorio sea considerado uno de los destinos con mayores avances de orden público en el continente, al punto de reactivar el turismo internacional.

“Realmente El Salvador está realizando una transformación de ese concepto para dirigirlo hacia lo que llama el vicepresidente Félix Ulloa una revolución pasiva, es decir, desde las capas de la sociedad, transformando esa cultura del desarrollo y esa cultura democrática”, remarcó Torregrossa en la entrevista.

La ponente foránea enfatizó que existe todavía la necesidad de explicar en el plano internacional la realidad que vive la población en el terreno, y concluyó que sostener estos logros en el tiempo requiere mantener instituciones sólidas, aplicar la ley de forma pareja y cuidar que los beneficios económicos de la paz alcancen a todos los sectores del país.

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