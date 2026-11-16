¿Nos volvemos más generosos a medida que envejecemos?

Las personas mayores participan en voluntariados comunitarios en huertas, comedores y bibliotecas más allá del aporte económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La generosidad no depende solo de los años. Las decisiones de donar dinero, ofrecer tiempo o colaborar con otras personas también se relacionan con los recursos disponibles, la cercanía afectiva, las normas culturales y las oportunidades concretas de participación. Aun así, varias investigaciones detectaron que los adultos mayores pueden distribuir su ayuda de manera distinta a los más jóvenes.

La pregunta adquiere relevancia en sociedades con poblaciones cada vez más longevas, donde las personas mayores intervienen como donantes, voluntarias, cuidadoras y referentes comunitarios. La evidencia no permite afirmar que cada persona se vuelve más generosa al envejecer, pero sí registra cambios en la forma de ayudar a familiares, conocidos y desconocidos.

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Un estudio publicado en la revista científica Psychology and Aging analizó esas diferencias y examinó la relación entre la edad, la distancia social percibida y la disposición a compartir recursos.

La cercanía modifica las decisiones de ayuda

La investigación fue realizada por Yi Lu, profesora asistente de Psicología de la Universidad de Western Kentucky. El equipo reunió a 1.039 personas adultas de entre 18 y 96 años.

Los participantes enfrentaron decisiones hipotéticas sobre repartir dinero entre sí mismos y personas con distintos grados de cercanía, desde familiares hasta desconocidos. También informaron sus donaciones a organizaciones benéficas. Ese diseño permitió comparar cómo se distribuía la ayuda según la edad y la relación con quien recibiría el dinero.

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El concepto de descuento social describe una tendencia frecuente: cuanto más lejana se percibe a otra persona, menor puede ser la disposición a destinarle recursos. Una persona puede dar prioridad a un familiar frente a un compañero de trabajo y, a su vez, ayudar menos a un desconocido que a alguien conocido.

Según los resultados publicados por Psychology and Aging, los participantes de mayor edad mostraron un descuento social más bajo. En otras palabras, la diferencia entre ayudar a personas cercanas y a lejanas fue menor que entre los participantes jóvenes. La distribución de ayuda resultó menos concentrada exclusivamente en el círculo íntimo.

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La cercanía afectiva influye en la decisión de los adultos mayores de priorizar la ayuda dentro de su círculo familiar íntimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no confirma una regla universal

El hallazgo no demuestra que el paso del tiempo vuelva más generosa a cada persona. El estudio comparó grupos de diferentes edades en un momento determinado, por lo que identifica asociaciones entre edad y comportamiento, pero no sigue los cambios de un mismo individuo durante toda su vida.

Además, las decisiones sobre el dinero fueron hipotéticas. Ese recurso permite medir preferencias declaradas, aunque no reproduce por completo una donación efectiva, que puede depender de los ingresos, la salud, las responsabilidades familiares y la confianza en una organización. Las decisiones hipotéticas no equivalen de manera automática a acciones cotidianas.

La investigación también relevó valores culturales. Las personas que valoraban más la igualdad, la cooperación y la cercanía con otros tendían a mostrar mayor disposición a compartir. En cambio, una orientación más ligada al logro individual y al estatus se asoció con niveles menores de generosidad. Los valores culturales aparecieron como una variable relevante junto con la edad.

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En materia de donaciones benéficas, los adultos mayores fueron el grupo más generoso, sin importar el país de origen. Esa diferencia se mantuvo incluso cuando los investigadores controlaron variables como los valores culturales y otros datos demográficos de los participantes. Según el equipo liderado por Lu, el patrón se repitió, lo cual sugiere que no responde a una particularidad de una sola sociedad, sino a un cambio más general asociado con el envejecimiento.

Las decisiones de ayuda económica abarcan desde aportes en efectivo hasta transferencias digitales sin necesidad de implicar grandes sumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros trabajos muestran resultados menos uniformes

Una investigación posterior en Estados Unidos, difundida por The Journals of Gerontology: Series B, examinó dos muestras de adultos y obtuvo resultados distintos entre sí. En una de ellas, la edad se relacionó con más generosidad hacia personas socialmente distantes. En la otra, no apareció un efecto general de la edad sobre las donaciones. El trabajo tampoco encontró diferencias significativas por edad en la donación caritativa en conjunto.

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Un estudio internacional publicado en Nature Aging, que incluyó a 46.576 participantes globales de entre 18 y 99 años en 67 países, asoció una mayor edad con más conductas prosociales, incluidas donaciones hipotéticas. Sin embargo, también observó que las personas mayores tendían a favorecer más las causas nacionales que las internacionales. Las preferencias por cercanos continuaron presentes.

Por su parte, una revisión sistemática y metaanálisis de The Gerontologist concluyó que las diferencias por edad en la conducta prosocial pueden variar según el contexto cultural. Los autores detectaron una diferencia más clara en países occidentales o en estudios realizados en varios países, mientras que el resultado no fue significativo en análisis centrados en contextos no occidentales.

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La evidencia disponible describe una relación compleja entre edad, cultura y disposición a ayudar. La distancia social, los recursos personales, las oportunidades de participación y las normas compartidas influyen en las decisiones de donar o colaborar. El paso de los años puede estar asociado con algunas variaciones, pero no determina por sí solo la generosidad de una persona.