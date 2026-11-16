Herederos judíos impugnan la subasta del van Gogh de USD 180 millones de la colección Blaquier-Arrieta

Dos auxiliares de galería posan con "Castaños en flor", de Vincent van Gogh, en una presentación a los medios previa a su subasta en Nueva York, en Sotheby's (REUTERS/Joyce Zhou)

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Los herederos del antiguo propietario judío de una importante pintura de Vincent van Gogh solicitaron a Sotheby’s que retire la obra de la venta, pocos días antes de que fuera subastada en Manhattan. Sostienen que fue vendida bajo coacción en 1936 como consecuencia de la persecución nazi.

La pintura de 1890, “Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor)”, tiene una estimación de $ 180 millones, la más alta para cualquier lote de las subastas de arte de esta temporada y superior a cualquier precio pagado hasta ahora en una subasta por una obra de Van Gogh. El artista la pintó en Auvers-sur-Oise, cerca de París, tras pasar dos años en el sur de Francia. La obra, pieza central de las grandes subastas de otoño que se celebrarán la próxima semana, cuenta con una garantía financiera de Sotheby’s.

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Los herederos, que viven en Estados Unidos, aseguran que el cuadro fue vendido en Ámsterdam antes de la Segunda Guerra Mundial debido a las pérdidas financieras que sufrió la editorial de su familia bajo el nazismo. Gunnar Schnabel, abogado de los herederos en Berlín, instó a Sotheby’s a demostrar sin lugar a dudas que la pintura fue vendida a precio de mercado en 1936 y que la familia “habría querido concretar la venta incluso sin el régimen nazi”.

“De lo contrario”, escribió Schnabel en un correo electrónico del 12 de noviembre a Marco Toracca, jefe del departamento de restitución de Sotheby’s, “no podrá celebrarse ninguna subasta”. En el mensaje señaló que su cliente “está dispuesto a trabajar para lograr una solución justa y equitativa en el espíritu de los Principios de Washington de 1998”, las directrices internacionales concebidas para ayudar a instituciones y gobiernos que gestionan obras confiscadas o saqueadas por los nazis.

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La pintura de 1890, “Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor)”, tiene una estimación de $ 180 millones

“Castaños en flor” forma parte de la colección Blaquier-Arrieta, que Philip Hook, exdirectivo y autor de Sotheby’s, describió en el anuncio de la casa de subastas como “material de leyenda: del que se habla en voz baja y se mantiene fuera de la vista pública”. Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, de Buenos Aires, comenzaron a coleccionar arte impresionista y moderno en la década de 1960.

Doce pinturas impresionistas y posimpresionistas de la colección, entre ellas obras de Claude Monet, Paul Gauguin y Edgar Degas, se ofrecerán en la subasta de la próxima semana. En conjunto, se espera que recauden alrededor de $ 450 millones. “Castaños en flor” aparece en la portada del catálogo de Sotheby’s.

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Sotheby’s afirmó en un comunicado que realizó una investigación exhaustiva sobre el historial de propiedad de la pintura, pero no precisó si el lote se subastará el miércoles por la noche, como estaba previsto. Su ausencia proyectaría una sombra sobre las ventas de la semana.

“Somos conscientes de las preocupaciones planteadas recientemente por los representantes de los herederos Fischer y hemos mantenido un diálogo con ellos acerca de la historia de la pintura”, indicó la casa de subastas. “Aunque nuestra investigación hasta la fecha no ha establecido que la obra fuera vendida bajo coacción, reconocemos la importancia de tratar el asunto de manera atenta y constructiva con la familia, y estamos comprometidos a trabajar para alcanzar una resolución mutuamente satisfactoria”.

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"Verger avec cyprèsin" de Vincent Van Gogh, actual récord de subasta del artista neerlandés, con USD 117,2 millones (The Yorck Project/Wikipedia)

Con la garantía de Sotheby’s, el Van Gogh superaría con holgura el actual récord de subasta del artista neerlandés, de $ 117,2 millones, fijado en 2022 durante la venta de la colección de Paul Allen en Christie’s, equivalente hoy a unos $ 133 millones.

Sin exhibirse públicamente durante más de 60 años, “Castaños en flor” está dominada por un enorme castaño en plena floración. Tres mujeres con vestidos de colores vivos y sombrillas se alejan del espectador por la acera bajo el árbol, mientras un hombre solitario se aproxima por la calle.

