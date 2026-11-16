La niña que vio cómo asesinaban a su familia y pasó 47 días cautiva de un monstruo: abusos sexuales y la estrategia que la salvó

Joseph Edward Duncan III irrumpió en mayo de 2005 en una casa de Idaho y cometió un triple homicidio; luego secuestró a los dos niños, pero solo Shasta sobrevivió a la masacre (File Photo) (POLICE HANDOUT PHOTO)

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El horror puede no ser la muerte, sino todo lo que la rodea. Shasta Groene vivió varias, menos la propia, en 2005 y pasó un mes y diecisiete días sometida a los peores miedos, intentando no pensar en lo que sus ojos infantiles estaban presenciando.

Una familia feliz como tantas

Brenda Matthews se casó con Steven Groene en 1986, en Big Bear Lake, California. Tuvieron cinco hijos y en 1998 se separaron luego de una relación conflictiva. El divorcio llegó tres años después.

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Tras la ruptura Brenda se quedó viviendo con sus tres hijos menores en Wolf Lodge, una propiedad rural cerca de Coeur d’Alene, en el norte de Idaho, Estados Unidos. Los dos mayores quedaron con su padre.

En 1999 ella formó pareja con Mark McKenzie, tres años menor que ella y viejo amigo de la familia. Mark trabajaba en Spokane Stainless Products una compañía de productos de acero inoxidable donde poco después fue nombrado en un puesto gerencial. Brenda, que había trabajado mucho tiempo limpiando casas por encargo y que había llegado a tener una pequeña empresa de limpieza llamada Maid to order, no daba abasto. Decidió que ahora, que estaban mejor económicamente, era el momento ideal para cerrar su emprendimiento y quedarse en casa para ocuparse de los chicos.

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Mark había resultado ser el hombre perfecto: no solo era un sostén económico, también quería mucho a sus hijos y en su tiempo libre se encargaba de llevarlos a pescar. Para 2005 habían conseguido la paz que ansiaban en la casa donde convivían Brenda (40), Slade (13), Dylan (9), Shasta (8) y Mark McKenzie (37). Sin embargo, todo estaba por cambiar de manera inesperada. Nada que ellos pudieran haber previsto.

De un día para otro, se habían convertido en el objetivo de un sujeto perturbado que comenzó a vigilarlos.

Los acechaba en la oscuridad de ese paraje solitario con gafas de visión nocturna. Desde lejos estudió sus movimientos, quiénes entraban, a qué hora salían, cuántos eran y la distribución de la casa.

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Despertares violentos

El lunes 16 de mayo de 2005, en medio de la madrugada, un desconocido llamado Joseph Edward Duncan III irrumpió en la casa de Brenda y Mark, por la puerta trasera que estaba sin llave.

Iba íntegramente vestido de negro y llevaba una escopeta recortada cargada, un martillo, precintos, guantes y cinta adhesiva.

De izq. a der., los miembros de la familia asesinada Slade (13), Brenda (40), Mark McKenzie (37) y Dylan (9) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se encontró con Brenda dormida en el living. La despertó apuntándola con su arma. Bajo amenaza la obligó a llevarlo a donde estaban los demás.

Brenda los fue despertando, uno por uno. Duncan reunió a los integrantes de la familia en el living.

Los hizo acostarse boca abajo sobre el suelo. Los inmovilizó: ató con precintos y cinta adhesiva sus brazos a la espalda. A los adultos también les inmovilizó las piernas. A Brenda le envolvió la cabeza con la cinta cuando la amordazaba. También a Slade le tapó la boca. Con los cinco bajo control, Duncan le exigió dinero a Mark quien le respondió que no tenían.

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Duncan enojado mira a Shasta y le indica que guarde silencio y que baje la cabeza, que no mire.

Shasta no mira, hace caso, pero escucha perfectamente los golpes que ese sujeto le propina a su padrastro y los extraños gruñidos que emite Mark. Con el rabillo del ojo ella logra espiar la escena que ocurre a su costado: Duncan empuña un martillo ensangrentado. Shasta está petrificada con lo que ve y sus ojos se niegan a cerrarse. El atacante repite ahora lo mismo con su madre Brenda. Martillazos que apuntan a la cabeza. Luego, sigue con su hermano mayor Slade.

