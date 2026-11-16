Kicillof cree que el Gobierno no reunirá los votos para aprobar la reforma y sostiene la hipótesis de una PASO en el peronismo para consolidar su candidatura

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se aferra a una PASO para disputar la candidatura presidencial por el peronismo (AG La Plata)

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A menos de 24 horas de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el gobierno de Javier Milei intensificó las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir el dictamen que habilite el tratamiento de la suspensión de las PASO. En el entorno de Axel Kicillof observan que la Casa Rosada puede reunir las firmas necesarias en comisión, pero ponen en duda que ya cuente con los 37 votos que requiere una reforma electoral en el recinto.

La comisión, presidida por el senador libertario Agustín Coto, fue convocada para este martes 17 de noviembre a las 15 en el Salón Illia. El oficialismo busca emitir dictamen esta semana y llevar el proyecto al recinto el jueves 26, aunque la negociación continúa abierta y depende de los acuerdos que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cierre con las provincias y las bancadas dialoguistas.

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Para Kicillof, el desenlace incide sobre la estrategia electoral del peronismo y sobre sus aspiraciones presidenciales. El gobernador bonaerense sostiene que las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pueden ordenar la competencia interna y definir una candidatura unificada sin una negociación previa entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Además, lo que salga de la Reforma Electoral que promueve el Gobierno intervendrá en la dinámica de la PASO en la provincia de Buenos Aires. Aunque aún no lo afirme públicamente, Kicillof busca coronarse con una candidatura presidencial dentro del peronismo para las elecciones del año que viene.

Desde hace un tiempo que en el gobierno provincial siguen también los gestos que va dando el ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien —de seguir las PASO- podría ir a una contienda interna con Kicillof. El líder del Frente Renovador mandará señales internas este martes cuando su sector celebre el Día de la Militancia en articulación con el Peronismo Federal y la Liga de Intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

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“De haber tenido los votos, ya hubieran eliminado las PASO, quedó demostrado que han conseguido leyes más duras. Ahora ya perdieron la confianza de los gobernadores”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política del gobernador.

Kicillof con la cúpula del PJ bonaerense

La Libertad Avanza tiene seis de los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El oficialismo confía en reunir al menos cuatro respaldos adicionales para emitir un dictamen favorable a la suspensión de las Primarias.

En ese grupo aparecen los senadores Carlos Espínola, Alejandra Vigo y el radical Eduardo Vischi. También podría acompañar el mendocino Rodolfo Suárez. Con esos apoyos, la Casa Rosada tendría margen para avanzar en la comisión, aunque esa instancia no resuelve la discusión de fondo.

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El proyecto necesita 37 votos en el Senado para su aprobación. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y requiere sumar al menos 16 adhesiones de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales. Después, si logra media sanción, deberá ser tratado por la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias.

La negociación incluye reclamos de los aliados sobre otros puntos de la reforma electoral. Dirigentes del radicalismo y del PRO pretenden que una eventual aprobación parcial del paquete contemple también el proyecto de Ficha Limpia, que impide las candidaturas de personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia. El financiamiento partidario y la posibilidad de habilitar colectoras para la elección presidencial son otros asuntos que permanecen en discusión.

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El escenario también está marcado por la interna oficialista. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quedó al margen de parte de las tratativas que encabeza Santilli, en medio de diferencias con el sector que responde a Karina Milei. En el Gobierno evalúan sumarla a las conversaciones para descomprimir ese conflicto antes de la discusión legislativa.

Patricia Bullrich junto a Karina Milei

En el bloque radical del Senado aseguran que el entendimiento con los cinco gobernadores de la UCR está cerca de cerrarse. Las conversaciones giran sobre garantías electorales para que los mandatarios retengan sus provincias y acuerdos para la conformación de listas legislativas de cara a 2027.

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca margen para ordenar su sucesión. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro evalúa el escenario con la posibilidad de competir por un segundo mandato. En Corrientes, Valdés tiene en juego la negociación por dos bancas en el Senado, mientras que en Jujuy se discute la estrategia de La Libertad Avanza frente a la reelección de Carlos Sadir.

Los gobernadores también plantearon reclamos sobre La Pampa y Córdoba, dos distritos administrados por el peronismo donde la UCR busca consolidar alianzas competitivas. Como relató Infobae, esas demandas exponen que el respaldo a la suspensión de las PASO no se reduce a una coincidencia sobre el sistema electoral, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre el armado de candidaturas y la distribución territorial para 2027.

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A esas conversaciones se suman otros mandatarios. El Gobierno busca consolidar el acompañamiento de los senadores ligados a Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. También intenta acercar posiciones con Misiones y Tucumán. La semana pasada, Jalil se mostró cerca de dirigentes del MDF como la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Arribaron juntos a la multitudinaria misa que León XIV encabezó en Luján.

En La Plata advierten que ese proceso aún no terminó. La lectura del kicillofismo es que el oficialismo puede encaminar el dictamen de comisión, pero necesita cerrar acuerdos políticos que exceden la suspensión de las Primarias para transformar esas adhesiones en votos dentro del recinto.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó este lunes que la administración de Kicillof defiende la continuidad de las PASO a nivel nacional y provincial. “Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, afirmó en una conferencia de prensa.

El funcionario señaló que las Primarias son “el mejor instrumento” para que los sectores del peronismo y del campo popular definan sus candidaturas. “Primero el pueblo peronista, o todos aquellos que comulgan con el campo popular, definen cuáles son sus candidatos y después terminamos en una candidatura unificada tanto para la Nación como para la provincia”, expresó.

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Bianco sostuvo que esa postura fue consensuada en las reuniones que dirigentes y gobernadores peronistas mantuvieron en el Hotel Emperador y la Casa de La Pampa. “Vamos a seguir trabajando con esa hipótesis de sostener las PASO a nivel nacional y provincial”, agregó.

Axel Kicillof y Carlos Bianco

La continuidad de la instancia electoral le permitiría a Kicillof disputar una candidatura presidencial dentro del peronismo. Sin PASO, el gobernador quedaría condicionado a negociar un acuerdo con el kirchnerismo y con el Frente Renovador de Sergio Massa, que volvió a recuperar protagonismo público en las últimas semanas.

El plan del gobierno de incluir colectoras tuvo su reacción desde el peronismo. El diputado nacional del bloque de Fuerza Patria y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también cuestionó la eventual eliminación de las Primarias. En una publicación en X, afirmó que la elección presidencial mantiene la segunda vuelta si ningún candidato llega al 45% de los votos o al 40% con una diferencia de 10 puntos. Además, planteó que una suspensión de las PASO nacionales podría trasladar parte de la disputa a la provincia de Buenos Aires.

La definición comenzará este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si el Gobierno consigue dictamen, tendrá nueve días para transformar las negociaciones con gobernadores, radicales, macristas y bloques provinciales en los votos que necesita para aprobar la suspensión de las Primarias en el Senado.