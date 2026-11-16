"Me estaban dando una paliza": una ex figura de la Fórmula 1 habló de la "humillación" que lo llevó a retirarse

Ricciardo, en sus últimos momentos como piloto de F1 (REUTERS/Maxim Shemetov)

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Dos años después de su última carrera, Daniel Ricciardo encontró las palabras para describir lo que fue su final en la Fórmula 1. No fue un retiro elegido ni una despedida tranquila. “Me estaban dando una paliza”, dijo el australiano, y la frase lo resume todo.

El piloto de Perth, que disputó su última carrera en el Gran Premio de Singapur 2024 antes de ser reemplazado por Liam Lawson en el equipo Racing Bulls, se sinceró en el podcast Beyond The Grid con una honestidad poco habitual en el mundo de la máxima categoría del automovilismo. Dos años fuera del foco de la F1 le dieron al piloto de 37 años la distancia necesaria para procesar lo que vivió en ese tramo final.

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El regreso de Ricciardo a la estructura de Red Bull —primero como piloto reserva y luego al volante del entonces AlphaTauri, tras sustituir a Nyck de Vries en 2023— nunca se tradujo en el rendimiento que él esperaba. Con una única victoria destacada en el Gran Premio de Italia, su palmarés en ese período habla por sí solo: sin podios en sus últimas 70 carreras. Sin embargo, lo que más pesa en su relato no son los resultados, sino el estado interior con el que llegaba a cada largada.

“Todavía tenía hambre y quería intentar demostrar algo —principalmente a mí mismo—, pero había momentos en los que ya no podía más, y creo que también estaba en negación, volviendo a ese escudo protector que a veces podemos ponernos: ‘Puedo hacer esto, soy fuerte, voy a superar esto, soy lo suficientemente bueno, bla, bla, bla’. Definitivamente hubo momentos en los que pensaba: ‘Uf, ya no amo esto, en realidad no quiero estar aquí’. Duerme y se te pasará, duerme y se te pasará, llegarás y estarás bien, y entonces quizá tengas una buena carrera o un momento en el que digas: ‘Sí, recuperé el fuego’”, relató.

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Esa mezcla de obstinación y agotamiento lo llevó, según su propio relato, a un loop del que era difícil salir. “Todavía quería el cuento de hadas, por supuesto; quería volver con Red Bull Racing y todo eso, y me habría encantado volver a ser compañero de Max e intentar pelear otra vez adelante. Pero en el fondo sabía que todo eso me estaba quemando cada vez más. Creo que, por muchos factores, ya no me resultaba tan fácil rendir y competir al nivel en el que lo había hecho antes. Simplemente había mucho dolor, mucho proceso, muchas cosas que estaban pasando y que habían pasado a lo largo de los años, que creo que se fueron acumulando, y me resultaba muy difícil dejar todo eso afuera y hacerlo”, confesó.

Ricciardo admitió que pensó en retirarse ya en 2015

Lo que reveló Ricciardo durante el podcast va más allá de sus últimas temporadas. El australiano reconoció que los pensamientos de abandono no eran nuevos: “Puedo decirte ahora mismo que, en Mónaco 2022, después de la carrera, estaba sentado en mi departamento, hablando con mi equipo, y dije: ‘No quiero hacer más esto, terminé’. Tuve esta conversación más de una vez a lo largo de los años; Silverstone 2015 fue otra vez”. Y ahí aparece uno de los nudos más profundos de su historia: el peso del entorno sobre sus propias convicciones.

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“Tienes gente alrededor que te dice: ‘Eres genial, todavía puedes hacerlo’, y también terminas creyendo mucho en esas voces. Sé que no lo hacen con mala intención, pero en realidad no tienes muchas oportunidades de tener tus propios pensamientos, y creo que eso probablemente habría continuado y quizá yo todavía estaría corriendo, y eso también es un pensamiento aterrador”, admitió.

“El miedo que tenía es que, viendo en retrospectiva y aprendiendo lo conforme que estoy de no tener ya eso, si me hubieran seguido renovando contratos, ¿habría seguido haciéndolo?, ¿alguna vez iba a cerrar el grifo? Sé que por momentos quería hacerlo”, reveló. Y, pese a no haber elegido el momento de su salida, encontró en esa decisión ajena una suerte de alivio: “Todavía no me gusta cómo terminó, pero también hay una parte de mí que está agradecida de que hayan apretado el gatillo, porque no querría estar haciéndolo ahora”.

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El dolor de la humillación y los meses de reconstrucción

El ganador de ocho Grandes Premios describió el período posterior al final de su carrera como un duelo cargado de vergüenza. “Empiezas a correr a una edad muy temprana y, con los años, construyes, supongo, una dureza, pero eso también va hacia adentro. Puedes ser muy duro contigo mismo y esperar mucho de ti. Así que creo que, digamos, fracasar —esa era mi visión, fracasar, no rendir al nivel que necesitaba en ese momento, o no poder terminar la temporada, o lo que sea—, eso se convierte en una sensación de humillación”, explicó.

La fachada pública que mantuvo durante esos meses también formó parte de su relato. “Al intentar lidiar con eso, en esos meses siguientes, lo entendí como que simplemente me estaba escondiendo de la humillación. La gente me veía en público, yo estaba en plan: ‘Ja, ja, ja, la estoy pasando bien’, tomando algo o lo que fuera, y simplemente me estaba escondiendo de lo que realmente sentía en el fondo, que era mucho dolor y tristeza. ‘Se fue. Alguna vez fui ese chico que esperaba pelear por un título mundial y ganar carreras; se fue’”, admitió.

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El look actual de Ricciardo, en una de sus últimas entrevistas (Captura de video: YouTube/@Jim.Farley)

La recuperación llegó de la mano del aislamiento deliberado. “En cuanto a manejar, estaba quemado, sin hablar de las emociones y todo eso; simplemente estaba cansado. Solo sabía que necesitaba tiempo lejos de todo, incluso de la gente. Hice muchos viajes solo el año pasado, muchas caminatas y cosas así. Simplemente sé que necesitaba respirar por mi cuenta”, contó. Fue su asistencia a las 500 Millas de Indianápolis, en mayo pasado, lo que reavivó algo de aquella llama: “Volver a ser fan me recordó que sí amo el automovilismo”.

Hoy, Ricciardo canaliza esa pasión de otra forma. Volcado en la Daniel Ricciardo Series —una competición de karting juvenil que se celebra en el Reino Unido—, el australiano se mostró sereno al compartir con los jóvenes pilotos sus experiencias. “Solo estoy disfrutando un poco la vida en el carril lento. Suena raro decir retiro cuando tengo 37 años, pero es un retiro al menos del mundo en el que vivía. Está bien”, dijo durante su visita al circuito de Buckmore Park, la primera vez que pisó una pista desde su última carrera en Singapur.

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