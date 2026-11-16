El desgarrador mensaje de la hija de Ricardo Soulé en su primer cumpleaños sin su padre: “Tengo el corazón roto”

Vicky Soulé grabó un video en su cuenta de Instagram para discuparse por su ausencia tras el fallecimiento del músico

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A seis semanas de la muerte de Ricardo Soulé, su hija Vicky Soulé publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para agradecer los mensajes que recibió desde el fallecimiento del músico. En un testimonio íntimo, la joven explicó por qué no respondió las muestras de afecto y contó cómo atravesó su cumpleaños sin la presencia física de su padre.

El fundador de Vox Dei murió el 2 de octubre, a los 76 años, tras permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. La familia comunicó entonces la noticia a través de las redes sociales del artista y expresó que se fue acompañado por sus seres queridos.

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En la grabación, Vicky se dirigió a quienes se contactaron con ella y con su entorno durante los últimos meses. “Hola a todos los amigos que están del otro lado y tan queridos amigos y conocidos que me están mandando y han mandado desde que pasó lo que pasó los últimos meses tantos mensajes de amor y de cariño”, expresó al comienzo.

La hija del intérprete eligió su cumpleaños para retomar el contacto con sus seguidores. “Hoy es mi cumpleaños y me parecía un buen día para poder devolverles y agradecerles tantos gestos de amor”, señaló.

Los hijos de Ricardo Soulé recordaron a su padre y los despidieron con emotivas palabras (Instagram)

Luego, se refirió a la falta de respuesta a los numerosos mensajes que recibió desde la muerte de su padre. Vicky pidió disculpas y aclaró que su silencio no respondió a una decisión personal contra nadie. “Sé que la mayoría de ustedes no recibieron respuesta de mi parte y por eso sí me gustaría de alguna forma disculparme y decirles que no, no fue intencional y que no, no fue directo hacia nadie”, manifestó.

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En esa misma línea, detalló que no estableció diferencias entre quienes le escribieron. “No, no es que no haya respondido a algunos y a otros sí, sino que no pude poner en palabras muchas de las cosas que sentí estos últimos meses”, dijo frente a cámara.

El día de su cumpleaños adquirió una dimensión distinta después de la partida del músico. “Hoy es un día particular porque es mi cumpleaños. Es el primer cumpleaños que paso en esta tierra, en este plano. Y no está mi papá”, sostuvo, con pausas en su relato.

Vicky Soulé precisó que hablaba de la ausencia de su padre en el plano físico. “No está en este plano, ¿no? En este plano físico, en esta dimensión”, agregó. Después contó cuál fue el primer gesto que tuvo al despertar: escuchar las canciones de Ricardo Soulé.

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“Pero me desperté escuchando sus canciones. Lo primero que hice fue poner muy fuerte su música y escuchar algunas canciones que hoy cobran un sentido completamente distinto, muy diferente”, relató la joven. A partir de entonces, explicó que algunas letras del repertorio de su padre tomaron un significado nuevo para ella.

El posteo de Vicky Soulé con la última foto que se tomó junto a su padre, el músico Ricardo Soulé, poco antes de su muerte el 2 de octubre (Facebook Vicky Soulé)

“Siempre me encantaron, pero hay algunas a las que hoy tengo en, en el podio porque me están ayudando mucho sus letras, sus mensajes”, afirmó. Ricardo Soulé dejó una producción ligada a la historia del rock argentino, con títulos como “Presente (El momento en que estás)” y el disco conceptual La Biblia, publicado con Vox Dei.

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Durante el video, Vicky habló abiertamente de su duelo. “Tengo el corazón roto, muy dolido y me solidarizo muchísimo con las personas que han perdido a alguien tan importante en sus vidas como yo lo perdí”, expresó.

La joven dijo que antes no comprendía la experiencia de una pérdida de esa magnitud. “Y antes no, no lo sabía. No sabía de qué se trataba eso de perder a alguien, que te parte el mundo al medio y no sabes muy bien cómo seguir”, continuó.

A lo largo de estas semanas, recibió mensajes de personas que compartieron experiencias similares. Vicky Soulé contó que esos intercambios le dieron contención y que también quiso acompañar a quienes atraviesan un dolor semejante. “Hay muchas personas que están compartiendo ese dolor conmigo, que me cuentan, que me escriben y que me alientan. Así que quisiera hacer lo mismo”, indicó.

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El músico falleció el 2 de octubre en medio de una profunda tristeza de sus seres queridos y de su público

Sin embargo, eligió volver a poner el foco en el agradecimiento. “Pero sobre todo quiero decir gracias. Hoy quiero agradecer por todos los mensajes que recibí por privado, comentarios. Me escribieron miles y miles y miles de personas y mensajes”, expresó.

La hija del músico sostuvo que espera encontrar una manera de retribuir el afecto que recibió. “Y quiero decir gracias y espero, ojalá Dios quiera, que tenga cómo devolver todo ese amor y ese cariño”, agregó tras una pausa.

Sobre el final de la grabación, Vicky Soulé volvió a pedir paciencia a quienes todavía esperan una respuesta. “Pedir disculpas a los que no pude responder y decirles que con el tiempo y con, con un poquito de paciencia iré contestando y volveré a juntar las partecitas”, dijo.

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También reconoció que algunas heridas no encuentran reparación. “Aunque algunas no se puedan volver a juntar, pero las que pueda las iré poniendo”, completó. Antes de despedirse, definió el tono de una fecha marcada por el duelo: “No es un cumpleaños tan feliz, pero siempre celebré la vida y lo voy a seguir haciendo. Los quiero. Besos a todos. Gracias”.