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La sangre va tiñendo el suelo y las paredes de rojo. Ella y Dylan siguen en la misma posición, atados y acostados sobre el piso.

Los dos pequeños secuestrados después de presenciar tres asesinatos: Shasta de 8 años y Dylan de 9

Shasta está convencida de que serán los próximos.

Pero no. Duncan saca a Dylan al patio trasero de la casa y lo acuesta sobre el pasto. Vuelve por Shasta y hace lo mismo.

Slade, pese a sus graves heridas en la cabeza, todavía está vivo. Como no tiene las piernas atadas logra pararse y Shasta lo ve salir por la puerta trasera tambaleando. Se apoya en las paredes para mantener el equilibrio. Está enteramente ensangrentado. Duncan no tiene paciencia ni piedad. Toma otra vez su martillo y va hasta él y le da con fuerza contra el cráneo hasta que cae y deja de moverse.

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Pequeños cautivos

Acto seguido continúa con su plan. Introduce a Shasta y a Dylan en la camioneta familiar blanca. Sabe que la policía, apenas se entere de los homicidios, buscará ese vehículo así que conduce hasta la casa de un vecino donde cerca del granero ha dejado la Jeep Grand Cherokee roja que había alquilado el 15 de abril anterior en St Paul, Minnesota. Como no la ha devuelto está denunciada como robada desde el 4 de mayo, pero él ha sido prudente: le ha cambiado las patentes por otras robadas en Misuri.

Pasa a los menores a la camioneta y los obliga a acostarse en el piso en la parte trasera. Los cubre con mantas. De esa manera no podrán ser vistos desde el exterior ni desde otros autos.

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Shasta y Dylan han sido testigos de todo. De los ruidos, de los llantos, de los golpes secos, del silencio que seguía después. Shasta tiene tanto terror tatuado en la retina que se queda profundamente dormida.

Al despertar, Shasta cree que ha tenido una pesadilla. Pero no, ahí está Duncan. El asesino de su familia. También está Dylan que llora casi todo el tiempo.

La captura del criminal permitió resolver homicidios impunes de menores cometidos en California y el estado de Washington (AP Photo/ The Press-Enterprise, Terry Pierson) MANDATORY CREDIT

Ella tiene los ojos secos, ya ha comprendido que cuanto más débiles se muestran ellos más violento se vuelve ese hombre. Intenta tranquilizarlo en todo momento. Comienza entonces un peregrinaje por distintos campamentos dentro del bosque nacional Lolo, en Montana. Es un territorio enorme, de unos 9000 kilómetros cuadrados que abarca campamentos, ríos, montañas y zonas totalmente aisladas

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El captor elige un claro e instala una carpa en medio de la foresta. Están solos y atados. Tienen que hacer sus necesidades al aire libre. Nada de higiene, poca comida, abusos sexuales reiterados y amenazas de muerte permanentes. Duncan los filma y los fotografía en aberrantes situaciones. Ambos ven lo que le pasa al otro. Shasta ve que Dylan es más salvajemente atacado que ella. Ante cualquier resistencia o queja ese tipo les recuerda cómo ha matado al resto de la familia. No hay lugar para dudas. Están solos con el monstruo.

La deuda del vecino

Ese mismo lunes 16 de mayo en que fue atacada la familia Groene, el vecino Bob Hollingsworth, fue hasta la casa de sus amigos por la tarde. Tenía que pagarle a Slade diez dólares por haberle cortado el pasto el día anterior. Le llamó la atención que los perros estuviesen ladrando sin parar y que uno de los vehículos de los Groener estuviera con las puertas abiertas. Nadie salió a recibirlo aunque gritó sus nombres. Algo no estaba bien. Decidió volver a su casa y llamar a la policía. La comunicación quedó registrada a las 18.15.

La policía llegó y descubrió los tres cuerpos con las cabezas destrozadas. Pero ¿dónde estaban los dos chicos menores Shasta y Dylan?

Los agentes preservaron la escena, llamaron al detective de homicidios Brad Maskell y los cadáveres fueron trasladados a la morgue estatal.

También se emitió una alerta AMBER (el sistema de emergencia cuando hay menores en peligro inminente) que se extendió a la velocidad de la pólvora por todo Idaho y los estados vecinos. Pidieron ayuda al FBI y recorrieron la zona con perros rastreadores de cuerpos.

