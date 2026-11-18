Un caso documentado por la Universidad Médica de Wrocław describe cómo un paciente de 36 años desarrolló alopecia generalizada, ausencia de sudoración y vitíligo tras el procedimiento (Universidad Médica de Breslavia)

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Un hombre de 36 años en Polonia se realizó un tatuaje con tinta roja en el antebrazo durante el verano de 2020. Cuatro meses después, comenzó a presentar lesiones cutáneas que derivaron en un cuadro clínico sin precedentes: perdió todo el vello corporal, dejó de sudar y desarrolló vitíligo. El caso se convirtió en uno de los más documentados en la literatura médica reciente sobre complicaciones asociadas a pigmentos de tatuaje.

Investigadores del Centro Universitario de Dermatología General y Oncológica de la Universidad Médica de Wrocław de Polonia, documentaron el caso y lo publicaron a finales de 2025. Según el estudio, si bien las reacciones adversas a los pigmentos de tatuaje se detectan con mayor frecuencia, las complicaciones sistémicas graves siguen siendo poco habituales y están escasamente estudiadas. “Hasta ahora no se registraron casos de una afectación tan extensa, que implique numerosos sistemas de órganos”, señalaron los autores.

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La reacción comenzó meses después del tatuaje y comprometió varios sistemas del organismo

Investigadores publicaron el primer reporte de una reacción adversa a pigmentos de tatuaje que comprometió simultáneamente varios sistemas del organismo en un paciente (Universidad Médica de Breslavia)

Tras realizarse el tatuaje, el paciente desarrolló eritrodermia —un proceso inflamatorio y descamativo que compromete gran parte de la piel—, alopecia generalizada, anhidrosis y vitíligo. Los investigadores de Wrocław calificaron esa combinación de condiciones como inédita en la literatura médica.

Las lesiones pruriginosas aparecieron cuatro meses después del procedimiento. Con el paso del tiempo, el cuadro se agravó: el hombre perdió la capacidad de sudar por completo, el vello desapareció en todo el cuerpo y comenzó a notar la despigmentación característica del vitíligo. Meses de tratamientos convencionales no dieron resultado. Fue entonces cuando las pruebas epicutáneas confirmaron una hipersensibilidad de tipo IV a sustancias como dicromato de potasio, formaldehído y mezclas de fragancias —componentes que pueden aparecer en tintas de tatuaje—, pero como los médicos no lograron obtener una muestra de la tinta utilizada, no fue posible confirmar que esas sustancias estuvieran presentes en la tinta específica del paciente.

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La anhidrosis —ausencia de secreción de las glándulas sudoríparas— le impedía realizar cualquier esfuerzo físico sin riesgo de sufrir un golpe de calor. A eso se sumaba que padecía tiroiditis de Hashimoto, enfermedad autoinmune que agravaba su tolerancia al ejercicio y lo dejó sin posibilidad de trabajar. Su calidad de vida se deterioró de manera progresiva durante los años posteriores al tatuaje.

Ocho cirugías fueron necesarias para eliminar por completo la tinta del antebrazo

Solo la extirpación completa del pigmento, combinada con inhibidores JAK, detuvo el avance del vitíligo y permitió la recuperación del vello corporal, aunque la incapacidad para sudar no se revirtió (Universidad Médica de Wrocław)

Ante la falta de respuesta a los tratamientos médicos, un especialista en alergias recomendó la extirpación quirúrgica del tatuaje. La primera intervención logró eliminar la eritrodermia, pero no revirtió el resto de los síntomas. El vitíligo, además, continuó avanzando incluso después de esa cirugía inicial.

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El paciente debió someterse a ocho intervenciones quirúrgicas en total: siete procedimientos realizados entre noviembre de 2021 y junio de 2022 en la Clínica de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Łódź, más una cirugía adicional en enero de 2023 para extirpar el pigmento restante. Solo la eliminación completa de la tinta roja, combinada con tratamiento farmacológico —incluyendo inhibidores JAK—, permitió que el vello volviera a crecer y que se frenara la progresión del vitíligo. La anhidrosis, sin embargo, no experimentó cambios y persiste hasta hoy.

Un dato adicional limitó las posibilidades del estudio: no fue posible analizar la composición química de la tinta utilizada, ya que el paciente no obtuvo del tatuador ni una muestra del producto ni el envase original. Esa ausencia de información dificultó identificar con precisión cuál de los componentes de la tinta desencadenó la reacción sistémica.

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El caso reaviva el debate sobre la regulación de tintas y la formación de los tatuadores

Los investigadores de Wrocław señalan que la ausencia de marcos normativos fuera de la Unión Europea y la falta de formación de los tatuadores contribuyen a que complicaciones sistémicas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores de la Universidad Médica de Wrocław subrayan que la relación entre enfermedades alérgicas y autoinmunes y las reacciones adversas a las tintas pone en evidencia la necesidad de mayor concienciación, especialmente en personas con predisposición a este tipo de reacciones.

“Es posible que la introducción de normas sobre la concesión de licencias a los tatuadores y la formación en seguridad contribuya a reducir el número de complicaciones asociadas”, recomendaron los autores del estudio.

En 2022, la Unión Europea (UE) introdujo regulaciones sobre la composición de las tintas de tatuaje para limitar el uso de sustancias peligrosas. No obstante, en muchos países fuera del bloque aún faltan marcos normativos adecuados. La tinta roja, en particular, es señalada con frecuencia como la variante con mayor tendencia a generar reacciones de hipersensibilidad, que no siempre se manifiestan de forma inmediata tras el procedimiento.

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El caso documentado por la universidad polaca refuerza la importancia de que tanto tatuadores como pacientes conozcan los riesgos asociados a ciertos pigmentos, y de que los sistemas de salud cuenten con protocolos claros para identificar y tratar complicaciones de este tipo.