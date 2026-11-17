El impactante operativo para rescatar a los animales atrapados por las aguas en el Chaco

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El último relevamiento de inundados en Chaco mostró una merma. La medición de este martes indicó que siguen en esa condición 2.047 personas, 189 menos que el día anterior. Esto se debe a que el Paraná ha cedido en las últimas horas y las aguas han bajado su cota.

De igual manera, en la provincia hay 12 localidades que siguen en situación crítica por la altura del río. Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas continúan en condición roja. Basail, Colonia Benítez y Resistencia están en nivel naranja. En tanto, en alerta amarilla se encuentran General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón.

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Chaco está en alerta por fuertes tormentas. Se preveen lluvias intensas y ráfagas de viento. Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada del martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó valores de lluvia acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En el curso del Paraná, hay nueve puntos que están en niveles de evacuación. Se trata de Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista, San Javier y Santa Fe Capital (Santa Fe); La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Paraná y Diamante (Entre Ríos).

Según los registros oficiales, en la capital entrerriana hay 17 personas que permanecen en refugios provistos por la Municipalidad. A ellos se suman 84 familias autoevacuadas. En paralelo, unos 50 vecinos están aislados y con asistencia de las autoridades. Se trata, en su mayoría, de jefes de familia que se quedan en las viviendas anegadas con el fin de cuidar las pertenencias.

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Los primeros afectados de la capital entrerriana estuvieron en la zona de Bajada Grande. Pero en las últimas horas el río complicó a los barrios de Toma Nueva y Los Arenales.

El pico de la creciente que se dirige aguas abajo puso en estado de alerta a la localidad entrerriana de Victoria y a la santafesina de San Lorenzo. Aguas arriba, ese nivel se registra en Barranqueras y Bella Vista (Corrientes). También la Isla del Cerrito, ubicada en el empalme de los ríos Paraná y Paraguay, está en alerta.

Lo que viene

Yacyretá informó que se prevén precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse y regiones adyacentes. La información proviene de los pronósticos producidos por diferentes centros meteorológicos. Este fenómeno se manifestará en el período del 16 al 22 de noviembre de 2026. Los montos de agua acumulados estarían entre 30 y 120 mm según sea la fuente consultada.

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La central hidroeléctrica está soportando un flujo de agua muy superior al promedio histórico para estas fechas. En octubre, el paso registrado fue un 106% mayor. Este mes la proyección va en el mismo sendero. Mientras que la media es de 14.400 m³/s, durante la última semana el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 26.100 m³/s, con valor máximo de 28.400 m³/s, y mínimo de 22.800 m³/s.

La Armada y la Fuerza Aérea se desplegaron en Chaco y Corrientes para colaborar con la asistencia por las inundaciones

Los caudales para los próximos días serán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre la cuenca. El análisis efectuado por la central hidroeléctrica con la información disponible hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de los 21.500 a 19.000 m³/s.

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Aguas en calma

Mientras, el panorama en la costa del Uruguay es, por ahora, de tranquilidad. El río mantiene su tendencia a la baja. No hay puntos que hayan superado la cota de alerta o de evacuación.

Este escenario podría modificarse en las próximas semanas por las lluvias que se esperan en el sur de Brasil, donde está la naciente del río Uruguay.