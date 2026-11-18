La conductora compartió una imagen religiosa en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje para quienes se preocuparon por el productor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La internación de Mariano Chihade generó preocupación en el mundo del espectáculo. A menos de un día de conocerse que el productor permanece en la sede Belgrano de Fleni y que será sometido a una intervención quirúrgica, su esposa, Mariana Fabbiani, se expresó en redes sociales. En medio de su breve mensaje, la conductora compartió una imagen religiosa que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Luego de agradecer las muestras de cariño recibidas por la situación de salud de su pareja, Fabbiani publicó una estampita de la Virgen Desatanudos. La imagen religiosa suele ser elegida por quienes atraviesan momentos complejos y le piden que interceda ante Dios para resolver problemas difíciles. En ese simbolismo, los conflictos y las situaciones sin salida son representados como “nudos” que pueden desatarse a través de la fe.

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La conductora de DDM (América), no acostumbra a compartir expresiones religiosas de manera habitual. Por eso, la publicación tuvo una repercusión particular entre sus seguidores, que la interpretaron en el contexto de la internación de Chihade. La estampita apareció después de que Fabbiani agradeciera el acompañamiento recibido y pidiera que pensaran en el productor con amor y buena energía.

La imagen religiosa que eligió Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por el estado de salud de su marido (Instagram)

El estado de salud de Chihade se conoció a través de un comunicado oficial de Fleni. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, informó el centro médico.

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“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, señaló el comunicado difundido durante la noche del martes.

“El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, concluyó Fleni en el comunicado oficial. La información fue firmada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

La historia de la Virgen Desatanudos

La historia de esta advocación mariana comenzó en Alemania, cuando un noble recurrió a sus rezos para intentar mejorar la relación con su esposa. Como muestra de agradecimiento, le pidió a un artista que realizara una imagen que representara aquella acción vinculada con la fe. El resultado fue una representación de la Virgen María rodeada de ángeles y amparada por el Espíritu Santo.

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La imagen también la mostró pisando la cabeza de una serpiente, un símbolo asociado con los males y los pecados. En sus manos aparecieron cintas enredadas que, después de pasar por ellas, quedaban lisas. Esa escena representó la manera en que la fe y el amor podían desatar los problemas humanos que dificultaban la comunicación con Dios.

La imagen de la Virgen Desatanudos (X)

La obra habría sido realizada cerca del año 1700. En alemán fue conocida como Maria als Knotenlöserin, una expresión que significa María, la que desata los nudos. El artista fue Johann Georg Melchor Schmidtner, quien tenía una reconocida trayectoria en la Iglesia alemana y se había formado en Venecia durante el siglo XVI.

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Según los historiadores, la imagen fue creada para el retablo de las Beatas Vírgenes del Buen Consejo, lugar al que aquel noble la donó. Con el paso de los años, y luego de la destrucción del retablo, aparentemente durante una guerra, la obra llegó a la iglesia de San Peter am Perlach, en Augsburgo, donde todavía se conserva.

La devoción también se extendió a la Argentina. En Buenos Aires, la Virgen Desatanudos reúne a miles de fieles que se acercan el día ocho de cada mes para pedir su ayuda espiritual. La imagen fue entronizada en la iglesia de San José del Talar, ubicada en la calle Navarro 2460 de la Ciudad de Buenos Aires, el ocho de diciembre de 1996.

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La advocación mariana se trasladó a lugares como Argentina, donde tuvo gran vínculo con el fallecido papa Francisco (X)

La versión local fue realizada por la artista plástica Ana Betta de Berti. Sin embargo, la llegada de esta advocación a la ciudad tuvo una historia previa. En 1984, un sacerdote que había viajado a Alemania para estudiar llevó consigo una postal en la que aparecía la Virgen Desatanudos.

Aquel sacerdote jesuita era Jorge Bergoglio, quien años más tarde se convertiría en el papa Francisco. El fallecido Sumo Pontífice fue uno de los fieles de esta advocación mariana y contribuyó a que su imagen se conociera en la Argentina. Dentro de la Iglesia Católica, también es reconocida como “Madre de Dios, María la que desata los nudos”, “Madre del buen consejo” y “Patrona de los matrimonios y de los conflictos en la vida de las personas y los pueblos”.

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La historia de amor de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Fabbiani y Chihade se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV. En ese momento, ella conducía RSM, el resumen de los medios, mientras que él se desempeñaba en la gerencia de programación de la señal. Después de comenzar la relación, la pareja inició la convivencia. En 2010 nació su primera hija, Matilda, y cuatro años más tarde llegó Máximo. Desde entonces, ambos combinaron su vida familiar con diferentes proyectos vinculados con la televisión y la producción de contenidos.

Mandarina Contenidos, la productora fundada por Chihade, estuvo detrás de varios ciclos conducidos por Fabbiani. Entre ellos se encuentran El diario de Mariana, Mamushka, Desvestida: la moda pasó de moda y DDM, el programa que actualmente encabeza la conductora por América.

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La pareja comenzó su historia de amor en los pasillos de América TV y formaron una familia años más tarde (Instagram)

Fabbiani siempre destacó la experiencia de trabajar junto a su pareja y señaló que ambos comparten la pasión por la actividad televisiva. Chihade, por su parte, habló públicamente de su familia en 2019, durante el cierre de una etapa de El diario de Mariana.

En aquella oportunidad, el productor destacó el rol de Fabbiani como madre y expresó el afecto que sus hijos sentían por ella. A lo largo de los años, la pareja logró combinar su vínculo personal con proyectos profesionales compartidos, una dinámica que forma parte de su historia familiar y laboral.