Mientras los menores pasaban sus noches y sus días aterrados.

El 22 de junio Duncan, cansado de los lloriqueos de Dylan, dio un paso más en su salvajismo.

Shasta escuchó el disparo. Duncan le dijo que había sido un accidente, que se le había escapado un tiro mientras buscaba una cerveza en una caja. La bala le había dado en el abdomen a Dylan, pero seguía vivo. Shasta vio con horror cómo Duncan puso el arma contra la cabeza de Dylan y apretó el gatillo. La bala se atascó mientras su hermano suplicaba que no lo matara. Duncan, impasible, la recargó. Volvió a apuntar y esta vez la bala atravesó el cráneo de Dylan.

Duncan simuló llorar y se justificó que lo había hecho para que no sufriera más.

Shasta quedó en shock.

Duncan la obligó a arrastrar el cuerpo hacia un sitio donde prendió una fogata para incinerar sus restos.

Una tercera toma de la cámara interna del local. Se la ve a Shasta reticente en la interacción con su captor

El segundo balazo había sucedido tan cerca de ella que Shasta tenía entre su pelo sangre, tejidos y fragmentos óseos de su hermano. A pesar de ello, Duncan no la dejó bañarse durante dos semanas. Era otra forma de torturarla.

Luego de matar a Dylan, Duncan decidió que se mudarían a otro sitio.

Shasta va en piloto automático. Se ha vuelto todo lo dura que puede ser para sus ocho años. Quiere vivir.

En este nuevo lugar hay otras personas acampando. Desde dentro de la carpa puede verlos, pero está atada. Sabe que si él advierte que ella tiene la intención de pedir ayuda la matará en un abrir y cerrar de ojos. Y Duncan siempre cumple sus amenazas.

Un día de esos Duncan le da a elegir cómo quiere morir: ¿qué prefiere, un disparo o ser estrangulada?

Shasta escoge la segunda opción. Duncan procede a enroscar una soga sobre su cuello y comienza a ajustarla. Shasta se sofoca y con el resto de aire que le queda le ruega, llamándolo por su sobrenombre Jet, que se detenga. Es increíble, pero Duncan se detiene. Y le pregunta si a ella le gustaría conocer a su madre. Shasta le dice que sí. Duncan fantasea y le anticipa que, después de que conozca a su familia, vivirán juntos. Shasta aprovecha este flanco débil que muestra su captor y le comenta que ella también querría volver a su ciudad natal. Le dice que si lo hacen ella le mostrará dónde era su colegio y las casas de sus amigos.

Shasta no lo sabe, pero lo que está haciendo es una estrategia innata de supervivencia.

El milagro esperado

Duncan accede. Irán a Coeur d’Alene.

Van el Jeep Grand Cherokee modelo 2005.

Shasta sabe que en su pueblo alguien podría reconocerla y salvarla.

La noche del viernes 1 de julio de 2005 paran primero en una tienda de la ciudad de Kellogg donde una cámara los graba. Esas imágenes, cuando sean analizadas, serán reveladoras de la determinación de la menor: la actitud valiente y desafiante de Shasta es clara. Se la ve caminando por los pasillos entre las góndolas, escrutando la cara de los clientes. Lleva los brazos cruzados contra el pecho y una mirada de miedo que atraviesa el aire. Detrás de ella va Duncan controlando todo, salvo su mirada.

Shasta está intentando ser reconocida, pero no lo consigue.

A eso de la 1.50 de la madrugada del sábado 2 de julio el extraño dúo, parecen padre e hija, entra en otro sitio: un restaurante Denny ‘s de Coeur d’Alene.

Van a comer algo. Los atiende una moza llamada Amber Deahn. Ella y los pocos clientes del lugar observan a la menor con disimulo. No demoran en reconocerla: parece la chica de las noticias, la menor secuestrada de esa familia masacrada 48 días antes.

La moza consulta con su encargada Linda Olson y, luego, llama al 911.

El reloj marca la 1.51.

Amber sigue el juego y vuelve a la mesa para conversar con ellos. Tiene por objetivo entretener al sujeto para que no se vayan del local. Consigue que Shasta pida un batido. Demora en prepararlo. Lo hace adrede porque necesita que la policía llegue de una vez por todas.

