Ecuador registró su menor producción petrolera del año pese al aumento de los precios internacionales del crudo

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador, 15 de agosto de 2017, REUTERS/Daniel Tapia

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La producción de petróleo de Ecuador cayó en octubre de 2026 a su nivel mensual más bajo del año, pese al incremento de los precios internacionales del crudo, que han favorecido los ingresos fiscales del país sudamericano. La extracción alcanzó un promedio de 448.736 barriles diarios, una reducción del 2,8 % frente a septiembre y del 5 % respecto al mismo mes de 2025, en medio de dificultades operativas que han impedido recuperar los volúmenes de producción previstos por el Gobierno.

Según información del Banco Central del Ecuador (BCE), difundida por el medio Primicias, la producción petrolera nacional registró en octubre una disminución de 13.101 barriles diarios respecto al mes anterior. La cifra también representa una caída de 17.671 barriles diarios frente a enero, cuando el país producía un promedio de 466.407 barriles por jornada.

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El retroceso ocurrió durante un período de precios internacionales elevados, impulsados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Esta situación ha beneficiado a las finanzas públicas ecuatorianas, aunque el país no ha conseguido incrementar su capacidad de extracción para aprovechar plenamente las condiciones del mercado energético.

Uno de los factores que incidieron en el descenso fue el incendio registrado el 1 de octubre en la estación de bombeo de Baeza, en la provincia amazónica de Napo, que obligó a suspender temporalmente las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una de las principales infraestructuras para el transporte de petróleo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico.

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Personal técnico y agentes de policía inspeccionan equipos dañados en la Estación de Bombeo n.º 4 de Baeza, perteneciente a Petroecuador, tras un incendio que llevó a la empresa petrolera estatal a declarar fuerza mayor y detener el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). La escena tuvo lugar en Baeza, provincia de Napo, Ecuador, según muestra esta imagen facilitada el 3 de octubre de 2026. Petroecuador/Imagen cedida vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

El SOTE moviliza aproximadamente el 70 % de la producción petrolera ecuatoriana. Su paralización obligó a la empresa estatal Petroecuador a reducir las operaciones en varios campos y cerrar temporalmente pozos, debido a las limitaciones para almacenar el crudo que no podía transportarse hacia los terminales de exportación.

La interrupción provocó que el 5 de octubre la extracción nacional descendiera hasta 353.922 barriles diarios, uno de los registros diarios más bajos del período. Petroecuador declaró fuerza mayor el 3 de octubre ante las afectaciones operativas y las posibles consecuencias sobre sus compromisos comerciales. El transporte por el oleoducto se reanudó el 6 de octubre, aunque la suspensión incidió en el promedio mensual.

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La emergencia también generó advertencias sobre posibles retrasos en los embarques de crudo Oriente programados para los primeros días de octubre. La interrupción evidenció la dependencia de la actividad extractiva ecuatoriana de una infraestructura cuya paralización puede afectar simultáneamente la producción, el almacenamiento y las exportaciones.

La reducción de los volúmenes contrasta con el comportamiento de los precios. De acuerdo con las estadísticas del BCE, el precio promedio del petróleo ecuatoriano pasó de USD 53,10 por barril en enero a USD 93,11 en mayo, un incremento del 75,4 % durante los primeros cinco meses de 2026.

En octubre, el crudo Napo alcanzó una cotización promedio de USD 80,29 por barril, mientras que el Oriente se comercializó a USD 93,99. Ambos valores superaron el precio de referencia de USD 53,50 por barril contemplado en la proforma presupuestaria ecuatoriana para este año.

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Una estación de gasolina de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador es fotografiada, en Quito, Ecuador el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

Pese a la caída de la extracción, los ingresos petroleros del Estado aumentaron un 55,1 % entre enero y octubre, según las cifras del Observatorio de la Política Fiscal. Durante ese período, el país recibió USD 1.962 millones por este concepto, frente a los USD 1.265 millones registrados en los mismos meses de 2025.

El comportamiento del sector también plantea dificultades para el cumplimiento de los objetivos oficiales. El Gobierno del presidente Daniel Noboa estableció como meta alcanzar una producción de 500.000 barriles diarios hacia diciembre de 2026. Sin embargo, el promedio de octubre quedó 51.264 barriles por debajo de ese objetivo, cuando faltaban dos meses para finalizar el año.

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El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 20 de octubre que entre enero y septiembre se habían perforado 126 pozos petroleros mediante operaciones públicas y privadas. La cartera de Estado anunció, además, la perforación de otros 32 pozos durante el último trimestre, con una contribución gradual prevista de 11.150 barriles diarios adicionales.

Por su parte, Petroecuador comunicó la incorporación de diez nuevos pozos durante octubre, con un aporte conjunto anunciado de 19.521 barriles diarios. Entre las instalaciones intervenidas se encuentran pozos de los campos Auca, en Orellana, y Shushufindi, en Sucumbíos, dos provincias de la Amazonía donde se concentra una parte importante de la actividad hidrocarburífera nacional.

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Sin embargo, la incorporación de nuevas instalaciones no se traduce necesariamente en un aumento equivalente de la producción total. Los nuevos aportes deben compensar la declinación natural de los yacimientos existentes, además de las pérdidas ocasionadas por interrupciones operativas, trabajos de mantenimiento y restricciones en los sistemas de transporte.