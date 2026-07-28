Ciencia
GoogleAgregar Infobae en Google

Un estudio vincula bacterias intestinales con el ritmo del envejecimiento biológico

La investigación de la Universidad de Hawai en Mānoa analizó muestras de heces y sangre de 123 adultos. Los resultados asociaron la composición del microbioma con biomarcadores que estiman el desgaste fisiológico, aunque no prueban causa y efecto

Un intestino central rodeado por bacterias. Flechas conectan el intestino a una doble hélice de ADN con engranajes y a diferentes tipos de células.
El microbioma intestinal se asoció con la velocidad de envejecimiento molecular del cuerpo en una nueva investigación.
Guardar

El microbioma intestinal —el conjunto de bacterias y microorganismos que habitan en el tracto digestivo— lleva décadas siendo objeto de estudio por su vínculo con la digestión, el sistema inmune y diversas enfermedades. Pero una nueva investigación da un paso más lejos: algunas bacterias intestinales se asocian con la velocidad de envejecimiento molecular del cuerpo, lo que abre una línea de análisis sobre la relación entre el intestino, la salud y la longevidad.

La pregunta que motivó el trabajo era, en el fondo, una de las más antiguas de la biología: ¿por qué personas de la misma edad cronológica pueden estar biológicamente en estadios tan distintos?

PUBLICIDAD

La respuesta completa sigue sin aparecer, pero los datos del intestino apuntan a que parte de esa variación podría estar escrita en la composición microbiana de cada individuo. Las diferencias en las bacterias intestinales explicaron, según el estudio, el 15% de la variación en la velocidad de envejecimiento biológico entre los participantes, un porcentaje que los investigadores consideran relevante para ser atribuido a un solo factor.

Infografía del sistema digestivo humano, bacterias, ADN, relojes, gráficos, probetas, placas de Petri con células, y texto sobre envejecimiento.
El estudio indicó que las diferencias en las bacterias intestinales explicaron el 15% de la variación en el envejecimiento biológico entre los participantes.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Scientific Reports por un equipo de la Universidad de Hawaiʻi en Mānoa (UH Mānoa). El trabajo analizó muestras de heces y sangre de 123 participantes de distintas edades, y comparó la composición bacteriana intestinal con biomarcadores sanguíneos que estiman la velocidad de envejecimiento fisiológico del organismo.

PUBLICIDAD

Medir el envejecimiento más allá del calendario

La edad cronológica —cuántos años lleva viviendo una persona— es solo una de las maneras de medir el paso del tiempo en el cuerpo. Los biomarcadores de envejecimiento biológico, en cambio, intentan capturar cuán rápido envejece el organismo a nivel celular y molecular: son, en cierto modo, una lectura del desgaste real, más allá del año de nacimiento.

Uno de esos instrumentos de medición es el DunedinPACE, un biomarcador de última generación que calcula la velocidad a la que el cuerpo envejece. Fue precisamente con esta herramienta que el equipo de UH Mānoa encontró las asociaciones más sólidas entre el microbioma y el ritmo de envejecimiento. La composición microbiana intestinal mostró una relación particular con esta medida, incluso después de considerar la edad cronológica de cada participante.

Tubo de ensayo con muestra de sangre o tejido, superpuesto con una doble hélice de ADN y el gen RPN1 resaltado, rodeado de gráficos e iconos de órganos en un laboratorio.
El biomarcador DunedinPACE mostró las asociaciones más sólidas entre el microbioma intestinal y el ritmo de envejecimiento fisiológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Encontramos que los patrones microbianos en el intestino estaban significativamente asociados con medidas moleculares del envejecimiento, incluso después de tener en cuenta la edad cronológica", afirmó Alika K. Maunakea, investigador principal del estudio y autor sénior, de la Escuela de Medicina John A. Burns de UH Mānoa, según el comunicado de prensa.

“Estos hallazgos abren nuevas e importantes direcciones para comprender cómo los sistemas biológicos modificables influyen en las trayectorias de salud y longevidad a largo plazo”, agregó.

Qué bacterias aparecen vinculadas al envejecimiento

Entre los resultados más precisos del estudio se destaca la identificación de tipos específicos de bacterias con perfiles opuestos en relación al envejecimiento. La bacteria Bifidobacterium adolescentis fue una de las firmas microbianas más asociadas con un envejecimiento biológico más lento, mientras que Succinivibrio dextrinosolvens mostró una de las asociaciones más fuertes con el envejecimiento acelerado, según se detalla en el estudio.