Diez minutos después de haber llamado, tres patrulleros, con las luces apagadas, rodean el restaurante. Duncan se da cuenta de que han llegado autos policiales. Pide apurado la cuenta a la camarera y se va con Shasta al baño. Ella entra al de mujeres; él al de hombres y sale enseguida para esperarla.

Imagenes de las cámaras de seguridad de una tienda en la ciudad de Kellogg. Shasta camina con los brazos cruzados sobre el pecho y seguida por Duncan

Los agentes ya están dentro del local, pero esperan a que ambos vuelvan a la mesa. Cuando Duncan y Shasta retornan, lo interceptan. Uno lo toma por sorpresa y con fuerza lo da vuelta y lo esposa.

No hay resistencia de Duncan, ni intercambio de razones.

Todos saben qué está pasando.

Amber le pregunta a la menor su nombre y ella le responde con voz firme: “Soy Shasta Groene”. Luego, rompe a llorar. Amber, que está embarazada, la abraza y la alza. Shasta le pide ir con su papá.

La policía llama a Steve Groene para comunicarle que han rescatado viva a su hija.

Ese mismo sábado por la mañana muy temprano Steve viajó para reencontrarse con Shasta. El abrazo tan deseado llegó a las 10 en punto de la mañana.

A Shasta se le iluminó la cara al grito de “¡papá, papá, papá!”. Recuerda hoy ese momento como uno de los más felices de su vida.

Al lado de su padre, estaba su hermano Vance, de 20 años. Su otro hermano, Jesse de 18, estaba en la cárcel cumpliendo una pena por robo.

En el hospital Kootenai Medical Center comprobaron que el estado de salud de Shasta era relativamente bueno. Los abusos sexuales quedaron documentados, pero no trascendieron detalles.

Quedó internada seis días, hasta el 8 de julio. Ahora deberían ocuparse del profundo daño psicológico de la menor.

Duncan fue preso de inmediato. Desde la cárcel dijo que había vuelto al lugar Coeur d’Alene porque Dios se le había aparecido y le había ordenado llevarla de vuelta. Vaya uno a saber qué hubo de cierto.

Dos días después de que fuera rescatada, los detectives encontraron el sitio de la fogata que Shasta había mencionado. En el lugar se contabilizaron 1700 pequeños fragmentos de hueso.

Era todo lo que quedaba de Dylan.

La solidaridad hizo posible que Steve (quien ya tenía diagnosticado un cáncer de garganta) y Shasta Groene pudieran mudarse a una nueva casa en Coeur d´Alene totalmente edificada con donaciones. Tenía instalado un sistema de seguridad y de vigilancia. La misma quedaría en un fideicomiso hasta que Shasta cumpliese los 25 años.

<b>El pasado sale a la luz</b>

Fue durante el encarcelamiento de Duncan por este caso que las autoridades lo terminaron relacionando con otros asesinatos no resueltos: el de Antonio Martínez, en California, y el de dos chicas de Seattle asesinadas en un período en el que él gozaba de libertad bajo palabra, entre 1994 y 1997.

Por la masacre de la familia Groene, Duncan fue condenado a tres condenas federales a muerte por tres cargos distintos contra Dylan Groene (secuestro, explotación sexual y uso de arma de fuego con resultado de muerte) y una perpetua por abuso. Por los secuestros y asesinatos de Brenda, Slade y Mark recibió seis cadenas perpetuas. Por Shasta obtuvo dos perpetuas más por rapto y por abuso sexual agravado.

Así de cargado de sentencias entró al corredor de la muerte del que, por suerte para todos, no saldría nunca más.

¿Quién era este sujeto tan cruel y violento? Joseph Edward Duncan III había nacido en Fort Bragg, Carolina del Norte, en febrero de 1963. Fue el cuarto de los cinco chicos que tuvieron Joseph Edward Duncan Jr y Lillian Mae. Su padre estaba alistado en el ejército norteamericano por lo que la familia se trasladaba, cada dos años, de estado en estado. Incluso vivieron en algunos destinos en el exterior del país. Su madre reveló que desde los 12 años Duncan había demostrado tener un carácter dominante y autoritario con las mujeres. Había crecido deseando convertirse en un depredador.

El primer hecho lo cometió en 1978 con 15 años: violó a un pequeño de 9 años a punta de pistola.

