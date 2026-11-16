Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

La conductora habló con su ciclo luego de ser diagnosticada con Covid-19 (Video: Con Carmen/ El Nueve)

Guardar

Carmen Barbieri vuelve este lunes a la conducción de Con Carmen (El Nueve), después de atravesar semanas de complicaciones de salud que incluyeron COVID-19, una infección urinaria y anemia. La conductora habló sobre su recuperación y explicó que, aunque retomó sus obligaciones, aún se siente débil.

En diálogo con Teleshow, Carmen explicó: “La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Ahora estoy yendo a trabajar, cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible. Me mató el COVID, que se estaba yendo, y tuve una infección urinaria bravísima”, contó Barbieri.

PUBLICIDAD

La actriz describió el efecto que tuvieron ambos cuadros sobre su organismo y se refirió a la anemia que le quedó como consecuencia. “Tuve un virus, primero una bacteria, que lucharon en mi cuerpo y me destrozaron. Quedé con una anemia... Bueno, no importa, pero estoy mucho mejor. Estoy yendo al canal”, expresó a este medio.

Tras recibir el alta médica, Carmen Barbieri retoma sus actividades en El Nueve

En su relato, la conductora señaló que el agotamiento todavía condiciona sus días. “Ayer, por ejemplo, dormí todo el día, que cuando me despertaba me tomaba la fiebre porque dije: ‘No puedo dormir todo un día entero’. Y no tenía fiebre, por suerte”.

PUBLICIDAD

Tras recibir el alta, Barbieri anunció en sus redes sociales que volverá “con todo” a El Nueve. Este lunes retomará la conducción de Con Carmen, mientras continúa con su recuperación después de la infección urinaria y el COVID-19.

El antecedente inmediato de esta nueva vuelta al trabajo fue una serie de episodios que obligaron a Barbieri a modificar su rutina. A fines de octubre, cuando se preparaba para conducir su ciclo, se descompensó antes de salir de su casa. La baja de presión y la falta de aire le impidieron llegar al canal. En esa oportunidad, contó que continuaba con tos a causa del broncoespasmo, fiebre alta y una descompensación y que aguardaba la indicación de su médico desde su domicilio.

PUBLICIDAD

Barbieri contó que aún se agita con facilidad, aunque aseguró que ya se siente mejor

En los días posteriores, su estado llevó a una internación en la Clínica Zabala. La información difundida entonces indicó que había ingresado por una infección urinaria, que comprometió la zona renal y le provocó dolor en la espalda baja. Durante la permanencia en el centro de salud recibió medicación por vía intravenosa y fue sometida a estudios de control antes del alta.

El diagnóstico de COVID-19 se sumó a ese cuadro. Su hijo, Federico Bal, había contado que su madre venía de atravesar varios problemas de salud en poco tiempo. Más tarde, la propia conductora confirmó a su entorno el resultado positivo de un análisis. De acuerdo con la información que trascendió durante la internación, el coronavirus no había comprometido la parte pulmonar, aunque prolongó el período de reposo y postergó el retorno a sus actividades.

PUBLICIDAD

Barbieri reconoció que todavía se agita con facilidad y que el cansancio persiste, aunque aseguró que se siente en condiciones de reincorporarse a sus compromisos laborales

Antes de la hospitalización, Barbieri ya había suspendido emisiones de Con Carmen por fiebre y síntomas respiratorios. En aquel momento se había intentado reincorporar a la rutina laboral, pero una nueva descompensación la obligó a volver a su casa. La recomendación de su entorno fue esperar algunos días después del alta médica para disminuir el riesgo de una recaída.

Ahora, sus palabras dan cuenta de que continúa atenta a las señales de su cuerpo. El sueño prolongado que mencionó durante la conversación la llevó a controlarse la temperatura cada vez que se despertaba. Al comprobar que no tenía fiebre, entendió que el cansancio formaba parte de un proceso de recuperación que todavía transita.

PUBLICIDAD

La conductora explicó que el trabajo también funciona como una referencia para medir su evolución. Aunque reconoce que se agita con facilidad y que persiste la debilidad, remarcó que se siente mejor y que ya pudo retomar sus compromisos.