Morgan Stanley advierte que la demanda de dólares previa a las elecciones podría frenar la baja de la inflación

El escenario adverso del banco contempla una suba de la inflación y las tasas, estancamiento de la inversión y una posible recesión. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

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El banco de inversión Morgan Stanley advirtió que una mayor dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría presionar sobre el tipo de cambio y dificultar la desaceleración de la inflación, incluso si se mantiene el actual esquema de política económica.

“La dolarización vinculada a las elecciones podría interrumpir el progreso a través de una depreciación del peso, incluso si el marco de política económica subyacente permanece intacto”, planteó la entidad financiera en su análisis sobre la Argentina en el informe de perspectivas para América Latina. El banco de inversión considera que los comicios presidenciales de octubre de 2027 serán la principal fuente de incertidumbre para las perspectivas del país.

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En ese contexto, Morgan Stanley proyecta que la inflación continuará bajando, aunque a un ritmo gradual y con algunas interrupciones. Sus estimaciones apuntan a que el índice de precios cerrará 2027 en 21,7% interanual, frente al 30,8% previsto para 2026. Para 2028, en tanto, espera que descienda al 17,1%.

Sin embargo, el proceso no estará exento de obstáculos. A la posibilidad de una mayor demanda de divisas durante el año electoral se suman la inercia inflacionaria y los ajustes pendientes de los precios regulados. En particular, el informe advierte que las tarifas de los servicios públicos continuarán con revisiones mensuales durante 2027, debido a los compromisos contractuales vigentes.

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Morgan Stanley proyectó que el PBI argentino crecerá 2,4% en 2027. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

“Esperamos una caída desigual de la inflación, con avances más duraderos que dependerán de políticas fiscales y monetarias creíbles”, señalaron los analistas.

La acumulación de reservas, una pieza clave

Otro de los puntos que Morgan Stanley considera determinantes para atravesar el calendario electoral es la capacidad del Banco Central de fortalecer sus reservas internacionales.

Aunque los mayores ingresos provenientes de las exportaciones de energía y del sector agropecuario, junto con los flujos de inversión, deberían favorecer las compras de divisas, el banco advierte que “no se traducen automáticamente en mayores colchones de reservas utilizables”.

Entre los factores que pueden limitar esa acumulación, mencionó los pagos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y del Banco Central, además del incremento esperado de la demanda de dólares antes de las elecciones.

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Por ese motivo, consideró que será necesario reducir las necesidades de financiamiento en divisas de los próximos vencimientos y fortalecer las reservas de libre disponibilidad. El financiamiento de organismos multilaterales y las líneas de crédito contingentes también aparecen como alternativas para afrontar eventuales episodios de volatilidad.

“Una acumulación sostenida de reservas sigue siendo necesaria”, remarcó la entidad, que considera que una posición externa más sólida permitiría contener las tensiones cambiarias y proteger la recuperación económica frente a eventuales presiones sobre la moneda.

El impacto sobre las tasas y la recuperación económica

La incertidumbre electoral también podría tener consecuencias sobre la política monetaria. Morgan Stanley espera que las tasas nominales continúen descendiendo durante el horizonte de sus proyecciones, aunque anticipa que ese proceso podría interrumpirse antes de los comicios, cuando una mayor demanda de dólares obligue a mantener condiciones monetarias más restrictivas.

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La normalización monetaria, según el análisis, dependerá de que se consolide una recuperación de la demanda de pesos. Para eso, será importante que la desaceleración de la inflación, la mejora de la actividad y una mayor intermediación financiera impulsen la reconstrucción de los saldos monetarios en moneda local.

Hasta que esa recuperación sea más consistente, las autoridades probablemente mantendrán una postura cautelosa respecto de la expansión de la cantidad de dinero. El banco espera que una normalización más sostenida pueda retomarse en 2028, siempre que se preserve la credibilidad del programa económico y continúe la desinflación.

El banco de inversión prevé que la inflación cierre 2027 en 21,7%, aunque alertó sobre una desaceleración con interrupciones. nREUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

En su escenario central, la entidad proyecta que la tasa nominal de referencia utilizada para sus estimaciones —la TAMAR— finalizará 2026 en 22,8%, bajará al 20% en 2027 y llegará al 15% en 2028.

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Una recuperación impulsada por las exportaciones y la inversión

Más allá de los riesgos cambiarios, Morgan Stanley mantiene una perspectiva de crecimiento para la Argentina, aunque anticipa una recuperación gradual y con un protagonismo inicial de las exportaciones y la inversión.

El banco proyecta que el PBI crecerá 1,3% en 2026, acelerará al 2,4% en 2027 y alcanzará una expansión del 3% en 2028. La actividad estará sostenida principalmente por el agro y la energía, mientras que la ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos permitirá incrementar las exportaciones de petróleo.

También espera que los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsen progresivamente el gasto de capital y la construcción. En minería, en cambio, los beneficios sobre las exportaciones tardarán más en materializarse, dado que inicialmente la actividad estará concentrada en el desarrollo de los proyectos.

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La entidad también advierte que la incertidumbre electoral podría demorar algunas decisiones de expansión empresarial. Por eso, considera especialmente importante que avancen las inversiones ya comprometidas.

El consumo, por su parte, tendría una recuperación más lenta que la inversión durante 2027. Morgan Stanley espera que la recomposición de los ingresos reales y una reactivación moderada del crédito permitan mejorar gradualmente el gasto de los hogares. No obstante, señala que los elevados niveles de morosidad todavía llevarán a los bancos a reabrir el financiamiento a las familias con cautela.

En materia fiscal, el banco considera que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo un compromiso central del Gobierno. Sus proyecciones contemplan superávits primarios durante todo el período analizado y resultados financieros prácticamente equilibrados. Para 2027, estima un excedente primario de 1,2% del PBI y un resultado fiscal total positivo de 0,1%.

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El riesgo de un cambio en el rumbo económico

El informe también contempla escenarios alternativos que muestran qué podría ocurrir si se deterioran las condiciones externas y, al mismo tiempo, se produce un cambio en el esquema de políticas económicas después de las elecciones.

En particular, Morgan Stanley plantea un escenario adverso que combina mayores tasas de interés internacionales con un eventual alejamiento del actual marco de política económica.

“En ese escenario, la dolarización y la debilidad del peso elevarían la inflación y las tasas, la inversión se estancaría y una recesión sería posible, a pesar de la relativa resiliencia de las exportaciones de energía”, describió la entidad.

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De todos modos, el escenario base del banco sigue contemplando la continuidad de políticas económicas ortodoxas, con disciplina fiscal y estímulos a la inversión privada. La principal incógnita será cómo evoluciona la incertidumbre política y qué impacto tiene sobre las decisiones de ahorro, inversión y demanda de divisas.