En 1979 sus padres se divorciaron y él vivió, alternativamente, un tiempo con cada uno. Al año siguiente fue detenido por manejar un auto robado y enviado a una cárcel juvenil. A su terapeuta le confesó que con 16 años ya había atado y violado a unos 13 chicos.

En 1980 robó varias armas de un vecino y secuestró, bajo amenazas, a un joven de 14 años y abusó de él. Fue encarcelado y sentenciado a 20 años. La ley fue lo suficientemente laxa para que solo pasara preso 14 años antes de ser liberado bajo palabra.

Dos años después fue arrestado nuevamente. Esta vez por consumo de drogas. Obtuvo la libertad en un par de semanas. En ese tiempo que siguió mató al menos en tres oportunidades. En 1996 las hermanastras Sammiejo White (11) y Carmen Cubias (9) de Seattle salieron del hotel donde vivían con su madre para comprar comida. Nunca volvieron. Sus restos fueron hallados en febrero de 1998 en un terreno en construcción. En 1997 atacó a Anthony Michael Martinez (10) en California. Mientras el menor jugaba en un patio vecino con sus amigos Duncan se acercó y les ofreció un dólar a cada uno para ayudar a buscar a su gato perdido. El ardid funcionó y se llevó a Anthony. Encontraron el cuerpo quince días después en una zona desértica. Por falta de pistas estos casos quedaron estancados y fríos. Recién cuando Duncan fue arrestado por los crímenes de la familia Groene fue que los agentes retomaron las fichas de estos casos sin resolver.

En Misuri fue detenido en 1997 por violar las condiciones de su libertad condicional derivada de aquella condena por violación en 1980. Una vez más hizo buena letra y todos los encargados del tema aprobaron que volviera a las calles el 14 de julio del año 2000. Es increíble lo crédula que puede resultar la gente que integra los equipos de libertad bajo palabra.

Duncan descubrió Internet estando privado de su libertad y, en enero de 2004, comenzó a publicar su diario personal en una especie de blog llamado Blogging The Fifth Nail (el quinto clavo, en referencia al supuesto clavo fabricado, pero nunca utilizado durante la crucifixión de Jesucristo). “Si queremos ayudar a las víctimas, tenemos que ayudar a los delincuentes y reconocer que ellos también son víctimas” decía en sus textos donde denunciaba el mal trato que la sociedad daba a los agresores sexuales. Aunque, también, daba pistas en sus escritos sobre sus macabras intenciones. Reflexiones religiosas y violencia extrema eran volcadas en esa matrix del horror: “Mi intención es hacerle el mayor daño posible a la sociedad y después morir”.

En marzo del año 2005, Duncan fue acusado por haber abusado sexualmente, el 3 de julio de 2004, a dos pequeños en un parque de juegos en Detroit Lakes, en Minnesota. El juez le impuso una fianza de 15 mil dólares. ¿Y saben qué ocurrió? Apareció un nuevo amigo del pedófilo consumado que lo ayudó y pagó la fianza. Es para que nos burbujee la sangre.

El benefactor fue Joe Crary, empresario inmobiliario de Fargo, Dakota del Norte, quien dijo que había conocido a Duncan andando en bicicleta por Fargo y le había parecido un hombre educado, tranquilo y sincero intentando rehacer su vida. Le había negado ser culpable de todo lo que le imputaban. Crary demostró no ser muy perspicaz y cuando se enteró de todo lo que acarreaba su amigo ciclista optó por no hablar más con la prensa.

Duncan aprovechó la ventaja de estar en libertad y desapareció del radar por un rato.

Por este caso, el 1 de junio de 2005, el FBI puso a Joseph Edward Duncan en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados. Todavía no sabían que también era el responsable de lo ocurrido con la familia Groene. Recién lo sabrán cuando Shasta sea rescatada y los puntos de su historia se unan en el mapa del derrotero siniestro de Duncan. Algo que dejará al descubierto la extrema confianza del sistema en la rehabilitación de los pedófilos y pervertidos sexuales.

Fue luego de ser detenido con la menor que confesó haber matado a las chicas de Seattle golpeándolas con una barra metálica y admitió que a Anthony lo había amenazado con un cuchillo para obligarlo a subir a su auto blanco para violarlo y matarlo a pedradas.

