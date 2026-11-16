Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Lukaku puso fin a su carrera con la selección después de 16 años (Reuters)

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Romelu Lukaku anunció su retiro de la selección de Bélgica después de 16 años de trayectoria internacional, etapa en la que se convirtió en el máximo goleador de los Diablos Rojos con 94 tantos en 135 partidos. El delantero de 33 años comunicó su decisión a través de Instagram, un día después de la victoria belga por 4-1 ante Italia en Bruselas, que aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles”, expresó Lukaku en su mensaje de despedida. El futbolista señaló que cierra su ciclo “en paz” y agradeció el respaldo recibido durante su recorrido con el combinado nacional.

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“Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí”, escribió el atacante, que disputó cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas con Bélgica. También dirigió un mensaje a los aficionados y a quienes lo acompañaron en el plantel: “Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado de cada momento”.

El posteo de Lukaku en sus redes

El delantero debutó en la selección absoluta el 3 de marzo de 2010, cuando tenía 16 años. Desde entonces, su nombre quedó ligado a los principales registros ofensivos de Bélgica. Sus 94 goles, además de 20 asistencias, lo ubicaron como el principal artillero en la historia del seleccionado.

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La estadística también lo sitúa entre los máximos anotadores del fútbol internacional masculino. El referente belga se retira como el quinto goleador histórico en el ámbito de las selecciones, detrás de Cristiano Ronaldo (146), Lionel Messi (126), Ali Daei (108) y Sunil Chhetri (95).

En las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, el delantero marcó 14 goles en ocho partidos, una cifra que representó otro de sus registros destacados con la camiseta belga. En las fases finales de los grandes torneos, sumó ocho tantos en Mundiales y seis en Eurocopas. “Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas”, afirmó Lukaku. Su participación en las citas mundialistas incluyó los torneos de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Lukaku quedó en la historia del fútbol belga (Reuters)

La carrera de Lukaku con Bélgica estuvo asociada a la llamada Generación Dorada, un grupo que reunió a figuras como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel y Simon Mignolet. El mayor resultado de esa etapa llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde el equipo terminó en el tercer puesto.

Lukaku fue una de las referencias ofensivas de ese seleccionado y mantuvo ese papel durante los años posteriores. En su despedida, agradeció a sus compañeros y a los entrenadores que lo convocaron en las distintas etapas de su recorrido internacional. “Fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido. Gracias”, concluyó el jugador en su publicación.

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El anuncio se produjo luego del encuentro ante Italia, en el que Bélgica ganó 4-1 y logró la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Lukaku permaneció en el banco de suplentes y no ingresó, después de haber sufrido molestias en la cadera. Su último partido con la selección fue el 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia por la misma competencia. Ese encuentro puso fin a una presencia de más de una década y media como principal referencia ofensiva del conjunto belga.

Aunque dejó la selección, Romelu Lukaku continuará su carrera en clubes. El atacante milita en el Fenerbahçe de Turquía, equipo al que llegó en agosto de 2026 y con el que tiene contrato hasta junio de 2027. Antes de su llegada al fútbol turco, el delantero formado en Anderlecht desarrolló parte de su carrera en Inglaterra, donde pasó por Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United. También tuvo etapas en Italia, con Inter de Milán, Roma y Nápoles.

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La carta completa que publicó en sus redes

Durante estos 16 años lo di todo por la selección nacional…

viví todas las emociones posibles…

Jugué con compañeros increíbles a quienes siempre estaré agradecido. Quiero agradecerles a todos…

También quiero agradecer a todos los entrenadores por impulsarme y confiar en mí para ayudar al equipo…

Fue una experiencia maravillosa y disfruté cada momento.

A los aficionados belgas, gracias por el apoyo que le dieron a nuestro equipo…

Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 Copas del Mundo y 3 Campeonatos Europeos…

Nunca olvidaré esos momentos.

Estoy en paz con mi decisión de terminar aquí.

Fue increíble. Fue muy gratificante. Estoy agradecido