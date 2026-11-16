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Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

El argentino y el español vencieron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4 en su estreno en Turín. Buscan por primera vez conquistar el título del torneo que reúne a las ocho mejores parejas del año

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron con una sonrisa su participación en el ATP Finals 2026. El argentino y el español superaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4 en el arranque del Grupo Mark Woodforde. Así dieron el primer paso en su objetivo de conquistar por primera vez el torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada.

El encuentro se disputó en el Inalpi Arena de Turín y se resolvió en 79 minutos. El triunfo tuvo el sabor de la revancha para Zeballos y Granollers: los rivales eran los mismos que los habían eliminado en la fase de grupos de la edición anterior. En noviembre de 2025, Bolelli y Vavassori se habían impuesto por 7-6 (4) y 6-4.

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Granollers y Zeballos mostraron eficacia en los momentos decisivos. Consiguieron los tres quiebres que tuvieron a disposición y administraron la ventaja en ambos parciales para cerrar el encuentro sin necesidad de un desempate. La pareja italiana, quinta preclasificada, no encontró respuestas para revertir la desventaja y terminó cediendo en sets corridos.

El primer set tuvo un comienzo favorable para el argentino y el español, que consiguieron quebrar el servicio de sus adversarios. Bolelli y Vavassori reaccionaron rápidamente y recuperaron la diferencia, pero Granollers y Zeballos volvieron a conseguir un quiebre para tomar el control del marcador. A partir de allí, sostuvieron sus turnos de saque y cerraron la manga por 6-4.

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En el segundo parcial, la definición llegó en el quinto game. Con Bolelli al servicio, Zeballos tuvo una intervención determinante desde la devolución y la dupla hispano-argentina aprovechó la oportunidad para conseguir el quiebre que terminaría siendo decisivo. Después defendieron la ventaja y sellaron el 6-4 final.

La siguiente estación de Zeballos y Granollers en Turín será ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, segundos preclasificados. Luego enfrentarán a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, campeones de la edición 2024. Cada pareja juega tres encuentros y las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Para Zeballos y Granollers, esta es la séptima participación conjunta en las ATP Finals. Su mejor actuación fue en 2023, cuando llegaron a la definición y perdieron frente al estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. También alcanzaron las semifinales en otras dos oportunidades.

Horacio Zeballos conquistaron Roland Garros poor segunda vez este año (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Horacio Zeballos conquistaron Roland Garros poor segunda vez este año (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

El argentino y el español llegan a Turín después de una temporada con otro título de Grand Slam. En junio defendieron exitosamente la corona de Roland Garros, donde vencieron en la final a los finlandeses Harri Heliovaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2. De esa manera, se convirtieron en la quinta pareja masculina en ganar dos ediciones consecutivas del Abierto de Francia y consiguieron su tercer título de Grand Slam como equipo.

La sociedad comenzó en 2019 y, desde entonces, construyó una de las duplas más exitosas del circuito. Entre sus principales conquistas figuran Roland Garros 2025 y 2026, el US Open 2025 y ocho títulos de Masters 1000. Ambos también alcanzaron el número uno del ranking mundial de dobles durante sus respectivas carreras. Zeballos lo logró por primera vez el 6 de mayo de 2024, y recuperó la cima del ranking el 30 de marzo de este año, esta vez en solitario.

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