Según el catálogo de Sotheby’s, la pintura fue adquirida en 1909 por Samuel Fischer, bisabuelo de uno de los herederos representados por Schnabel, quien la compró en una galería de París. Fue fundador de la prestigiosa editorial alemana S. Fischer Verlag, entre cuyos autores figuraban Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin.

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Tras la muerte de Fischer en 1934, su yerno, Gottfried Bermann Fischer, asumió el control de la empresa. Con el ascenso de los nazis al poder, muchos autores de la editorial afrontaron prohibiciones de publicación. S. Fischer Verlag se dividió en dos y Bermann Fischer dejó Berlín rumbo a Viena para intentar continuar con la edición de sus obras.

La familia depositó “Castaños en flor” y dos obras de Cézanne en la galería Paul Cassirer de Ámsterdam, a cargo del marchante Walter Feilchenfeldt, en 1932 o 1933, según Sotheby’s. La pintura de Van Gogh fue cedida al Museo Boymans, actualmente Museo Boijmans, en Róterdam para una exposición de 1933 y luego viajó a la Kunsthalle de Berna, Suiza, para otra muestra en 1934.

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Samuel Fischer, el escritor Thomas Mann, Annette Kolb, Hans Reisiger y Brigitte Fischer, en Alemania en 1915 (New York Times )

En 1936, Feilchenfeldt vendió la obra a un coleccionista parisino. Tras varios cambios más de propietario, los actuales dueños argentinos la compraron en 1975. Nelly Arrieta de Blaquier, fallecida en 2020, era la única heredera de la fortuna azucarera Ledesma.

La reclamación se centra en aquella venta de 1936, que, según Schnabel, ocurrió tres meses después de que la familia dejara Berlín para instalarse en Viena. Los nazis restringían lo que los judíos que partían podían llevar consigo y, de acuerdo con la investigación del abogado, la familia se vio obligada a pagar el “impuesto de fuga del Reich” impuesto a quienes emigraban.

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Después de la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de su editorial berlinesa y solicitó una compensación por los bienes confiscados. Sin embargo, no reclamó las pinturas vendidas en Ámsterdam. En aquel momento no existía base legal para compensar las ventas de arte realizadas en territorios que no estaban bajo dominio nazi, como ocurría con los Países Bajos en 1936.

Sin embargo, en los últimos años, las reclamaciones por obras vendidas bajo coacción fuera de los territorios controlados por los nazis por coleccionistas judíos perseguidos han derivado cada vez más en acuerdos. El año pasado, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Berna decidió devolver una pintura de Alfred Sisley a los herederos de Carl Sachs, quien huyó a Suiza en 1939 y vendió allí la obra al año siguiente. El museo señaló que había detectado “irregularidades en la venta en Suiza”.

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Gottfried Bermann Fischer, yerno de Samuel Fischer, en 1962 (New York Times )

En un comunicado, el museo explicó que prefería utilizar el término “pérdida vinculada a la persecución nazi” para “abarcar el abanico de posibles contextos de pérdida dentro y fuera de la esfera de influencia nacionalsocialista, desde la confiscación directa por parte de las autoridades hasta las transacciones legales en condiciones desfavorables”.

“Esto también comprende transferencias de propiedad a terceros países fuera de la esfera de influencia nacionalsocialista, donde a menudo no se produjo una ‘incautación’ en sentido técnico”, añadió.

La hija de Gottfried Bermann Fischer, Gisela Bermann Fischer, gestionó las reclamaciones artísticas de la familia hasta su muerte en 2014. En 2007, Christie’s ofreció en subasta otra pintura de la colección Fischer, un retrato de su esposa realizado por Cézanne. Al igual que el actual Van Gogh, también había sido depositada con Feilchenfeldt en Ámsterdam y vendida en 1936. Antes de la venta de 2007, en la que la pintura no encontró comprador, Christie’s se puso en contacto con Gisela Bermann Fischer para informarle de la subasta. Ella respondió que no se oponía.

“Sin embargo”, agregó, “me reservo todos los derechos para hacerlo en el futuro respecto de cualquier otra pintura que mi padre hubiera vendido bajo coacción debido a la persecución de la Alemania nazi”, escribió en su carta a la casa de subastas, fechada el 2 de febrero de 2007 y a la que tuvo acceso The Times. Añadió que la renuncia a su reclamación sobre el Cézanne “no sentará en modo alguno un precedente en el futuro para otras pinturas que fueron propiedad de Samuel Fischer”.

Con su nueva reclamación por el Van Gogh, la siguiente generación de herederos ha mostrado que comparte esa posición.

Fuente: The New York Times