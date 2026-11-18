Un equipo científico identificó 29 depósitos de hielo con paredes de hasta 209 metros en cráteres cercanos al volcán Alba Mons. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de científicos identificó 29 depósitos de hielo con frentes escarpados dentro de cráteres cercanos al volcán Alba Mons, en el hemisferio norte de Marte. Las estructuras se extienden hasta tres kilómetros y terminan en paredes de hasta 209 metros de altura. El estudio las interpreta como restos de antiguos glaciares marcianos cubiertos por rocas y polvo.

La investigación, publicada en Earth and Planetary Science Letters, analizó imágenes de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), y del orbitador europeo ExoMars Trace Gas Orbiter.

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Los datos permitieron detectar una clase de formación que, según los autores, no había sido descrita hasta ahora en la superficie del planeta.

El hallazgo aporta pistas sobre los cambios climáticos de Marte y sobre la localización de reservas de hielo de agua que podrían ser útiles para futuras misiones humanas.

Los depósitos aparecen en las laderas orientadas hacia el polo

El estudio analizó imágenes de las sondas Mars Reconnaissance Orbiter y ExoMars Trace Gas Orbiter. (Le Becq et al., Earth Planet. Sci. Lett., 2026)

El equipo, encabezado por Noé Le Becq, examinó 738 cráteres de impacto en la región de Alba Mons, una extensa estructura volcánica situada en el norte de Marte. A partir de pares de imágenes orbitales, los investigadores construyeron modelos tridimensionales del relieve y localizaron 29 depósitos lobulados en cráteres relativamente recientes.

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Estas masas se concentran en laderas que miran hacia el polo. Esa orientación limita la exposición solar y crea condiciones más favorables para que el hielo permanezca preservado durante largos períodos.

Los depósitos presentan pendientes que bajan desde los bordes de los cráteres y terminan de forma abrupta en grandes escarpes. En varios casos, el frente alcanza 209 metros de altura, una dimensión comparable a la de un edificio de decenas de pisos.

“Informamos de la presencia de depósitos ricos en hielo, lobulados y de frente escarpado dentro de cráteres de impacto recientes de escala kilométrica en la región de Alba Mons, que representan una forma glaciar previamente no descrita en Marte”, escribieron los científicos en el estudio.

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La forma observada se diferencia de otros depósitos de hielo conocidos en el planeta. Hasta ahora, los llamados rasgos de flujo viscoso agrupaban distintas masas donde el hielo se mezcla con polvo y rocas. En términos simples, se trata de terrenos que se desplazan muy lentamente por efecto de la gravedad, de manera parecida a un glaciar terrestre, aunque bajo condiciones marcianas.

Los investigadores examinaron 738 cráteres de impacto en el hemisferio norte marciano para construir modelos del relieve. (Le Becq et al., Earth Planet. Sci. Lett., 2026)

Rocas y polvo podrían haber protegido el hielo durante miles de años

La hipótesis principal señala que los 29 depósitos son glaciares cubiertos de detritos. Es decir, contienen hielo bajo una capa de rocas, sedimentos y polvo que habría reducido su exposición directa a la atmósfera marciana.

Esa cobertura resulta relevante porque Marte posee una atmósfera muy tenue. En esas condiciones, el hielo expuesto puede pasar directamente al estado gaseoso sin convertirse primero en agua líquida. Ese proceso recibe el nombre de sublimación: el hielo se transforma en vapor debido a las condiciones de presión y temperatura del planeta.

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Según los autores, el material rocoso acumulado sobre la superficie del glaciar habría funcionado como una barrera parcial frente a esa pérdida de hielo. También detectaron señales de desprendimientos desde los bordes de los cráteres. Las rocas habrían caído por las laderas y se habrían acumulado al pie de los escarpes.

El trabajo plantea que el aspecto actual de estas estructuras responde a varios procesos que actuaron al mismo tiempo: el lento flujo interno del hielo, el transporte de escombros y la sublimación en la zona frontal. “La morfología de frente escarpado de estos depósitos surge de la interacción entre el transporte y la acumulación de detritos, la dinámica del flujo de hielo y la ablación impulsada por sublimación en el margen glaciar”, escribieron los investigadores.

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Las acumulaciones de hielo se ubican en laderas orientadas hacia el polo para limitar la exposición a la radiación solar. (Le Becq et al., Earth Planet. Sci. Lett., 2026)

La ablación es la pérdida de masa de un glaciar. En la Tierra suele estar asociada al deshielo; en Marte, la sublimación puede tener un peso mayor debido a la escasez de agua líquida estable en la superficie.

Los modelos descartan que los escarpes sean capas internas del glaciar

Las imágenes mostraron dos unidades visibles en algunos frentes escarpados. Una posibilidad era que se tratara de capas internas del depósito, acumuladas en distintas etapas. El análisis de las texturas, las formas del terreno y los modelos de flujo llevó al equipo a otra conclusión.

“Las observaciones texturales y morfológicas nos permiten concluir que las dos unidades expuestas en los frentes escarpados no corresponden a capas englaciares internas, sino que corresponden a un depósito rico en hielo que recubre una acumulación similar a una morrena”, indicaron los autores.

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Los modelos descartaron capas internas y determinaron que el hielo reposa sobre una base similar a una morrena. (Le Becq et al., Earth Planet. Sci. Lett., 2026)

Una morrena es una acumulación de rocas y sedimentos transportados o dejados por un glaciar. En este caso, el estudio sugiere que el hielo se habría desplazado sobre una base de materiales rocosos y que parte de esa combinación queda expuesta en los escarpes.

Los modelos informáticos también mostraron que la geometría actual de los depósitos no coincide con la de un glaciar en equilibrio. Esto implica que su forma conserva señales de cambios anteriores en el clima o en el suministro de hielo. Los autores señalaron que los depósitos pudieron haber estado más cerca de una situación estable en el pasado.

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La inclinación de Marte habría favorecido la formación de los glaciares

Los científicos compararon la morfología de las masas marcianas con glaciares rocosos presentes en Islandia. (Le Becq et al., Earth Planet. Sci. Lett., 2026)

La investigación vincula estos depósitos con un período frío de Marte en el que su eje de rotación habría tenido una inclinación mayor. La oblicuidad es el ángulo de inclinación de un planeta respecto de su órbita alrededor del Sol. Cuando cambia, también se modifican la distribución de la radiación solar, las temperaturas y el comportamiento del hielo.

El equipo consideró que los glaciares se formaron durante una etapa de alta oblicuidad y luego sobrevivieron en las laderas orientadas al polo gracias a las condiciones locales del relieve y a su cobertura de detritos.

“Los resultados sugieren que estos depósitos representan restos de acumulaciones de hielo formadas durante un período frío reciente y de alta oblicuidad, preservadas bajo condiciones topográficas favorables en laderas de cráteres orientadas hacia el polo”, señalaron los científicos.

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Para interpretar las estructuras marcianas, el grupo comparó sus formas con glaciares cubiertos por rocas y glaciares rocosos de Islandia. “Esta morfología no había sido descripta antes para glaciares marcianos cubiertos de detritos, aunque se parece a los frentes escarpados de algunos glaciares cubiertos de detritos o glaciares rocosos de la Tierra”, precisaron.