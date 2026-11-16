El telescopio Nancy Grace Roman superó una fase clave para iniciar sus observaciones astronómicas

El telescopio espacial Nancy Grace Roman requiere una estabilidad diez veces superior a la de los observatorios Hubble y Webb.

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El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA alcanzó una etapa clave de su preparación científica tras completar la alineación de sus instrumentos. El ajuste busca que el observatorio pueda apuntar a sus objetivos y conservar la estabilidad necesaria para las mediciones que realizará en el espacio.

Dominic Benford, científico del programa Roman en la sede de la NASA en Washington, indicó que el requisito de precisión del telescopio supera el de otros observatorios. “El telescopio Roman requiere una alineación exquisita, ya que debe ser al menos diez veces más estable que nuestros telescopios espaciales Hubble o Webb para llevar a cabo la investigación científica para la que fue diseñado”, declaró.

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Según Benford, la capacidad de Roman se apoya en dos factores: “La amplitud de la visión que nos ofrece y la mínima incertidumbre que podemos lograr en sus mediciones”.

Las pruebas midieron los cambios producidos tras el lanzamiento

Antes del lanzamiento, el equipo de Roman alineó en tierra la óptica y los instrumentos del observatorio. Sin embargo, las vibraciones del despegue, las variaciones de temperatura y la ausencia de gravedad en el espacio pueden mover algunos componentes, aunque sea levemente.

Los científicos midieron los desplazamientos mecánicos de los componentes para actualizar el mapa interno del observatorio. (NASA/vía Reuters)

Por ello, los científicos realizaron observaciones de prueba para medir esos desplazamientos y actualizar el registro sobre la anatomía del telescopio, descrito como su “mapa interno”. Ese trabajo permite conocer con precisión la ubicación de las piezas y ajustar las observaciones posteriores.

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El Instrumento de Campo Amplio cuenta con 18 detectores que trabajan de manera conjunta cuando el telescopio fija una estrella guía. Tyler Desjardins, astrofísico del proyecto Roman en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, en Baltimore, explicó que una diferencia entre la posición prevista y la posición real de una estrella en los detectores puede dificultar el guiado.

“Si nuestro mapa indica que una estrella debería aparecer en un detector y otra en otro, pero una de esas posiciones es incorrecta, surgen problemas para el guiado”, señaló Desjardins. “Necesitamos conocer la posición de nuestras estrellas guía con gran precisión para poder apuntar y corregir con exactitud las pequeñas desviaciones”.

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Para resolverlo, los científicos observaron estrellas y contrastaron su ubicación en las imágenes de Roman con la posición esperada. Con esos datos, podrán programar futuras observaciones de modo que la luz de los objetivos cósmicos de la misión llegue al lugar requerido dentro de los detectores del Instrumento de Campo Amplio.

Tony Sohn, astrónomo del proyecto Roman en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, afirmó que el observatorio ya dispone de una alineación interna con precisión milimétrica. “Roman ahora está alineado internamente con una precisión milimétrica, casi perfecta”, dijo. Esa exactitud, añadió, permite tanto dirigir el telescopio al punto indicado como mantenerlo “extremadamente inmóvil” durante cada observación.

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La misión recopilará muestras de campos profundos del cosmos de forma paralela al rastreo de planetas y discos de polvo. (REUTERS/Joe Skipper)

El Instrumento de Campo Amplio guiará al observatorio mientras reúne datos

El Instrumento de Campo Amplio tendrá una doble función: será el instrumento principal de Roman y, a la vez, su guía. Rastreará estrellas para ayudar al telescopio a apuntar y a conservar su estabilidad durante las observaciones.

Esa tarea seguirá activa incluso cuando el instrumento coronógrafo observe estrellas cercanas en busca de planetas y discos de polvo. Mientras tanto, el Instrumento de Campo Amplio vigilará estrellas situadas en una zona contigua del cielo para estabilizar el observatorio.

El coronógrafo deberá observar una estrella durante un período prolongado para anular su luz y detectar las señales débiles de planetas en órbita. De forma paralela, Roman obtendrá una muestra aleatoria de campos profundos adicionales junto con esas observaciones.

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“Obtendremos una muestra aleatoria de campos profundos adicionales junto con esas observaciones, sin costo alguno”, sostuvo Benford. Esos datos serán analizados por científicos y corresponderán, en su mayoría, a zonas en las que no se habían realizado estudios profundos.

El coronógrafo emplea una serie de máscaras y otros componentes para bloquear la intensa luz de las estrellas. La colocación precisa de esas piezas resulta necesaria: si alguna quedara mal ubicada, el instrumento no podría reducir la luz estelar a los niveles previstos.

La NASA aplicará por primera vez en el entorno espacial la técnica de control activo sobre la luz de estrellas y planetas reales.

Brian Kern, ingeniero óptico del proyecto Roman en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California, explicó que la naturaleza ondulatoria de la luz hace que la luz estelar se disperse cuando se forman las imágenes. Esa luz se extiende hacia las áreas que rodean a la estrella, justamente donde podrían encontrarse los planetas.

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“Un coronógrafo utiliza máscaras cuidadosamente seleccionadas para absorber y redirigir esa luz estelar dispersa, eliminando la suficiente para descubrir los planetas”, explicó Kern. El primer paso consiste en colocar cada máscara dentro de tolerancias de alineación definidas; después, un proceso más complejo completa lo que el ajuste mecánico no puede lograr por sí solo.

El equipo ajustó la posición del espejo secundario, de un espejo más pequeño que une el telescopio con el coronógrafo y de las máscaras y ópticas internas del instrumento para obtener la imagen más nítida posible. A continuación, pondrá en funcionamiento más de 3.000 piezas móviles que modifican la forma de los espejos deformables del coronógrafo.

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“Los espejos deformables aprovechan la naturaleza ondulatoria de la luz para redirigir la luz estelar, dejando pasar la luz planetaria”, detalló Kern. El proceso reduce de manera gradual una cantidad cada vez mayor de luz procedente de la estrella, con el objetivo de observar planetas débiles que se encuentran muy cerca de astros cuya luz dispersa, de otro modo, ocultaría las imágenes.

Kern indicó que el equipo ya demostró este mecanismo en un laboratorio con un entorno espacial artificial. La siguiente etapa será aplicar en el espacio el control activo de la luz estelar con luz de estrellas y planetas reales, un paso que, según el ingeniero, no tiene precedentes.

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