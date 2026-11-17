Investigadores de Princeton determinaron que la fibra y las proteínas vegetales regulan los compuestos que producen las bacterias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos estudios liderados por investigadores de la Universidad de Princeton determinaron que la fibra y las proteínas de origen vegetal modifican los compuestos que producen las bacterias intestinales y que, cuando ese aporte se agota, los microorganismos pueden alimentarse del moco que recubre el intestino, lo que deriva en la producción de sustancias potencialmente perjudiciales para el organismo, informó el portal científico ScienceAlert.

Los trabajos, publicados en PNAS y Nature Metabolism, analizaron los metabolitos fenólicos, compuestos que surgen cuando las bacterias intestinales digieren determinados aminoácidos. Los investigadores observaron cómo la fibra y ciertas proteínas vegetales cambian el tipo de sustancias liberadas a partir de esos mismos componentes.

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Los científicos también hallaron que algunos metabolitos vinculados con la salud, antes atribuidos por completo a las bacterias intestinales, pueden ser producidos por células de otras partes del cuerpo. Entre ellos figuran el indol-3-lactato y el indol-3-acetato, identificados en pruebas con células de ratones, ratas y humanos.

Sin fibra suficiente, las bacterias intestinales se alimentan del moco que recubre el intestino y generan sustancias dañinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio entre dos aminoácidos y sus metabolitos

La tirosina y la fenilalanina son los aminoácidos a partir de los cuales se forman los metabolitos fenólicos estudiados. La fibra y proteínas vegetales específicas influyeron en qué compuestos se originaban a partir de esos precursores.

La bióloga molecular Jenna AbuSalim explicó que ambos nutrientes modifican esa relación: “Nuestros estudios mostraron que tanto la fibra como las proteínas vegetales indigeribles, a las que llamamos ‘proteínas que imitan la fibra’, o Prif, desplazan el equilibrio de los metabolitos fenólicos desde el tipo perjudicial producido a partir de la tirosina hacia la variedad saludable derivada de la fenilalanina”.

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La fibra cumple ese rol al reducir la digestión bacteriana de las proteínas que el propio organismo secreta hacia el intestino —como las mucinas, una capa de moco que recubre y protege las paredes intestinales— lo que limita el acceso de las bacterias a la tirosina y, con ello, la producción de toxinas urémicas, compuestos asociados al daño renal y cardiovascular. Las proteínas Prif, en cambio, aumentan la disponibilidad de fenilalanina para las bacterias y favorecen así la síntesis de los metabolitos beneficiosos.

AbuSalim planteó que estas proteínas podrían constituir una nueva clase de nutrientes capaces de modificar la composición del microbioma intestinal y de influir ampliamente en la salud metabólica. Incluso consideró la posibilidad de que, en el futuro, los envases de alimentos indiquen su contenido de Prif además de la cantidad de fibra.

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Este panorama se amplía al considerar que la producción de estos metabolitos no depende únicamente de las bacterias intestinales. Las pruebas celulares mostraron que otros tejidos del cuerpo pueden fabricar compuestos que se creían de origen exclusivamente microbiano, lo que extiende el mapa de procesos metabólicos relacionados con la salud.

La fibra y las proteínas vegetales inclinan la balanza hacia los metabolitos beneficiosos y alejan la producción de toxinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias terapéuticas y perspectivas a futuro

Joshua Rabinowitz, biólogo molecular de la Universidad de Princeton, señaló que existe un interés creciente en manipular el microbioma humano o utilizar sus productos metabólicos con fines terapéuticos. “La dieta ofrece grandes posibilidades para controlar el microbioma y sus productos. Pero, para diseñar intervenciones terapéuticas eficaces, necesitamos entender qué aspectos de la dieta controlan cada producto microbiano”.

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Los próximos estudios podrían examinar de manera más directa cómo los cambios alimentarios modifican con el tiempo la producción de metabolitos fenólicos en humanos y cómo las células ajenas al intestino elaboran esos compuestos. Rabinowitz sostuvo que una comprensión más precisa de la interacción entre los alimentos y el microbioma permitirá afinar las recomendaciones de nutricionistas y médicos para la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Por lo pronto, los hallazgos ya respaldan una recomendación concreta: incorporar la mayor cantidad posible de alimentos de origen vegetal. Los estudios confirman que estos promueven la producción de metabolitos beneficiosos y contribuyen a un funcionamiento más saludable del organismo.

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