La frase por la que la China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara

La panelista Angie Balbiani contó en Puro Show lo que habló con Agustín Rodríguez, abogado de la actriz

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La China Suárez denunciaría por amenazas a Wanda Nara a raíz de una frase que la empresaria pronunció el viernes en Primicias Ya, cuando recomendó que la actriz pidiera un botón antipánico. La información fue difundida este lunes por Angie Balbiani, quien aseguró en Puro Show que habló con Agustín Rodríguez, abogado civil de Suárez, y que la presentación se realizaría durante la mañana.

La panelista sostuvo que los representantes de la actriz consideran que esa sugerencia (del botón antipánico) debe analizarse junto con el video que se filtró el viernes, en el que se escucha a Nara durante una discusión con Suárez. El material fue grabado durante un operativo policial en la vivienda de Mauro Icardi, en Nordelta, y se conoció en medio del conflicto judicial y familiar que involucra a la expareja.

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“Hablé con Agustín Rodríguez, que es el abogado civil de la China Suárez y me cuenta que hoy van a presentar una denuncia por amenazas. ¿Por qué? Porque no solamente este video (el de la pelea) es lo que indica las amenazas, sino que Wanda después dijo que estaba bajo una emoción violenta. El tema fue es que después, en el programa de Marina Calabró ella ratificó que la China Suárez debería tener un botón antipánico. Y ahí ya habían pasado varios días, ya no estaba bajo esa emoción violenta”, afirmó Balbiani en el ciclo de El Trece.

El origen de la frase de Wanda Nara por la que sería denunciada

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

La frase que, de acuerdo con Balbiani, incluirían en la denuncia surgió después de que Marina Calabró informara en Primicias Ya que a Icardi le habían denegado una medida perimetral solicitada contra Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, en relación con sus hijas.

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Ante esa información, Wanda Nara respondió: “Igual sería lógico si tiene miedo que pida un botón antipánico respecto de Migueles no hacia las nenas que lo adoran a Martín. Y la chica esta (por la China) puede pedir si quiere un botón antipánico, yo que ella se lo recomiendo que lo pida si la deja más tranquila, la verdad que no creo que yo me vuelva a prestar a ese juego porque ya sé que juegan a un juego sucio”.

Balbiani volvió sobre el tema este lunes y anticipó los elementos que, según le transmitió el abogado de Suárez, se adjuntarían. “Esta mañana harán la denuncia la China Suárez con su abogado por amenazas. Que va a involucrar el video que todos los periodistas quieren completo, se va a presentar entero. Ese y otro video. Y se va a adjuntar también esta declaración que hizo Wanda porque comprenden que amenazaron a la China Suárez sugiriéndole que tenga un botón antipánico”, detalló.

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La conductora no se guardó nada a la hora de opinar acerca de la actriz (Video: Primicias YA-América TV)

Cómo fue la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

El antecedente mencionado por la panelista es una grabación difundida el viernes en Puro Show. En el audio se escucha la voz de Nara durante un cruce con Eugenia “la China” Suárez, aunque las imágenes no muestran a la conductora. La cámara enfoca parcialmente a la actriz, quien aparentemente sostenía el teléfono.

En ese registro, Nara le dijo: “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”. Suárez respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La empresaria continuó: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

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El video se habría registrado cuando Nara se presentó en la denominada Casa de los Sueños, la casa de Icardi en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre, para retirar a una de sus hijas. La reconstrucción difundida por Puro Show ubicó la discusión durante el operativo policial desplegado tras la denuncia de la hija mayor de la expareja contra el futbolista.

Wanda Nara admitió que era su voz y habló de una reacción vinculada con sus hijos

Luego de la difusión del material, Nara confirmó que era ella quien hablaba en la grabación. También cuestionó la edición del video y afirmó que la secuencia emitida no contenía la totalidad de lo ocurrido durante el enfrentamiento.

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“Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, escribió en una historia de redes sociales. En otro tramo de su descargo añadió: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”. Esa explicación es la que Balbiani vinculó con la referencia a una reacción bajo una emoción violenta.

La empresaria había profundizado esa posición en Primicias Ya al explicar qué detonaba sus reacciones: “Es una persona que estuvo 12 años conmigo (por Icardi), me conoce perfectamente, sabe que a mí hay una sola cosa que me saca de quicio: mis hijos. De mí decime lo que quieras porque me la aguanto, pero te metés con mis hijos y vas a conocer la peor versión de mí. Acá no se trata de Wanda, de ellos, de nosotros... Acá hay que tener respeto porque hay menores y hay que saber escuchar y no somos gente estúpida, no permitamos que se desvíe como están haciendo”.

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Según lo expuesto por Balbiani, la eventual denuncia incluiría el registro completo del enfrentamiento, otro video y la declaración sobre el botón antipánico. Hasta el momento de esa versión televisiva, no se habían difundido detalles sobre el juzgado o la fiscalía donde se presentaría la acción.