Estos hallazgos no establecen una relación de causa y efecto —los investigadores son explícitos al respecto— sino que revelan una correlación que merece ser explorada con mayor profundidad.

Ilustración digital de numerosas bacterias de diversas formas, colores y tamaños, como cocos, bacilos y espirilos, sobre un fondo biológico abstracto.
La bacteria Bifidobacterium adolescentis apareció asociada con un envejecimiento biológico más lento en el estudio sobre microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El microbioma intestinal responde en gran medida al estilo de vida, la dieta, el entorno y otras exposiciones cotidianas”, señaló Braden P. Kunihiro, autor principal del trabajo, según el comunicado institucional.

“Nuestros hallazgos sugieren que el microbioma puede reflejar aspectos importantes de la resiliencia biológica y el envejecimiento de maneras que eventualmente podrían ayudar a informar futuras estrategias de bienestar y envejecimiento saludable”, completó en el mismo comunicado.

Diversidad poblacional y factores sociales en el microbioma

El estudio incluyó también a participantes nativos hawaianos y de las islas del Pacífico, grupos históricamente subrepresentados en la investigación sobre el envejecimiento y el microbioma.

Para el co-autor Ruben Juarez, esta inclusión va más allá de lo estadístico. “El microbioma existe en la intersección del comportamiento, el entorno y la biología humana”, afirmó. “Estudios como este ayudan a iluminar posibles vías a través de las cuales las experiencias vividas y los factores sociales influyen en los resultados de salud a largo plazo”, indicó Juarez en el mismo documento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo incluyó a nativos hawaianos y de las islas del Pacífico y planteó que el microbioma intestinal puede reflejar la influencia del entorno, la dieta y factores sociales en la salud y la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correlación entre bacterias intestinales y envejecimiento molecular está documentada, pero los mecanismos que la explican —y la posibilidad de que modificar el microbioma afecte la velocidad de envejecimiento— son preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones.

“Este es un primer paso hacia la comprensión de la relación del microbioma intestinal con el envejecimiento saludable”, indicaron los investigadores en el comunicado de prensa. “La investigación futura ayudará a aclarar los mecanismos involucrados y si estas firmas microbianas pueden eventualmente contribuir a enfoques de precisión para promover la salud y el bienestar a largo plazo”, señaló Maunakea.

Temas Relacionados

Microbioma intestinalEnvejecimiento saludableLongevidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las colillas de cigarrillo contaminan el agua y matan peces: investigan la acción de compuestos tóxicos

Expertos del CONICET y la Universidad Nacional de San Luis comprobaron el impacto de estos residuos, que liberan una mezcla de sustancias en el agua cuya composición exacta la ciencia aún no identificó por completo

Las colillas de cigarrillo contaminan el agua y matan peces: investigan la acción de compuestos tóxicos

El ejercicio ayuda con la artrosis de cadera, pero sus efectos son más limitados de lo esperado

Una revisión de Cochrane con 18 ensayos clínicos y 1.368 pacientes revela que las mejoras en dolor y función física no alcanzan el umbral necesario para impactar la vida diaria de los enfermos

El ejercicio ayuda con la artrosis de cadera, pero sus efectos son más limitados de lo esperado

La deshidratación en adultos mayores puede avanzar sin sed ni señales claras

Especialistas advierten que el envejecimiento reduce el reflejo de la sed y altera la regulación de líquidos, lo que retrasa la detección y eleva el riesgo

La deshidratación en adultos mayores puede avanzar sin sed ni señales claras

Por qué algunas personas pueden realizar varias actividades en simultáneo y otras no, según la neurociencia

La clave no está en una capacidad innata, sino en cómo el cerebro reorganiza sus representaciones neuronales con la práctica, según un estudio con 54 adultos publicado en 2025 en The Journal of Neuroscience

Por qué algunas personas pueden realizar varias actividades en simultáneo y otras no, según la neurociencia

Cómo funciona el método que logró reprogramar células del oído interno para reemplazar las destruidas por la sordera

Investigadores de la Universidad del Sur de Illinois activaron simultáneamente tres factores moleculares en ratones y lograron regenerar las estructuras auditivas que los mamíferos adultos pierden de forma irreversible

Cómo funciona el método que logró reprogramar células del oído interno para reemplazar las destruidas por la sordera

DEPORTES

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

El mensaje que le envió el presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Todos los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu se reúne con Trump en la Casa Blanca para abordar la guerra con Irán, Gaza y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos