Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Carolina Peñafiel

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Las inundaciones que afectan a distintas zonas de Ecuador han encendido las alertas sanitarias por el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas en comunidades expuestas a aguas contaminadas, acumulación de desechos y proliferación de mosquitos. El dengue, la leptospirosis y la hepatitis A concentran las principales preocupaciones de los especialistas, en un país que acumula casi 45.000 casos de dengue durante 2026 y enfrenta nuevas emergencias provocadas por las precipitaciones.

Según la información del Ministerio de Salud Pública, difundida por El Comercio, Ecuador registró 44.984 casos de dengue y 47 fallecidos hasta el 31 de octubre de 2026, correspondientes a la semana epidemiológica 43. La cifra representa un incremento del 26,37 % frente al mismo período del año anterior y evidencia la persistencia de esta enfermedad transmitida por mosquitos, particularmente en las provincias de la Costa.

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Manabí encabeza los registros nacionales con 12.977 contagios, seguida de Guayas, con 10.559; Los Ríos, con 4.760; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 3.485; y Esmeraldas, con 2.120. Aunque estas provincias concentran el mayor número absoluto de pacientes, Galápagos presenta la incidencia más elevada, con 2.230,03 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los reportes epidemiológicos oficiales.

Las lluvias intensas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, cuando dejan depósitos de agua estancada en recipientes, neumáticos y otros objetos. Sin embargo, las cifras acumuladas durante el año no permiten atribuir directamente los contagios a las inundaciones recientes, cuya repercusión epidemiológica requiere un seguimiento específico.

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La preocupación también alcanza a la leptospirosis, una infección bacteriana transmitida principalmente mediante el contacto con agua o suelo contaminados por orina de animales infectados. Según la gaceta epidemiológica del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 42, Ecuador contabilizaba 814 casos probables y confirmados, con una concentración importante en Manabí, Guayas y Orellana.

Manabí registraba 238 casos; Guayas, 109; Orellana, 75; Esmeraldas, 66; Loja, 42; y Santo Domingo de los Tsáchilas, 41. Estas cifras corresponden a una categoría de vigilancia que incluye tanto casos probables como confirmados y, por tanto, no deben confundirse con los 421 contagios confirmados mencionados en reportes periodísticos recientes.

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El presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Héctor Rosero, advirtió, según declaraciones recogidas por Ecuavisa el 16 de noviembre, que los niños que caminan descalzos por sectores inundados enfrentan una exposición particular cuando las aguas se mezclan con residuos de alcantarillado y desechos asociados a la presencia de roedores.

La leptospirosis puede comenzar con fiebre, dolores musculares y malestar general, síntomas que dificultan su diferenciación inicial de otras infecciones. En sus manifestaciones graves puede provocar insuficiencia renal, hemorragias y complicaciones hepáticas, por lo que el diagnóstico oportuno resulta determinante.

Otra enfermedad bajo vigilancia es la hepatitis A, cuya transmisión ocurre principalmente mediante el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal. De acuerdo con información epidemiológica citada por Ecuavisa, el país acumulaba 1.105 casos, mientras que el Ministerio de Salud identifica el saneamiento deficiente y el acceso insuficiente a agua segura como factores relacionados con su propagación.

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(Bomberos Milagro)

En Guayaquil, las consecuencias sanitarias de las inundaciones ya generan inquietud entre los habitantes de sectores vulnerables. Según información publicada por Diario Extra, familias de Las Orquídeas reportaron episodios de fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales después de las precipitaciones registradas a principios de noviembre.

Las inundaciones también han dejado víctimas y daños materiales. Según el balance de Segura EP difundido por Ecuavisa, las precipitaciones del 14 y 15 de noviembre ocasionaron dos fallecidos y afectaciones en 135 inmuebles de Guayaquil, una de las principales ciudades del país y especialmente vulnerable a los anegamientos en determinados sectores urbanos.

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El escenario obliga a diferenciar entre enfermedades que ya registran una circulación importante en Ecuador y nuevos contagios que podrían estar asociados a las emergencias climáticas. Los datos oficiales documentan la magnitud del dengue y la presencia de leptospirosis y hepatitis A, pero todavía no establecen que las inundaciones de noviembre hayan provocado brotes simultáneos de estas tres enfermedades.