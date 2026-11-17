Una muñeca de peluche deteriorada como representación simbólica de la violencia sexual contra niñas y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las señales aparecieron primero en la escuela. La directora del centro educativo advirtió que una alumna atravesaba dificultades emocionales y presentaba autolesiones. Esa alerta abrió una conversación familiar que llevó a la niña a revelar agresiones sexuales que, según la investigación, sufrió durante más de un año dentro de su vivienda.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 12 años de prisión a E. L. C., de 72 años, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. La víctima tenía 10 años cuando ocurrieron los primeros hechos, de acuerdo con la prueba presentada durante el juicio.

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La sentencia corresponde a un caso ocurrido en el occidente de El Salvador, donde el acusado mantenía una relación sentimental con una tía de la madre de la niña. El hombre vivía en la misma casa que la menor, su madre y la familiar con la que tenía vínculo de pareja.

El caso salió a la luz después de que autoridades escolares alertaran sobre cambios emocionales y autolesiones en la menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia permitió que las agresiones se prolongaran

La investigación estableció que los hechos comenzaron en 2023. Durante ese período, el ahora condenado realizó tocamientos indebidos a la niña y le dirigió expresiones de contenido sexual, según expuso la acusación ante el tribunal.

Las agresiones continuaron hasta abril de 2024. La víctima no relató lo sucedido de inmediato porque temía que las personas adultas a su alrededor no le creyeran.

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El silencio se rompió dos años después, en mayo de 2026, cuando las autoridades escolares comunicaron a los padres que la estudiante presentaba autolesiones. La situación motivó una intervención familiar y permitió que la menor hablara sobre las experiencias que había mantenido en reserva.

Tras conocer el relato, los padres presentaron una denuncia ante las autoridades. El proceso judicial concluyó con la condena de 12 años de cárcel para el hombre, quien fue declarado culpable por agresión sexual en menor e incapaz.

Organizaciones locales han advertido sobre la persistencia de denuncias por violencia sexual contra niñas y adolescentes en El Salvador (Foto cortesía)

Organizaciones locales alertan sobre la persistencia de la violencia sexual

El caso se conoce en un contexto en el que organizaciones salvadoreñas dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez han advertido sobre la continuidad de las denuncias por violencia sexual.

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La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), a través de su observatorio especializado, ha señalado que este tipo de agresiones representa una parte relevante de los hechos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas que llegan al sistema de justicia.

Datos recopilados por esa organización a partir de registros de la Fiscalía General de la República indican que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se documentaron más de 8,000 casos de violencia sexual en el país. El registro incluye distintas conductas delictivas y no detalla, en todos los casos, la edad de las víctimas.

Las organizaciones locales también han insistido en que niñas y adolescentes enfrentan obstáculos para denunciar. El temor, la dependencia respecto de personas adultas y la cercanía con el agresor suelen retrasar la revelación de los hechos, en especial cuando las agresiones ocurren dentro del entorno familiar o de convivencia.

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En el expediente analizado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, la convivencia entre el condenado y la víctima formó parte de los elementos expuestos durante el juicio. La sentencia impuso la pena de prisión tras valorar las pruebas sobre los abusos denunciados por la menor.