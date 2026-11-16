Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Gustavo Fernández con el trofeo del Masters (Crédito: IG/@gustifernandez4)

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Gustavo Fernández volvió a escribir una página de gloria en la historia del tenis argentino. A los 32 años, el cordobés conquistó por primera vez el Masters de tenis adaptado, uno de los torneos más prestigiosos del calendario internacional, tras derrotar al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en la final disputada en Barcelona.

“Increíble manera de cerrar el año volviendo a ganar un título grande después de muchos años. La persona que había ganado el último en 2019 es completamente distinta a la que gana esto hoy”, escribió Fernández en sus redes sociales después de levantar el trofeo. Hace siete años, el Lobito había celebrado en Wimbledon.

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Fernández revirtió un comienzo adverso ante uno de sus principales rivales. Hewett, número dos del mundo y primer preclasificado del torneo, se quedó con el primer parcial por 6-2. Sin embargo, el cordobés encontró respuestas: se llevó el segundo set por 6-4 y terminó imponiéndose con autoridad en el tercero, por 6-1.

La victoria tuvo un condimento adicional: el británico había sido su verdugo en las finales del Masters de 2021 y 2023, además de haber derrotado al argentino en los ocho cruces anteriores entre ambos. Esta vez, Fernández consiguió cambiar la historia y quedarse con un título que todavía no figuraba en su vitrina.

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El torneo, conocido como Wheelchair Tennis Tour Finals, reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. Fernández llegó a Barcelona como número cuatro del ranking mundial y tuvo que superar una exigente competencia para alcanzar la definición. En la fase de grupos consiguió victorias ante el chino Zhenxu Ji y el neerlandés Tom Egberink, aunque perdió frente al propio Hewett. En las semifinales se impuso al español Martín de la Puente, tercero del escalafón, por 6-1 y 6-2.

Gustavo Fernández festeja el título en el Masters junto a su familia (Crédito: IG/@gustifernandez4)

La consagración representa uno de los logros más importantes de una carrera que incluye cinco títulos individuales de Grand Slam: Roland Garros en 2016 y 2019, el Abierto de Australia en 2017 y 2019, y Wimbledon en 2019. También fue número uno del mundo en dos períodos y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

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Fernández tuvo un 2026 especial por otro motivo: en junio nació René, su primer hijo, fruto de su relación con Florencia Tagliaferro. Esa nueva etapa familiar estuvo presente en el mensaje que publicó después de la final, cuando agradeció el acompañamiento de las personas que estuvieron a su lado durante todo el recorrido.

“Pasaron muchísimas cosas en el medio y me enorgullece profundamente volver a lograrlo acompañado por las personas que estuvieron siempre a mi lado en todos los momentos (aunque ahora hay uno extra más que especial”, agregó, en referencia a la llegada de su hijo.

Gustavo Fernández junto a su hijo René (Crédito: IG/@gustifernandez4)

Fernández también destacó el trabajo de su entrenador, Jonathan Abadie, con quien comparte el proceso que desembocó en esta conquista: “Orgulloso de nuestro trabajo, porque siempre lo seguimos intentando. Lo tenemos más que merecido”.

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El título en Barcelona fue el cuarto de la temporada para el argentino, que también había ganado el Victorian Open, el Allianz Para Trophy y el French Riviera Open. Con esta nueva conquista alcanzó los 74 títulos individuales en su carrera.