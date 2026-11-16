Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron con una sonrisa su participación en el ATP Finals 2026. El argentino y el español superaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4 en el arranque del Grupo Mark Woodforde. Así dieron el primer paso en su objetivo de conquistar por primera vez el torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada.

El encuentro se disputó en el Inalpi Arena de Turín y se resolvió en 79 minutos. El triunfo tuvo el sabor de la revancha para Zeballos y Granollers: los rivales eran los mismos que los habían eliminado en la fase de grupos de la edición anterior. En noviembre de 2025, Bolelli y Vavassori se habían impuesto por 7-6 (4) y 6-4.

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Granollers y Zeballos mostraron eficacia en los momentos decisivos. Consiguieron los tres quiebres que tuvieron a disposición y administraron la ventaja en ambos parciales para cerrar el encuentro sin necesidad de un desempate. La pareja italiana, quinta preclasificada, no encontró respuestas para revertir la desventaja y terminó cediendo en sets corridos.

El primer set tuvo un comienzo favorable para el argentino y el español, que consiguieron quebrar el servicio de sus adversarios. Bolelli y Vavassori reaccionaron rápidamente y recuperaron la diferencia, pero Granollers y Zeballos volvieron a conseguir un quiebre para tomar el control del marcador. A partir de allí, sostuvieron sus turnos de saque y cerraron la manga por 6-4.

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En el segundo parcial, la definición llegó en el quinto game. Con Bolelli al servicio, Zeballos tuvo una intervención determinante desde la devolución y la dupla hispano-argentina aprovechó la oportunidad para conseguir el quiebre que terminaría siendo decisivo. Después defendieron la ventaja y sellaron el 6-4 final.

La siguiente estación de Zeballos y Granollers en Turín será ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, segundos preclasificados. Luego enfrentarán a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, campeones de la edición 2024. Cada pareja juega tres encuentros y las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

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Para Zeballos y Granollers, esta es la séptima participación conjunta en las ATP Finals. Su mejor actuación fue en 2023, cuando llegaron a la definición y perdieron frente al estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. También alcanzaron las semifinales en otras dos oportunidades.

Horacio Zeballos conquistaron Roland Garros poor segunda vez este año (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

El argentino y el español llegan a Turín después de una temporada con otro título de Grand Slam. En junio defendieron exitosamente la corona de Roland Garros, donde vencieron en la final a los finlandeses Harri Heliovaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2. De esa manera, se convirtieron en la quinta pareja masculina en ganar dos ediciones consecutivas del Abierto de Francia y consiguieron su tercer título de Grand Slam como equipo.

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La sociedad comenzó en 2019 y, desde entonces, construyó una de las duplas más exitosas del circuito. Entre sus principales conquistas figuran Roland Garros 2025 y 2026, el US Open 2025 y ocho títulos de Masters 1000. Ambos también alcanzaron el número uno del ranking mundial de dobles durante sus respectivas carreras. Zeballos lo logró por primera vez el 6 de mayo de 2024, y recuperó la cima del ranking el 30 de marzo de este año, esta vez en solitario.