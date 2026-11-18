Roberto Moro asumió la presidencia pro tempore de la CICAD-OEA durante la 80.ª Asamblea del organismo, celebrada en Washington

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Argentina asumió la presidencia pro tempore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el 80.º período ordinario de sesiones del organismo, que se realiza esta semana en Washington, Estados Unidos.

La representación argentina quedó en manos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), dependiente del Ministerio de Salud. El mandato se extenderá durante un año, hasta el próximo período ordinario general de 2027.

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El secretario de la SEDRONAR, Roberto Moro, afirmó que el país asume la conducción del foro con la premisa de que los desafíos asociados a las drogas requieren una respuesta coordinada entre los Estados. “Ningún país puede enfrentar por sí solo la complejidad de los problemas vinculados a las drogas”, sostuvo durante la asamblea.

Moro señaló que la agenda deberá contemplar los cambios en los mercados ilícitos, las formas de criminalidad, los patrones de consumo y las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las comunidades. En ese marco, planteó que la cooperación regional e interinstitucional será uno de los ejes de la presidencia argentina.

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El funcionario propuso articular el trabajo de las áreas de salud, educación, seguridad y justicia con organizaciones de la sociedad civil, comunidades y empresas. También ubicó entre las prioridades la prevención del reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales relacionadas con mercados de drogas.

“Cuando una organización criminal logra captar a un joven, muchas veces estamos llegando demasiado tarde”, advirtió Moro. Según explicó, la prevención demanda detectar de manera temprana las vulnerabilidades, fortalecer a las comunidades y generar oportunidades para evitar que el delito se presente como una alternativa.

La presidencia pro tempore habilita a la Argentina a dirigir las sesiones de la CICAD, representar institucionalmente al organismo ante la OEA y otros espacios internacionales, preparar las agendas provisorias de las reuniones y rendir cuentas sobre la gestión. Además, podrá impulsar grupos de trabajo sobre asuntos específicos, como el control de precursores químicos y el lavado de activos.

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En la asamblea también intervino el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, quien expuso sobre la explotación de cadenas de suministro e infraestructuras críticas por parte de organizaciones criminales. El panel abordó los retos para los organismos encargados de controlar el tráfico de drogas ante el uso de corredores bioceánicos, vías navegables e instalaciones portuarias.

Por su parte, el subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas de la SEDRONAR, Gustavo Segnana, presentó experiencias de cooperación público-privada destinadas a reforzar la respuesta institucional e interagencial. El intercambio incluyó mecanismos para favorecer la integración social y laboral de personas con consumos problemáticos mediante capacitación y acceso efectivo al empleo.

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La CICAD-OEA es el foro político del hemisferio occidental dedicado a las políticas sobre drogas. Su objetivo es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los Estados miembros para reducir la producción, el tráfico y el uso de sustancias ilícitas, además de atender sus consecuencias sanitarias, sociales y penales.