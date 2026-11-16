Ciencia

Un estudio revela qué relación existe entre los alimentos ultraprocesados y los síntomas premenstruales

Investigadores de una universidad de Turquía analizaron los hábitos alimentarios de 607 participantes y encontraron una asociación entre el consumo de productos industriales y una mayor intensidad del malestar previo a la menstruación.

Una mujer en pijama a rayas está sentada en una cama con una barra de chocolate, un envase de helado, galletas, papas fritas y una lata
Un estudio de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ankara vinculó el consumo de alimentos ultraprocesados con síntomas premenstruales más intensos en 607 mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio realizado con 607 mujeres vinculó un mayor consumo de alimentos ultraprocesados con síntomas premenstruales más intensos. La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ankara, Turquía, y publicada en Scientific Reports, examinó también cómo las participantes respondían ante el hambre y los antojos, según informó el portal científico ScienceAlert.

Las voluntarias tenían entre 18 y 30 años y fueron reclutadas mediante redes universitarias, redes sociales y recomendaciones de otras participantes. Cerca de cuatro de cada cinco contaban con educación universitaria, una característica que limita la posibilidad de extender los resultados a otras poblaciones.

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En una encuesta en línea, calificaron los síntomas que recordaban de la semana anterior a su menstruación, entre ellos dolor, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, hinchazón, cansancio, irritabilidad y antojos.

Posible asociación con hábitos alimentarios

El cuestionario evaluó con qué frecuencia consumían alimentos ultraprocesados, cuánto seguían un patrón mediterráneo —dieta que prioriza verduras, frutas, legumbres, pescado y aceite de oliva— y cómo respondían ante el hambre o las ganas de comer. Los investigadores analizaron esas variables en conjunto y ajustaron los resultados por edad y regularidad menstrual.

Primer plano de un adulto comiendo un plato con salmón a la parrilla, ensalada de quinoa, limón, y al lado, hummus, pan de pita y aceitunas negras, con un vaso de agua.
La adhesión a la dieta mediterránea no mostró una asociación clara con la disminución de la gravedad del síndrome premenstrual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ultraprocesados y mayor intensidad de los síntomas persistió después de ese análisis. Cada punto adicional en el cuestionario de ultraprocesados, cuya escala iba de 0 a 11, se asoció con un aumento promedio de aproximadamente un punto en el registro de síntomas, que iba de 44 a 220 puntos.

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En cambio, una mayor adhesión a la dieta mediterránea no mostró una asociación clara con la gravedad del síndrome premenstrual. Como los datos se recogieron en un único momento y fueron informados por las propias participantes, no es posible determinar si los hábitos alimentarios precedieron al malestar o si los síntomas influyeron en las elecciones de comida.

El investigador en nutrición Ziya Erokay Metin, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ankara, explicó: “Nuestros hallazgos sugieren que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con una mayor gravedad de los síntomas del síndrome premenstrual, pero la asociación fue relativamente pequeña después de considerar otros factores relevantes”.

Metin señaló que la alimentación es uno entre varios elementos que pueden contribuir a explicar cómo se sienten las mujeres antes de menstruar. Las fluctuaciones hormonales, el estrés y el descanso también pueden influir sobre esos síntomas.

Más allá de la alimentación, el estudio encontró que dos formas de responder ante los antojos mostraban vínculos más fuertes con un malestar menos intenso: no actuar de inmediato ante las ganas de comer y evitar juzgarse por las decisiones alimentarias.

Metin utilizó el deseo de comer chocolate para explicar ambas conductas. La primera, denominada “no reactividad”, consiste en hacer una pausa para distinguir entre el hambre física y la búsqueda de bienestar emocional. La segunda implica que, si la persona decide consumirlo, pueda “aceptar esa elección” sin sentimientos de fracaso o culpa.

Una mujer sentada en una cama con mantas y almohadas sostiene una tableta de chocolate envuelta parcialmente en papel de aluminio
La pausa consciente ante el deseo de comer y la ausencia de culpa ante la elección de alimentos mostraron vínculos con un menor malestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antojos y seguimiento durante varios ciclos

El mismo equipo había estudiado antes cómo cambia el atractivo de la comida durante el ciclo menstrual. En una investigación previa, publicada en el Journal of Nutritional Science, evaluaron a 150 mujeres en tres etapas de su ciclo.

En cada una de esas etapas, las participantes con síndrome premenstrual obtuvieron puntuaciones más altas en una medición de la atracción hacia los alimentos por el placer de comerlos, incluso cuando no sentían hambre física. Ese resultado se relacionó con una mayor tendencia a comer por recompensa o confort, más que por necesidad energética.

En el nuevo trabajo, los cambios de apetito formaban parte de la puntuación de síntomas y los hábitos alimentarios fueron informados por las propias participantes. Esos dos factores impiden saber si reducir los ultraprocesados aliviaría el malestar premenstrual.

El próximo paso, planteó Metin, sería seguir a las mujeres durante varios ciclos y pedirles que registren a diario su alimentación, sus antojos y sus síntomas. “Las mediciones repetidas nos ayudarían a determinar si los cambios en los patrones alimentarios suelen preceder a los aumentos de los síntomas premenstruales o si el empeoramiento de los síntomas es seguido por cambios en las elecciones de comida”, explicó.

Un ensayo que asigne al azar diferentes dietas a las participantes permitiría evaluar después si modificar la alimentación reduce los síntomas.

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