Por el crimen de Anthony recibió dos perpetuas más, sin posibilidad de libertad condicional. Por el caso de las hermanas de Seattle no fue siquiera procesado: el departamento de Justicia explicó que, debido a las condenas previas, no tenía sentido someterlo a otro proceso.

Verdad y consecuencia

Para Shasta haberse salvado de morir fue solo el comienzo de otra tragedia: la de soportar el peso de lo experimentado.

Enseguida comenzaron sus problemas de conducta.

Shasta presentó numerosos problemas de conducta y adicciones que la pusieron al borde del precipicio. Pero logró salir.

Tratamientos inútiles, terapeutas de todo tipo, la sensación permanente de culpa por haber sobrevivido y los traumas. Sobrevivir parecía conllevar una obligación de tener, de ahora en más, una vida ejemplar. De mantener la vara alta y ser siempre digna de ella. La heroína debía seguir siéndolo. No pudo. Shasta estaba rota. Completamente quebrada. No había en ella ni un hueso sano.

El consumo de estupefacientes y de alcohol para suavizar las angustias y el espesor de su alma la condujo a frecuentes problemas con la policía y con la justicia. Además, había vuelto a convivir con su padre quien había tenido un pasado con consumo de narcóticos; con la sombra de su hermano Jesse preso por robo y con su hermano Vance que también se drogaba. El ambiente no ayudaba.

Las cosas se fueron complicando. Shasta sentía que en el colegio no podía ser como las demás chicas: todos la habían visto en la televisión, la trataban como a una víctima famosa. Y ella quería volverse transparente, no quería ser quien era, pero ahí estaba con su nombre y con su cara.

A los 12 años ya consumía drogas y tomaba alcohol en exceso. Con 13 años enfrentó su momento más delicado: pesadillas, alucinaciones visuales y auditivas en las que creía que sus hermanos y su madre intentaban comunicarse con ella. No podía funcionar de manera estable como otros chicos de su edad.

Los demonios de lo que había vivido emergían a cada rato. ¿Cómo puede olvidarse algo semejante? ¿Cómo se sigue viviendo cuando te persigue la memoria de los peores abusos? ¿Se puede borrar el pasado para intentar seguir adelante? ¿Cómo? Sus excesos ayudaban momentáneamente a olvidar, pero eso la llevó a los robos en comercios, a las faltas repetidas a la escuela y a pasar noches enteras fuera de casa y sometida a más peligros.

Se enfrentó con su padre y con cualquier adulto que pretendió ponerle un freno. Shasta contemplaba, incluso, la idea del suicidio.

Asistía a un programa educativo alternativo dentro de la secundaria Lakes de Idaho. En el colegio también estaban muy preocupados por ella. En agosto del 2010, su terapeuta Laura Taylor y la directora del colegio consideraron que necesitaba ser internada en un centro especializado en adolescentes traumatizados y con problemas graves de conducta. La Justicia autorizó su traslado a Vista at Dimple Del Canyon, en el estado de Utah. El tema fue que la llevaron engañada: Shasta creyó que iba a una reunión, pero quedó internada contra su voluntad por varios meses. Salió y la realidad seguía doliendo.

En febrero de 2014 terminó arrestada por otro delito relacionado con drogas y recibió una condena a doce meses en un centro de detención juvenil. Fue allí, en un programa de rehabilitación, que encontró un punto de inflexión para su vida. Conoció nuevos amigos y al hombre que luego sería su pareja.

En el 2016 trabajó junto con su padre Steve en una campaña para conseguir leyes más duras contra los delincuentes sexuales. Lanzaron una petición llamada Slade and Dylan ‘s Law, en memoria de sus hermanos, para que bastara una primera condena por un delito sexual violento para que el responsable no saliese de prisión. Consiguieron algo de atención, pero no la suficiente.

En 2017 Shasta fue acusada por poner en riesgo a sus dos hijos pequeños. ¿Qué había hecho? Dejar metanfetaminas cerca de ellos. No la mandaron a prisión, todos sabían por lo que había atravesado. Ella se declaró culpable y le impusieron una probation.

