La polémica sentencia del arquero de España con la que minimizó a la selección argentina tras la derrota contra Inglaterra

El arquero de España analizó la derrota de su selección y puso la mirada en el rival con una

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La selección de España perdió ante Inglaterra por 3-2 en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League, un resultado que terminó con su histórica racha de imbatibilidad de 43 partidos sin perder y dejó al campeón del mundo como segundoo del grupo A3. Tras el partido en el estadio Metropolitano de Madrid, Unai Simón atribuyó la derrota a la superioridad física del equipo inglés.

El guardameta del Athletic Club explicó en declaraciones a RTVE que Inglaterra planteó “un uno para uno muy agresivo” y dificultó la llegada de España a la última línea. “Han sido mejores que nosotros. Hay que reconocerlo y asumirlo”, afirmó. Acto seguido, el arquero titular del seleccionado que venció a Argentina en la final del Mundial que se jugó en Norteamérica hizo un análisis del conjunto que los superó y dio a entender que, según su mirada, el combinado inglés es superior a los finalistas de la Copa del Mundo con Lionel Messi.

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“Como siempre, duele perder. Al final, la racha, pues sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. Inglaterra era una selección con la que podía darse el caso, porque en mi opinión, creo que es la segunda mejor selección del mundo. Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tienen, pues es comparable al nuestro”, indicó Simón.

“Duele por perder, pero bueno, lo bueno es que perder aquí te da la oportunidad de poder seguir en cuartos de final, de corregir muchos errores y que en marzo pues no, no ocurra lo mismo”, agregó.

El último ranking FIFA de octubre posiciona al conjunto dirigido por Luis de la Fuente como líder de la clasificación tras la consagración del Mundial y sus resultados en la Liga de Naciones de la UEFA. El triunfo en el certamen permitió que España recuperara la vanguardia que ostentó durante diferentes etapas, mientras que la Albiceleste resignó el primer escalón tras caer en el encuentro decisivo del torneo.

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El conjunto ibérico comanda el listado con 2.011,57 puntos, mientras que el combinado sudamericano acumula 1.972,8 unidades. Detrás de los dos líderes, Francia permanece en la tercera colocación (1.958,86 puntos), escoltada por Inglaterra, que suma 1.925,59 unidades en el cuarto peldaño. En la quinta casilla se posicionó Portugal, que avanzó dos ubicaciones hasta alcanzar 1.807,69 puntos y relegó a Brasil al sexto puesto con 1.806,51. Marruecos completa el grupo de los siete mejores con un registro de 1.805,34.

El resumen del partido mostró que los ingleses llegaron a tener una ventaja de tres goles por los tantos de Harry Kane, Ben White y Ezri Konsa. España reaccionó con un penal convertido por Mikel Oyarzabal a los 65 minutos y un remate de Nico Williams a los 75 minutos, pero no logró completar la remontada.

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Hace algunos días, Simón reveló que Emiliano Martínez lo felicitó y lo abrazó tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026, un gesto que modificó la percepción que tenía del referente argentino. El guardameta vasco recibió el Premio Yashin en la gala del Balón de Oro posterior al torneo.

La charla ocurrió después de la derrota argentina en la definición mundialista. Simón relató el encuentro en una entrevista difundida por los canales oficiales del Athletic Club, donde distinguió entre la imagen competitiva de Martínez y el trato que recibió fuera del campo.

“El Dibu es un portero muy diferente a mí”, afirmó el español al describir las cualidades de su colega. “Por su físico, por sus condiciones, para muchísimo. Tiene una condición que es que tiene todo el rato los pies moviéndose, no para nunca los pies, entonces es muy ágil, es muy rápido en la portería, es muy veloz”.

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Simón con Lionel Messi durante la final del Mundial (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El arquero también destacó la amplitud física del marplatense y su capacidad para intervenir en jugadas de alcance. “Luego, las extremidades, es muy largo y para mucho”, señaló, antes de elogiar su manejo de la pelota: “Aparte también es un portero muy limpio con la salida de balón”.

Simón admitió que, antes de ese contacto, asociaba a Martínez con una forma de competir alejada de la suya. “La imagen que tenía del Dibu, de otras veces que lo había visto fuera de la cancha, era como de provocador o canchero, como dicen ellos”, expresó. Esa impresión no afectaba su valoración de las condiciones del argentino bajo los tres palos, pero cambió después del saludo al terminar el partido. “Me gustó mucho que en la final del Mundial vino, me felicitó, me dio un abrazo, me dio la enhorabuena y me dijo unas palabras”, relató.

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El español no precisó qué le dijo Martínez durante ese intercambio. Sí remarcó que la iniciativa del arquero argentino lo sorprendió luego de la caída de la Selección Argentina: “Entonces me sorprendió para bien en ese sentido”. Para Simón, el episodio permitió separar la actitud de Dibu durante la competencia de su trato personal. “Luego entendí que igual es una persona que a la hora de competir es un poco diferente”, sostuvo. El guardameta vasco cerró su reflexión con una evaluación directa sobre el campeón del mundo argentino: “A mí me pareció muy buena persona y tuvo un muy buen gesto conmigo, al menos personalmente”.