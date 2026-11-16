América Latina

Ecuador denunció un supuesto plan para asesinar a Noboa desde Colombia y la oposición cuestionó la falta de pruebas

El ministro del Interior señaló a un prófugo ecuatoriano presuntamente protegido por la guerrilla del ELN y vinculó el supuesto complot con sectores del correísmo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)
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El Gobierno de Ecuador denunció la existencia de un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa, que estaría siendo organizado desde Colombia por un delincuente ecuatoriano prófugo de la justicia y presuntamente protegido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La acusación, formulada por el ministro del Interior, John Reimberg, también involucra a personas supuestamente relacionadas con el movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, quien rechazó los señalamientos y cuestionó su credibilidad en medio de la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

La denuncia fue presentada el 13 de noviembre durante una entrevista concedida por Reimberg a la emisora colombiana La FM. El funcionario identificó a Celso Ovidio Zambrano Casanova, conocido como alias Loco Ovidio, como uno de los presuntos responsables de preparar el atentado. Según su versión, el sospechoso permanece oculto en territorio colombiano y cuenta con protección de integrantes del ELN, una de las principales organizaciones guerrilleras que operan en ese país.

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Reimberg aseguró que las autoridades ecuatorianas disponen de información de inteligencia sobre el supuesto complot y que las investigaciones se desarrollan desde hace varios meses. También afirmó que personas vinculadas con Revolución Ciudadana habrían establecido contactos con Zambrano para coordinar acciones contra el mandatario. Sin embargo, no identificó públicamente a los dirigentes presuntamente involucrados ni presentó documentos, comunicaciones u otras evidencias que permitan corroborar las acusaciones.

El ministro sostuvo que parte de los datos provienen de fuentes relacionadas con el correísmo y vinculó las supuestas amenazas con las operaciones emprendidas por el Gobierno contra estructuras del narcotráfico. Asimismo, anunció que las autoridades ecuatorianas mantienen coordinación con sus pares colombianos para localizar al sospechoso, aunque no precisó si existe una solicitud formal de captura relacionada específicamente con el presunto atentado presidencial.

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Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome
Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Según la información de Primicias, Zambrano tiene un extenso historial delictivo en Ecuador, particularmente en la provincia costera de Manabí. Entre sus antecedentes figuran detenciones por robo y tenencia ilegal de armas, además de investigaciones relacionadas con hechos violentos. En diciembre de 2015 fue incluido entre los delincuentes más buscados de Manabí por una investigación de tentativa de asesinato y, al año siguiente, escapó de la cárcel El Rodeo, uno de los centros penitenciarios de esa provincia.

Las autoridades ecuatorianas lo han relacionado con la organización criminal Los Lobos y con redes dedicadas al narcotráfico internacional. No obstante, los reportes sobre su trayectoria también lo describen como un operador que habría establecido alianzas con distintas estructuras delictivas. Sus antecedentes policiales y judiciales no constituyen, por sí mismos, pruebas de participación en el supuesto plan contra Noboa.

La denuncia provocó una reacción del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y refugiado en Bélgica, quien cuestionó públicamente al ministro del Interior y rechazó cualquier vinculación de su movimiento político con un proyecto para asesinar al mandatario. Según la información difundida por la agencia EFE, el exgobernante calificó de mentiroso a Reimberg y sugirió que las declaraciones podrían responder a una estrategia electoral del oficialismo.

“Prepárense para el nuevo show, que puede incluir autoatentado”, escribió Correa en su cuenta de X, donde también relacionó la denuncia con la situación electoral del Gobierno. La hipótesis de un eventual montaje tampoco ha sido respaldada por pruebas públicas y constituye una acusación política del exmandatario.

El enfrentamiento ocurre en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y Revolución Ciudadana, organización que enfrenta investigaciones judiciales y restricciones a su participación electoral. El movimiento opositor sostiene que existe una persecución política en su contra, mientras el Gobierno ha defendido las actuaciones de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos relacionados con el financiamiento político y el crimen organizado.

La proximidad de los comicios seccionales añade relevancia a la controversia. Las elecciones están previstas para el 29 de noviembre, apenas 16 días después de que Reimberg hiciera pública la denuncia. En esa jornada se disputarán cargos de representación territorial, incluidas alcaldías y prefecturas, en un escenario de competencia entre el oficialismo, las organizaciones opositoras y las fuerzas políticas locales.

Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO
Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO

Hasta el 16 de noviembre, no se han divulgado pruebas documentales que permitan verificar la existencia del complot ni establecer una conexión concreta entre Zambrano y dirigentes de Revolución Ciudadana. El medio también identificó interrogantes sobre la situación del sospechoso, debido a informaciones anteriores que mencionaban una presunta captura en Colombia sin confirmación oficial.

El caso se suma a otras alertas sobre la seguridad del presidente ecuatoriano. Durante 2025, las autoridades denunciaron amenazas contra Noboa, incluida una advertencia sobre presuntos sicarios extranjeros y un episodio ocurrido durante las protestas indígenas de octubre, cuando el Gobierno calificó un ataque contra la caravana presidencial como una tentativa de asesinato.

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