Ciencia

Las siestas de más de 30 minutos se asociaron con mayor peso, glucosa y presión arterial

Una investigación realizada con 3.275 encontró diferencias entre los descansos breves y los prolongados, aunque los resultados describen asociaciones y no una relación causal

Un hombre duerme en un sillón junto a una mesa de madera con un reloj de arena que alberga un corazón iluminado en su interior.
Un estudio de la Universidad de Murcia evaluó la relación entre la duración de la siesta y diversos marcadores de salud en 3.275 adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La siesta forma parte de la rutina de muchas personas, sobre todo después del almuerzo. Ese descanso puede durar apenas unos minutos o extenderse más allá de media hora.

Un estudio realizado con 3.275 adultos de la Región de Murcia examinó si la duración de la siesta se vinculaba con distintos indicadores de salud.

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Los resultados mostraron que las siestas de más de 30 minutos se asociaron con valores más altos de peso, cintura, glucosa y presión arterial.

El 35% de los participantes declaró dormir siesta de manera habitual. El equipo investigador clasificó como breves los descansos de hasta 30 minutos y como prolongados los que excedían ese período.

Infografía con ilustraciones de una mujer en un sillón, un reloj, iconos médicos y datos porcentuales sobre la duración de la siesta.
La investigación publicada en la revista Obesity clasificó los descansos diurnos en categorías de hasta media hora y de más de 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, publicada en la revista científica especializada Obesity, comparó los datos de quienes no dormían siesta con los de los grupos que realizaban siestas breves y prolongadas.

Las siestas prolongadas concentraron los valores metabólicos más altos

La investigación reunió datos de personas adultas de entre 18 y 65 años que formaban parte del estudio ONTIME de la Universidad de Murcia. El 16% de la muestra realizaba siestas de más de 30 minutos.

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Quienes dormían durante más de media hora registraron un índice de masa corporal más alto que quienes no dormían siesta. El índice de masa corporal relaciona el peso y la altura de una persona.

También presentaron una circunferencia de cintura mayor, glucosa en ayunas más elevada y valores superiores de presión arterial sistólica y diastólica.

Ilustración de un hombre barbudo durmiendo en un sofá gris, cubierto con una manta clara, junto a una ventana soleada y una mesa auxiliar con taza y libros.
Las siestas de más de 30 minutos se asociaron con valores superiores de índice de masa corporal, circunferencia de cintura y glucosa en ayunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glucosa en ayunas mide el nivel de azúcar presente en sangre después de varias horas sin ingerir alimentos.

La presión sistólica es el número más alto de una medición de presión arterial y corresponde al momento en que el corazón se contrae. La presión diastólica es el número inferior y corresponde al período de relajación entre latidos.

Los autores informaron que el síndrome metabólico fue un 41% más frecuente entre quienes tomaban siestas prolongadas que entre quienes no dormían siesta.

Este cuadro reúne alteraciones como presión arterial elevada, glucosa alta y exceso de grasa abdominal, que pueden aumentar el riesgo de problemas cardíacos y metabólicos.

El horario de sueño y las comidas formaron parte de las variables examinadas

El estudio también analizó hábitos cotidianos vinculados con los resultados. Los investigadores tuvieron en cuenta el horario del descanso nocturno y de las comidas, la cantidad de alimentos consumidos en el almuerzo, el tabaquismo y el lugar donde se dormía la siesta.

Una mujer duerme de lado en un sofá gris con una manta azul verdoso. Se observa un cojín, pantalones, calcetines, un aire acondicionado, plantas y una lámpara.
El síndrome metabólico se presentó con un 41% más de frecuencia entre las personas que tomaban siestas prolongadas frente a quienes no dormían (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos se obtuvieron a partir de mediciones de salud y encuestas sobre los hábitos de los participantes. La muestra pertenecía a una población mediterránea en la que la siesta forma parte de las costumbres sociales, con participantes residentes en la Región de Murcia.

Las siestas breves mostraron otro resultado en la presión sistólica

En el grupo que dormía hasta 30 minutos, los investigadores no encontraron diferencias relevantes en los principales parámetros metabólicos frente a las personas que no hacían siesta regularmente. El resultado diferencial apareció en la presión arterial sistólica.

Los participantes que realizaban siestas breves tuvieron una probabilidad un 21% menor de presentar presión arterial sistólica elevada en comparación con el grupo que no dormía siesta. El estudio no evaluó pautas clínicas sobre la duración que debería tener una siesta.

Pareja sentada en un sofá dormida, con luz de lámpara y libros sobre una mesa en sala de estar
El 35% de los adultos encuestados en la Región de Murcia declaró el hábito regular de dormir siesta después del almuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcos Vázquez, divulgador científico y creador de Fitness Revolucionario, señaló en Men’s Health, revista de salud y estilo de vida, que la necesidad cotidiana de sueño prolongado durante la tarde puede coincidir con un descanso nocturno insuficiente o con alteraciones del ritmo circadiano.

El ritmo circadiano es el sistema biológico que organiza procesos como los ciclos de sueño y vigilia de acuerdo con los períodos de luz y oscuridad. La investigación de la Universidad de Murcia incluyó el horario del descanso nocturno entre las variables analizadas.

El estudio examinó la relación entre la duración de las siestas, la obesidad, el síndrome metabólico y los hábitos cotidianos de los participantes.

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