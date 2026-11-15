Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

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Este domingo, mientras la causa judicial por presuntas lesiones seguía abierta y el cruce verbal entre Wanda Nara y la China Suárez todavía resonaba en los medios, las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla. En cuestión de minutos, Wanda y Mauro Icardi publicaron posteos con una llamativa simetría: piletas, jardines, bikinis y un mensaje implícito dirigido mutuamente, en lo que los seguidores de ambos interpretaron de inmediato como una disputa que se libra, también, en Instagram.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) abrió el juego a media mañana del domingo con una foto junto a su hermana Zaira Nara, ambas tomando sol de espaldas en bikini, en lo que parece ser una propiedad privada en Nordelta. El posteo no llevaba ningún texto: hablaba por sí solo.

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Wanda Nara publicó una fotografía junto a su hermana Zaira Nara en una propiedad de Nordelta

La respuesta de Icardi llegó casi de inmediato. El delantero publicó en su cuenta oficial una serie de fotos encabezada por una selfie suya dentro de la pileta de la “Casa de los Sueños”, la mansión del barrio privado La Isla donde vive junto a la China Suárez.

La foto con la que Mauro Icardi inició su carrusel en Instagram

El epígrafe que eligió para acompañar las imágenes fue: “Sunday Mood, Do not Disturb” (“Modo domingo: no molestar”). Las fotos siguientes del carrusel mostraban a la China en la pileta y jardines, en bikini negra, primero de espaldas sobre una colchoneta inflable y luego de frente, parada al borde del agua con los brazos abiertos en un gesto que sus seguidores leyeron como desafiante.

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Mauro Icardi compartió en sus redes sociales imágenes de la China Suárez en la pileta de la casa del barrio privado La Isla

La China Suárez después de su escándalo con Wanda Nara

La coincidencia de formatos fue captada al instante por los usuarios. Para quienes venían siguiendo el conflicto desde el 6 de noviembre, cuando un operativo policial en Nordelta derivó en una denuncia contra Icardi por presuntas lesiones leves agravadas a su hija mayor, el intercambio de este domingo no fue percibido como una casualidad.

Mauro Icardi difundió un carrusel de imágenes desde la residencia Casa de los Sueños en el barrio cerrado La Isla

La China Suárez apareció en las fotografías de Icardi en el sector del jardín y el agua

El escándalo que precedió a este episodio en las redes tuvo como escenario esa misma propiedad. Fue allí donde Wanda se presentó junto a su pareja, el empresario Martín Migueles, tras recibir un mensaje de su hija mayor —de 11 años— que decía haber sido agredida por su padre. La Policía intervino, una ambulancia asistió a la menor y la UFI de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, abrió una causa. Icardi declaró el jueves 12 ante la fiscalía, negó en tres oportunidades haber golpeado a la menor—“Nunca”, respondió ante su abogado— y aportó videos y chats de WhatsApp como prueba. Según su versión, la niña había admitido ante la licenciada Fernanda Matera, del Ministerio Público Tutelar, que había inventado la denuncia para que su madre fuera a buscarla y poder asistir a una juntada.

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En ese mismo operativo del 6 de noviembre, Wanda tuvo un cruce verbal con la China Suárez en la puerta de la mansión que quedó registrado en un video filtrado días después por la panelista Angie Balbiani en Puro Show (eltrece). En el audio, Wanda insultó duramente a la actriz —“Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”— y la China no respondió con más que una frase. Wanda defendió sus palabras públicamente, aseguró que el video estaba editado y que su reacción fue la de “una madre desesperada”. También deslizó que Icardi había estado detrás de algunas publicaciones de su novia: “Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”, escribió en sus historias de Instagram.

Ese contexto es el telón de fondo sobre el que se leyeron los posteos de este domingo. El gesto de Wanda junto a su hermana, el caption de Icardi con tono de indiferencia y las fotos de la China en la misma propiedad donde se desarrolló el conflicto judicial fueron suficientes para que el cruce volviera a dominar la conversación en redes. La causa por lesiones leves agravadas continúa en trámite ante la UFI de Género de Tigre, y la restricción de acercamiento de 45 días que le impide a Icardi tener contacto con Francesca permanece vigente. La apelación presentada por la defensa todavía no fue resuelta.

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