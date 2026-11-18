El prosecretario general de la AFA y titular de la comisión de selecciones nacionales, Luciano Nakis, se refirió a la escasa venta de entradas para los amistosos recientes ante Uruguay y Costa Rica

Guardar

La selección argentina comenzó la era post Lionel Messi con dos partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. En el primero, fue derrota en La Bombonera frente a Uruguay por 2-1 y en el restante se dio una aplastante victoria por 7-0 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. En ambos encuentros hubo un denominador común: la escasa convocatoria para ver a un equipo que supo ser campeón y subcampeón del mundo y en el que el público se sentía representado.

A raíz de la poca venta de entradas para los mencionados compromisos internacionales, el prosecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, Luciano Nakis, brindó su punto de vista sobre este fenómeno. “Es un tema que lo estamos trabajando. Estamos muy contentos con la renovación de Scaloni, que es un logro importante para el fútbol argentino en general. Con respecto a la venta de entradas es un momento difícil desde lo económico y de a poquito se va a ir dando el fenómeno que nos tiene acostumbrados para ir a ver a la Selección. Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse a ver a la Selección”, indicó el directivo de 49 años en diálogo con Radio La Red (AM 910).

PUBLICIDAD

Luego, el periodista Gustavo Yarroch le repreguntó si desde la AFA tenían pensado bajar los precios de las entradas para que una mayor parte del público pueda acceder y presenciar los partidos. “Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos”, completó Nakis, quien además es el titular de la comisión de selecciones nacionales en la entidad. “Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era”, concluyó.

Escasa concurrencia de público en el partido amistoso de la selección argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Fotobaires)

La selección argentina cerró su gira de amistosos de noviembre con una convocatoria muy por debajo de lo habitual, tanto en La Bombonera como en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para el partido ante Uruguay, disputado el 13 de noviembre, los precios partieron de $95.000 para la entrada general y llegaron hasta $290.000 para la ubicación preferencial, con valores intermedios de $140.000 para platea alta y entre $180.000 y $220.000 para las plateas medias y baja. La asistencia rondó las 25.000 personas, lo que dejó tribunas cerradas y sectores vacíos en un estadio con capacidad para unas 55.000 ubicaciones.

PUBLICIDAD

Cuatro días después, el amistoso ante Costa Rica repitió el escenario de baja demanda, aunque con entradas más económicas: la popular costó $80.000, la popular para menores $25.000, y las plateas Gasparini y Ardiles se ubicaron en $125.000 y $145.000 respectivamente. Según cifras oficiales de la organización, se vendieron poco más de 20.000 tickets, una cifra que motivó la entrega de entradas gratuitas en las horas previas al encuentro, principalmente en la tribuna Gasparini. El Kempes, con capacidad para casi 60.000 espectadores, reunió una concurrencia estimada en 31.000 personas una vez sumadas las acreditaciones sin cargo, aunque organismos de seguridad reportaron cifras superiores a 35.000 asistentes.

En La Bombonera, ante Uruguay, tampoco se vio gran cantidad de hinchas para alentar a la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

En ambos casos, la venta se realizó de forma exclusiva a través de la plataforma Deportick, sin boleterías habilitadas en los estadios. La diferencia de precios entre ambos encuentros –con valores más bajos para el duelo ante Costa Rica– no alcanzó para revertir la tendencia de baja convocatoria que marcó el cierre del año de la Albiceleste en el plano local.

PUBLICIDAD