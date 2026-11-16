Marcelo Tinelli volvió a enamorarse: las imágenes que oficializaron su noviazgo con Ágata Lescano

Después de la separación de Milett Figueroa, el conductor se mostró con una mujer en sus redes sociales, y su círculo íntimo confirmó el noviazgo

Guardar

Marcelo Tinelli eligió este domingo una salida alejada de los circuitos habituales que suele frecuentar, almorzó en un restaurante a puertas cerradas de La Paternal, junto a un grupo de amigos y Ágata Lescano, entrenadora personal con quien en las últimas semanas comenzó a ser vinculado sentimentalmente.

La presencia de ambos en la misma mesa volvió a alimentar las versiones de romance. Personas cercanas al conductor y a la deportista sostienen y afirman que son formalmente novios. El encuentro, según trascendió, se extendió en un clima distendido y reunió a Tinelli con integrantes de su círculo cercano. Entre los comensales presentes aseguraron a Teleshow escuchar del propio Tinelli: “Ella es una divina”.

PUBLICIDAD

El almuerzo sumó un nuevo dato a las versiones que vinculan sentimentalmente a Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

El vínculo comenzó en el gimnasio, donde Lescano trabaja y el conductor entrena en forma diaria con su rutina física. La relación se transformó en una cercanía que despertó la atención del entorno y de los seguidores de ambos en redes sociales. Lescano, exfisicoculturista y hasta ahora alejada del circuito mediático, se convirtió en el nombre que acompaña las versiones sobre la vida afectiva de Tinelli.

La deportista es madre de una niño de doce años, una edad cercana a la de Lolo, el hijo menor del conductor. Ese dato también habría favorecido puntos de contacto entre sus mundos cotidianos, de acuerdo con las personas que siguen de cerca el vínculo. Por el momento, no hubo declaraciones de los protagonistas, pero sí compartieron fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ella es del barrio de La Paternal junto a toda su familia y es fanática de Argentinos Juniors.

PUBLICIDAD

Domingo de Marcelo Tinelli almorzó en la casona de La Paterna, aquí con uno de los dueños Lucho y su hija Malena

El almuerzo del domingo 15 de noviembre sumó un nuevo episodio a los rumores que habían surgido a partir de sus coincidencias fuera del entrenamiento. Lejos de una salida multitudinaria o de un restaurante de alta exposición, la elección fue una casona de barrio que funciona con reserva previa y se convierte todos los fines de semana en una propuesta familiar y de amigos.

Para Tinelli, habituado a que cada movimiento personal genere repercusión, el plan tuvo el formato de una reunión informal. Estuvo acompañado por amigos y compartió la mesa con Lescano en un espacio pensado para largas sobremesas. La escena excedió el ámbito deportivo en el que se conocieron y sus allegados la leyeron como una señal de confianza entre los dos.

PUBLICIDAD

El conductor Marcelo Tinelli compartió una fotografía en sus redes sociales sentado a la mesa de un restaurante al aire libre

La historia del lugar le encantó a Marcelo, quien junto a sus amigos almorzó el habitual menú que se sirve en la casa familiar: asado, ensalada, verduras asadas, vino y soda y un flan especial. El actor Benjamín Amadeo, que es muy fanático del reducto gastronómico fue quien se lo recomendó al conductor.

En jornadas de buen clima, los visitantes pueden recorrer el jardín, aprovechar la pileta y prolongar la sobremesa con mates. Para Tinelli, Lescano y sus amigos, ese entorno fue el escenario de un domingo distinto: una comida en una casa simple de La Paternal.

Testigos de la comida familiar y amigos, aseguraron haber escuchado a la pareja definirse como novios

El conductor no se pronunció sobre las versiones. Tampoco Lescano, cuyo perfil público está ligado a la actividad física y las competencias de fisicoculturismo, hizo comentarios sobre la relación. Sin embargo, su entorno más íntimo aseguró que la flamante pareja pasó largas horas de sobremesa entre parrillada, música y anécdotas del barrio. Junto a una pareja de amigos con su hijo, Marcelo y Agata disfrutaron de un asado que combinó música, charlas y risas bajo la sombra de los árboles del patio, característicos de ese barrio porteño.

PUBLICIDAD