Un estudio vincula bacterias intestinales con el ritmo del envejecimiento biológico

El microbioma intestinal se asoció con la velocidad de envejecimiento molecular del cuerpo en una nueva investigación.

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El microbioma intestinal —el conjunto de bacterias y microorganismos que habitan en el tracto digestivo— lleva décadas siendo objeto de estudio por su vínculo con la digestión, el sistema inmune y diversas enfermedades. Pero una nueva investigación da un paso más lejos: algunas bacterias intestinales se asocian con la velocidad de envejecimiento molecular del cuerpo, lo que abre una línea de análisis sobre la relación entre el intestino, la salud y la longevidad.

La pregunta que motivó el trabajo era, en el fondo, una de las más antiguas de la biología: ¿por qué personas de la misma edad cronológica pueden estar biológicamente en estadios tan distintos?

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La respuesta completa sigue sin aparecer, pero los datos del intestino apuntan a que parte de esa variación podría estar escrita en la composición microbiana de cada individuo. Las diferencias en las bacterias intestinales explicaron, según el estudio, el 15% de la variación en la velocidad de envejecimiento biológico entre los participantes, un porcentaje que los investigadores consideran relevante para ser atribuido a un solo factor.

El estudio indicó que las diferencias en las bacterias intestinales explicaron el 15% de la variación en el envejecimiento biológico entre los participantes.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Scientific Reports por un equipo de la Universidad de Hawaiʻi en Mānoa (UH Mānoa). El trabajo analizó muestras de heces y sangre de 123 participantes de distintas edades, y comparó la composición bacteriana intestinal con biomarcadores sanguíneos que estiman la velocidad de envejecimiento fisiológico del organismo.

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Medir el envejecimiento más allá del calendario

La edad cronológica —cuántos años lleva viviendo una persona— es solo una de las maneras de medir el paso del tiempo en el cuerpo. Los biomarcadores de envejecimiento biológico, en cambio, intentan capturar cuán rápido envejece el organismo a nivel celular y molecular: son, en cierto modo, una lectura del desgaste real, más allá del año de nacimiento.

Uno de esos instrumentos de medición es el DunedinPACE, un biomarcador de última generación que calcula la velocidad a la que el cuerpo envejece. Fue precisamente con esta herramienta que el equipo de UH Mānoa encontró las asociaciones más sólidas entre el microbioma y el ritmo de envejecimiento. La composición microbiana intestinal mostró una relación particular con esta medida, incluso después de considerar la edad cronológica de cada participante.

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El biomarcador DunedinPACE mostró las asociaciones más sólidas entre el microbioma intestinal y el ritmo de envejecimiento fisiológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Encontramos que los patrones microbianos en el intestino estaban significativamente asociados con medidas moleculares del envejecimiento, incluso después de tener en cuenta la edad cronológica", afirmó Alika K. Maunakea, investigador principal del estudio y autor sénior, de la Escuela de Medicina John A. Burns de UH Mānoa, según el comunicado de prensa.

“Estos hallazgos abren nuevas e importantes direcciones para comprender cómo los sistemas biológicos modificables influyen en las trayectorias de salud y longevidad a largo plazo”, agregó.

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Qué bacterias aparecen vinculadas al envejecimiento

Entre los resultados más precisos del estudio se destaca la identificación de tipos específicos de bacterias con perfiles opuestos en relación al envejecimiento. La bacteria Bifidobacterium adolescentis fue una de las firmas microbianas más asociadas con un envejecimiento biológico más lento, mientras que Succinivibrio dextrinosolvens mostró una de las asociaciones más fuertes con el envejecimiento acelerado, según se detalla en el estudio.

Estos hallazgos no establecen una relación de causa y efecto —los investigadores son explícitos al respecto— sino que revelan una correlación que merece ser explorada con mayor profundidad.

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La bacteria Bifidobacterium adolescentis apareció asociada con un envejecimiento biológico más lento en el estudio sobre microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El microbioma intestinal responde en gran medida al estilo de vida, la dieta, el entorno y otras exposiciones cotidianas”, señaló Braden P. Kunihiro, autor principal del trabajo, según el comunicado institucional.

“Nuestros hallazgos sugieren que el microbioma puede reflejar aspectos importantes de la resiliencia biológica y el envejecimiento de maneras que eventualmente podrían ayudar a informar futuras estrategias de bienestar y envejecimiento saludable”, completó en el mismo comunicado.

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Diversidad poblacional y factores sociales en el microbioma

El estudio incluyó también a participantes nativos hawaianos y de las islas del Pacífico, grupos históricamente subrepresentados en la investigación sobre el envejecimiento y el microbioma.

Para el co-autor Ruben Juarez, esta inclusión va más allá de lo estadístico. “El microbioma existe en la intersección del comportamiento, el entorno y la biología humana”, afirmó. “Estudios como este ayudan a iluminar posibles vías a través de las cuales las experiencias vividas y los factores sociales influyen en los resultados de salud a largo plazo”, indicó Juarez en el mismo documento.

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El trabajo incluyó a nativos hawaianos y de las islas del Pacífico y planteó que el microbioma intestinal puede reflejar la influencia del entorno, la dieta y factores sociales en la salud y la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correlación entre bacterias intestinales y envejecimiento molecular está documentada, pero los mecanismos que la explican —y la posibilidad de que modificar el microbioma afecte la velocidad de envejecimiento— son preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones.

“Este es un primer paso hacia la comprensión de la relación del microbioma intestinal con el envejecimiento saludable”, indicaron los investigadores en el comunicado de prensa. “La investigación futura ayudará a aclarar los mecanismos involucrados y si estas firmas microbianas pueden eventualmente contribuir a enfoques de precisión para promover la salud y el bienestar a largo plazo”, señaló Maunakea.

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