Con 21 años, en octubre de 2018, Shasta Groene se casó con su novio Michael McClain. Ya tenía dos hijos, Lorenzo y Omari, y juntos tuvieron tres varones más. Se instalaron en Nampa, cerca de Boise, en Idaho. El destino le tenía preparado a Shasta un golpe más. El 6 de marzo de 2024 un infierno de llamas devoró su casa. Fue uno de sus hijos el que le avisó que había fuego en una de las habitaciones. Shasta no dudó: sacó a todos de la casa, los puso a salvo y volvió a entrar para rescatar al perro de la familia que estaba en un canil. Se sentaron juntos a ver cómo lo perdían todo. Su mundo quedó hecho cenizas. Estaba acostumbrada.

Los bomberos determinaron que el incendio se había originado en la caldera de la vivienda. Volvieron a empezar.

La vida en pedazos, pero junta

También ese año 2024, en el mes de julio, publicó en Oprah Daily un testimonio escrito donde explicó que durante años todos la vieron como “la chica que había escapado” o “la joven con problemas de adicciones” que había sido arrestada en varias oportunidades. Sostuvo que nadie entendió cabalmente lo que ella había atravesado y que necesitaba contar la historia entera, no los fragmentos de su vida que los demás toleraban escuchar. Tenía que contarlo todo, incluso con los detalles más terribles: “La mayoría de los adultos evitaron contar la historia completa; decían, es demasiado dolorosa. Me daba ganas de gritarles: ¡Intenten vivirlo ustedes mismos! (…) Era demasiado terrible para oír. Por un tiempo, incluso pensé que contener mi trauma me ayudaría a crecer, pero el silencio se sentía como una mentira. Compartir fragmentos de verdad con un terapeuta o un adulto interesado y luego seguir adelante, me dejaba siempre con una gran sensación de vacío. Solo la honestidad absoluta, dejar de preocuparme por lo que pensaran los demás, me dio fuerza”. Dijo también: “Dylan era mi mejor amigo, tal vez mi único amigo. Él murió; yo viví. Él nunca volvió a casa; yo sí. Crecí, me casé y formé una familia, cosas que Dylan nunca pudo hacer. Sobreviví a un asesino en serie. Él no”.

Shasta con dos de sus cinco hijos

La culpa de Shasta tiene relieve, es áspera, densa, se puede tocar.

En 2025 salió su libro catártico que se llamó Out of the Woods. Lo escribió con Gregg Olsen, periodista y escritor norteamericano. Aquí Shasta no contó solamente el secuestro y cautiverio, también relató su vida anterior y posterior a la bisagra del espanto.

Una anécdota de la vida que siguió cuenta, por ejemplo, que siendo adolescente un hombre la atacó mientras caminaba de madrugada. Ella reaccionó con todas sus fuerzas, se defendió como no sabía que podía hacerlo porque no pensaba permitir jamás que algo semejante le volviera a suceder.

En un artículo de la revista australiana That ‘s Life!, del 29 de julio de 2026, Shasta contó varias cosas más. Reveló que, a pesar de lo que le habían dicho los médicos sobre la posibilidad de tener hijos, había podido engendrar cinco veces y, también, reveló que su matrimonio con Michael había terminado. Contó que su padre Steve, quien había superado un cáncer de garganta, en diciembre de 2019 y con 62 años perdió la batalla contra uno de pulmón. Aseguró, además, que sus cinco hijos Lorenzo, Omarito, Natas, Sylan y Drakeo son sus razones para vivir y que, inevitablemente, le recuerdan a Dylan. Los cría de manera estricta y ellos saben la razón de su severidad. Jamás los dejó caminar solos hasta ningún parque.

El 28 de marzo de 2021, Duncan murió con 58 años, mientras estaba en el corredor de la muerte del correccional federal Terre Haute, a causa de un glioblastoma (cáncer cerebral en estadio 4) que le habían diagnosticado cinco meses antes. Se había negado a recibir tratamiento.

Al enterarse, Shasta Groene cayó de rodillas. Sintió un gran alivio. El mundo sin él sería mejor.

Shasta es un nombre tribal que proviene del Monte Shasta, un imponente volcán situado al norte del estado de California, en los Estados Unidos. Si buceamos más profundo podría derivar del sánscrito donde significa “maestro” o “guía” o también “digno de aprobación”. Todo eso y más es ella: Shasta, aquella chica de 8 años cuyo poder interior venció al mal.