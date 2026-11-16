Empleada municipal desaparecida fue hallada sin vida, atada y envuelta en sábanas en Ciudad de Guatemala

Los cuerpos de socorro localizaron el cadáver de la trabajadora municipal Sucely Arelí Aguirre Quinteros en una calle de la colonia La Florida en la zona 19. (Bomberos Voluntarios)

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Una empleada municipal que fue reportada como desaparecida fue localizada sin vida envuelta en sábanas en una vía pública de la colonia La Florida, en la zona 19 de la Ciudad de Guatemala.

La víctima fue identificada por familiares en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como Sucely Arelí Aguirre Quinteros, de 36 años, quien prestaba servicios en la alcaldía auxiliar de la colonia Bethania, en la zona 7 capitalina.

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Sus parientes perdieron comunicación con ella desde el mediodía del sábado 14 de noviembre, momento en que concluyó sus labores habituales.

La ausencia de la trabajadora activó un mecanismo institucional de búsqueda inmediata para su localización.

Horas más tarde, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, miembros de los Bomberos Voluntarios acudieron a la 10.ª avenida y 9.ª calle del citado sector tras recibir alertas ciudadanas sobre un bulto sospechoso sobre la vía pública.

Los familiares de la víctima acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la identificación del cuerpo tras perder contacto con ella en la colonia Bethania. (Bomberos Voluntarios)

En el lugar descubrieron el cuerpo. Tenía las manos y los pies atados y presentaba señales de violencia. Las autoridades del Ministerio Público (MP) y peritos forenses asumieron las diligencias pertinentes para precisar la causa de la muerte, ante indicios preliminares de posible estrangulamiento.

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La trabajadora municipal desapareció tras salir de su turno en la zona 7

De acuerdo con testimonios aportados por allegados, Aguirre Quinteros fue vista por última vez en la 31 avenida C de la colonia Madre Dormida, también en la zona 7, cuando vestía un chaleco y una gorra con los distintivos oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

Ante la falta de respuesta a los intentos de comunicación telefónica, sus parientes acudieron a interponer la denuncia correspondiente y de inmediato se activo una alerta Isabel-Claudina.

Diversas instituciones y entidades locales manifestaron consternación por el hecho violento, mientras el entorno cercano a la víctima exigió justicia y celeridad en las investigaciones judiciales.

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Las autoridades activaron la alerta Isabel-Claudina tras la desaparición de la empleada en la colonia Madre Dormida con su uniforme de la Municipalidad de Guatemala. (Alertas Isabel-Claudina)

Las alertas Isabel-Claudina registran un promedio de cinco desapariciones al día

El caso se inscribe en un escenario de riesgo documentado por estadísticas estatales. Cifras oficiales de la Fiscalía de la Mujer del MP revelan que el sistema de búsqueda de la alerta Isabel-Claudina tramita una media de cinco denuncias de desaparición al día en el territorio guatemalteco.

Desde la puesta en marcha de este mecanismo en agosto de 2018, los registros oficiales suman más de 9.000 alertas procesadas.

Aunque los operativos institucionales logran la ubicación con vida de más del 90% de las mujeres reportadas, cerca del 3% de las víctimas aparecen fallecidas, con una marcada prevalencia de muertes provocadas por agresiones directas.

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El departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de alertas a escala nacional, abarcando más del 35% de los expedientes, con un impacto predominante sobre mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años.

Los hallazgos de cadáveres en sábanas y costales triplican los casos registrados en 2025

El hallazgo del cuerpo de la empleada municipal se suma a una modalidad criminal que experimentó un incremento notorio en el país.

El Ministerio Público investiga indicios de estrangulamiento luego del hallazgo de la víctima atada de manos y pies en la vía pública. (Bomberos Voluntarios)

Reportes del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que hasta octubre de 2026 se contabilizaron 137 cuerpos abandonados en sábanas, bolsas plásticas o costales, un registro que triplica los 39 casos documentados durante todo 2025.

El desglose de los datos periciales especifica que 68 personas fallecidas aparecieron dentro de bolsas plásticas, 53 envueltas en sábanas y diez ocultas en costales de fibra.

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Informes de investigación de la PNC asocian la recurrencia de estos hechos a pugnas violentas por el control de territorios de narcomenudeo y purgas internas entre facciones de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.