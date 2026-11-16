Las 37 instituciones públicas hondureñas que gastaron 10 millones de dólares en viáticos entre enero y agosto de 2026

Un gráfico digital señala el incremento de doce veces en el gasto de viáticos y viajes oficiales en Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Expediente Abierto, medio de periodismo de investigación hondureño, detectó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) multiplicó por 7.5 su gasto en viáticos durante los primeros ocho meses de la gestión del presidente Nasry Asfura.

La estatal eléctrica, que arrastra pérdidas financieras, pasó de pagar L 5.5 millones (USD 223.000) en 2022 a desembolsar L 41.2 millones (USD 1.5 millones) entre enero y agosto de 2026.

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El hallazgo forma parte de una revisión más amplia del medio, que cruzó registros de gastos, facturas y liquidaciones de 37 instituciones públicas hondureñas.

El Estado gastó USD 10 millones en viáticos en ocho meses

Las 37 dependencias analizadas desembolsaron en conjunto L 272.3 millones (USD 10 millones) en viáticos durante los primeros ocho meses de 2026. El promedio diario llegó a L 1,12 millones (USD 41,000).

Esa cifra, en ocho meses, superó en 36% el presupuesto anual completo de la Secretaría de Derechos Humanos. Para establecer el comparativo, Expediente Abierto replicó el mismo análisis con los registros del mismo período de 2022, bajo el gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro.

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El resultado muestra un comportamiento desigual: mientras la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Finanzas y el Registro Nacional de las Personas mantuvieron niveles de gasto relativamente estables, otras instituciones dispararon sus erogaciones muy por encima de la inflación o de su propio presupuesto.

Una ilustración editorial representa la auditoría de viáticos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras mediante documentos contables y una balanza desequilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias dependencias, como la ENEE, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) o el Instituto de Conservación Forestal (ICF), multiplicaron ese gasto hasta por 12 veces respecto a 2022, según el medio.

Salud casi duplicó sus desembolsos pese al fin de la pandemia

La Secretaría de Salud (Sesal) ocupa el segundo lugar entre las instituciones con mayor gasto. Pasó de ejecutar L 17.7 millones (USD 779,000) en 2022 a más de L 37.3 millones (USD 1.3 millones) en los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 111% que duplicó el monto original.

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El dato llama la atención porque el período de comparación, 2022, estuvo marcado por la pandemia de covid-19, cuando los desplazamientos sanitarios eran más intensos. Cuatro años después, sin esa emergencia, el gasto en viáticos de la cartera de salud se multiplicó por 2.1.

Una investigación de Expediente Abierto detalla el gasto de diez millones de dólares en viáticos realizado por instituciones públicas de Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conatel, SIT e ICF dispararon sus viáticos más de doce veces

Tres instituciones concentraron los incrementos porcentuales más altos del análisis. Conatel pasó de L 539.000 (USD 21,000) en 2022 a L 6.6 millones (USD 245,000) en 2026, un alza del 1,124% que multiplicó el gasto por 12.2.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) registró un salto similar: de L 752,000 (USD 27,800) a más de L 9 millones (USD 333,000), cerca de 12 veces el monto previo. El ICF pasó de L 1.2 millones (USD 44,000) a L 15.3 millones (USD 566,000), un incremento del 1,175% que multiplicó el gasto por 12.8.

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El censo y los controles aduaneros explican parte del alza, según un economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también registró un alza pronunciada: sus desembolsos subieron de L 2.4 millones (USD 88,000) en 2022 a L 15.2 millones (USD 562,000) en 2026, un incremento del 533% equivalente a multiplicar el gasto por 6.3. La Administración Aduanera de Honduras pasó de L 6.9 millones (USD 255.000) a L 12 millones (USD 444,000), una variación cercana al 74%.

El economista e investigador Ismael Zepeda explicó a Expediente Abierto que el repunte del INE se vincula con las actividades de campo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2026, el primero desde 2013. En el caso de la SIT y la Administración Aduanera, consideró que sus funciones implican desplazamientos frecuentes dentro del país.

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Sin embargo, Zepeda advirtió que esa necesidad operativa no justifica cualquier nivel de gasto. “Esa movilización de los funcionarios [...] yo diría que no tendrían que ser tan excesivos porque es su día de trabajo”, apuntó.

“Los viáticos se han convertido en una corrupción legalizada”

Zepeda también cuestionó la falta de controles sobre estos recursos. A su juicio, la ausencia de una fiscalización rigurosa permitió que los viáticos se mantuvieran como un beneficio para determinados funcionarios en lugar de responder solo a necesidades del servicio.

“Algunas instituciones, a pesar de estar sobregiradas, con déficit, endeudadas, parece que el tema fundamental es que a los altos funcionarios no les interesa la problemática de cada institución”, señaló el economista al medio.

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Fue más allá al calificar el fenómeno: “Los viáticos se han convertido durante años en un privilegio, pero también en una corrupción legalizada”, aseveró.

El debate por la austeridad se cruza con el subsidio a los combustibles

La discusión sobre el gasto en viáticos cobra relevancia en momentos en que el Gobierno sostiene un subsidio temporal al diésel y al gas licuado de petróleo (GLP) doméstico para contener su precio al consumidor. Según El Heraldo, diario hondureño, la Secretaría de Energía confirmó que ese apoyo acumuló 57.57 lempiras (unos USD 2.13) por galón de diésel entre el 5 de octubre y el 22 de noviembre de 2026.

Una ilustración editorial satiriza el gasto en viáticos de entidades públicas de Honduras con funcionarios que viajan sobre maletas y vacían una billetera estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un programa televisivo del 4 de octubre de 2026, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), planteó que antes de asumir ese costo el Gobierno debía identificar ahorros. “El Gobierno debe de identificar dónde va a hacer ahorros”, señaló Urtecho, quien mencionó los viáticos, los vehículos de lujo y los automóviles de escolta como posibles recortes.

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En la misma emisión, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional Honduras, cuestionó que el Estado asuma sacrificios fiscales sin definir antes qué gastos reducirá. “La pregunta es eso que va a dejar de recibir, ¿se van a reducir los salarios, se van a eliminar los viáticos, menos viajes?”, preguntó.

Expediente Abierto solicitó entrevistas a Urtecho y Hernández para conocer sus valoraciones sobre los resultados del análisis, pero ninguno había respondido al cierre de esta nota.

El presupuesto 2027 y el nuevo acuerdo con el FMI, en el centro de la discusión

El debate sobre el control del gasto estatal avanza en paralelo a la discusión del Presupuesto General de la República para 2027, que el Congreso Nacional comenzó a socializar en San Pedro Sula. Según El Mundo, diario hondureño, la propuesta asciende a 455,374.8 millones de lempiras, con un aumento de apenas 2.5% respecto al presupuesto vigente.

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El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que Honduras destinará cerca de 71,000 millones de lempiras al servicio de la deuda pública en 2027, lo que limitará el margen para nuevos programas, de acuerdo con el portal Noticias247.

El Fondo Monetario Internacional completó este mes la sexta y última revisión de su programa vigente con Honduras, un paso que habilitaría un desembolso cercano a USD 120 millones.

El organismo multilateral insistió en reformas pendientes sobre transparencia, gobernanza y la situación financiera de la ENEE, la misma institución que encabeza el repunte de gasto en viáticos detectado por Expediente Abierto.