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Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Tiene 37 años, es entrenadora personal, promueve el “fitness consciente” y se convirtió en la flamante pareja del conductor

Ágata Lescano mostró sus dotes artísticos al entonar "La Cañada" de Los Pérez Garcías (Instagram)
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En medio de un presente marcado por sus proyectos laborales y familiares, Marcelo Tinelli volvió a abrir las puertas de su vida privada. Después de su separación de Milett Figueroa, en septiembre, el conductor presentó públicamente a su nueva pareja: Ágata Lescano. La noticia generó repercusiones entre sus seguidores y, a partir de la oficialización del romance con una foto en redes sociales, comenzaron a conocerse más detalles sobre la mujer que ocupa un lugar especial en su presente.

Este lunes, el conductor compartió distintas historias que confirmaron el vínculo y terminaron con las especulaciones que habían comenzado semanas antes. La pareja había sido relacionada sentimentalmente el mes pasado, cuando ambos publicaron fotografías en las que aparecían compartiendo una merienda y utilizaron la misma vajilla y la misma mesa.

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Sin embargo, la confirmación llegó oficialmente este lunes, dos meses después de la separación de Tinelli y Figueroa. A partir de las publicaciones del conductor, el nombre de Ágata comenzó a ganar espacio en las redes sociales y su historia personal se convirtió en uno de los aspectos que más interés generó entre quienes querían conocerla.

Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
Ágata Lescano es campeona de bikini fitness, entrenadora personal y la nueva pareja de Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
La deportista tiene 37 años y promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”
Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
Ágata Lescano compitió en bikini fitness y obtuvo títulos en Argentina y Sudamérica

Lescano tiene 37 años y se desempeña como deportista y entrenadora personal. También es campeona de bikini fitness y promueve una propuesta basada en el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”. En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 27 mil seguidores, presenta su actividad con una descripción vinculada al entrenamiento y a sus logros deportivos.

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Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”, se puede leer en la presentación de su perfil. Allí comparte contenidos relacionados con la actividad física y con el proceso de transformación personal que propone a través de su trabajo.

Además de su faceta deportiva, Lescano también tiene un vínculo con la música. Toca la guitarra y canta diferentes temas que comparte con sus seguidores en las redes sociales. De esta manera, su perfil combina el entrenamiento, las competencias deportivas y una inclinación artística que forma parte de su recorrido personal. Además, deja un espacio para su hijo, a quien comparte con orgullo cada uno de sus logros.

Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
La entrenadora contó que encontró su vocación después de transformar sus hábitos, su cuerpo y su manera de pensar
Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
La deportista describió su propuesta como una iniciativa basada en el entrenamiento y la transformación personal

La nueva pareja del conductor también desarrolló su propio proyecto de entrenamiento físico. La iniciativa surgió a partir de su historia de superación y, según explicó en su sitio web, comenzó mucho antes de convertirse en una marca. “Nació mucho antes de convertirse en una marca. Nació en cada momento de mi vida en el que sentí que había algo más allá de lo establecido”, escribió.

Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, continuó. Luego mencionó las áreas que atravesaron sus distintas etapas: la música, el deporte y el entrenamiento. Según su relato, todas tuvieron un punto en común: la necesidad de profundizar en cada experiencia y descubrir hasta dónde podía llegar.

Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, contó. En ese período, regresó a la Argentina sola con su hijo y enfrentó una etapa marcada por el miedo, la incertidumbre y las preguntas.

Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
Lescano empezó "de nuevo" luego de haber tenido un hijo y regresar a la Argentina
Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Ágata Lescano: quién es la campeona de bikini fitness que conquistó al conductor
La nueva pareja de Marcelo Tinelli combina el deporte con otra de sus pasiones: la música

Fue ahí donde entendí que crecer implica incomodarse. Que a veces romper con lo conocido es el primer paso hacia una vida más auténtica”, expresó. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, relató. Para Lescano, esa experiencia terminó convirtiéndose en la base de su propuesta profesional.

En su sitio web, definió el proyecto como algo que va más allá del entrenamiento deportivo. “No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad”, afirmó. “Es animarse a cambiar. Es actuar con miedo igual. Es descubrir de qué estás hecho cuando la vida te obliga a ir más allá”, agregó. Con esas palabras, describió el espíritu de una iniciativa que, según explicó, comenzó a construir después de varios años de imaginarla.

Ágata Lescano,Novia de Marcelo Tinelli, Es cantante y exfisiculturista
Con una vida donde combina el deporte, la música y la familia, Ágata Lescano se volvió el centro de atención en las redes (Instagram)

Hoy es el comienzo de un sueño que durante años imaginé y que finalmente decidí construir”, escribió Lescano. “Para quienes no quieren conformarse. Para quienes saben, en el fondo, que todavía no llegaron a su verdadero potencial”, concluyó en la presentación de su marca.

Después de atravesar una separación, regresar a la Argentina con su hijo y transformar sus experiencias en un proyecto propio, Ágata Lescano comenzó una nueva etapa personal y profesional. Ahora, su nombre volvió a ocupar el centro de la escena por su relación con Marcelo Tinelli, mientras continúa construyendo una historia ligada al deporte, la música y la decisión de avanzar pese a las dificultades.

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