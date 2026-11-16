El cambio climático pudo haber frenado el inicio de una nueva Edad de Hielo: qué revelan 4.000 años de historia del Ártico

Durante los últimos 2 millones de años las edades de hielo siguieron variaciones orbitales, las emisiones humanas alteraron esa secuencia natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante millones de años, las edades de hielo siguieron un compás marcado por leves variaciones de la órbita terrestre alrededor del Sol. Esos cambios alteran la cantidad y la distribución de la energía solar que recibe el planeta, con efectos sobre la acumulación de nieve y hielo en las altas latitudes.

El registro climático de los últimos 2 millones de años muestra una sucesión de avances y retrocesos glaciares ligada a ese mecanismo natural. Una investigación reciente propone que ese ritmo sufrió una interrupción decisiva.

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El trabajo, publicado en la revista Science, concluyó que el calentamiento global detuvo el crecimiento inicial de un nuevo período glacial en el Ártico canadiense. La señal aparece en el casquete glaciar Barnes, en la isla de Baffin, dentro del territorio canadiense de Nunavut.

El hallazgo no implica que una enorme capa de hielo estuviera a punto de cubrir América del Norte en pocas décadas.

Una infografía detalla cómo el calentamiento global interrumpió el avance del casquete glaciar Barnes en Canadá y aceleró su retroceso a partir del año 1960. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclaran que el proceso avanzaba a una velocidad geológica: el enfriamiento capaz de modificar el clima cotidiano habría requerido miles de años y la recuperación de una capa continental comparable a la Laurentina habría demandado cerca de 30.000 años. Sin embargo, la investigación identifica un cambio de tendencia que comenzó hace unos 2.000 años y terminó hacia 1960.

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El casquete Barnes, en Canadá, conserva una parte mínima de un sistema glacial que transformó el continente durante la última edad de hielo.

La capa de hielo Laurentina cubrió cerca del 30 % de América del Norte durante su mayor expansión. Entre hace aproximadamente 95.000 y 20.000 años, se extendió desde el norte del círculo polar ártico hasta zonas que hoy pertenecen a Illinois, en Estados Unidos. En algunos sectores, el espesor superó los 3,2 kilómetros.

Para los científicos, el valor de Barnes radica en que permite observar una fase inicial de crecimiento glacial que rara vez queda preservada. Las grandes masas de hielo suelen modificar el paisaje al avanzar y destruyen las huellas de sus bordes anteriores. En este caso, el hielo dejó una prueba inesperada de su recorrido: plantas que quedaron selladas bajo la superficie congelada y que ahora reaparecen con el retroceso del casquete.

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Las plantas enterradas permiten fechar el avance del hielo

El retroceso del hielo expone restos vegetales atrapados durante siglos, el carbono 14 permite establecer cuándo el glaciar cubrió cada zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El casquete glaciar Barnes no se comporta como muchos glaciares que se deslizan sobre el terreno. Está adherido a su base rocosa, una característica que redujo la erosión del suelo y protegió restos de vegetación. Cuando el hielo avanzó sobre la tundra, cubrió esas plantas sin arrasarlas. Décadas después, el deshielo dejó expuestos fragmentos que conservaban información sobre el momento preciso en que el margen glacial alcanzó cada lugar.

El equipo científico analizó esos restos mediante carbono-14. Los seres vivos incorporan esa forma radiactiva del carbono mientras permanecen activos. Tras su muerte, la cantidad de carbono-14 disminuye a un ritmo conocido. La medición permite calcular cuánto tiempo pasó desde que una planta quedó aislada de la atmósfera bajo el hielo.

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Nicolás Young, geoquímico del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, explicó la lógica de ese registro: “Si se repite este proceso suficientes veces, se puede elaborar una cronología del avance sistemático de ese margen de hielo sobre las plantas. En realidad, se está haciendo un seguimiento de la expansión de ese margen de hielo”.

Los investigadores reunieron muestras procedentes de Barnes y de casquetes menores cercanos que también perdieron hielo en años recientes. Con esa secuencia, reconstruyeron la evolución del paisaje durante los últimos 4.000 años. El resultado indicó que la extensión de la masa de hielo alcanzó un mínimo hace unos 3.000 años. Después, el clima regional se volvió lo bastante frío para favorecer una nueva acumulación.

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Un grupo de cazadores-recolectores con vestimenta paleolítica se reúne alrededor de una fogata con sus perros domesticados en una tundra helada, bajo un atardecer vibrante, simbolizando el vínculo y la supervivencia en la Edad de Hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese rebrote comenzó alrededor de hace 2.000 años. El estudio plantea que allí se ubicó el punto de partida de una glaciación futura, aunque el término suele reservarse para etapas en las que extensas capas de hielo ya cubren regiones continentales. La propuesta modifica esa definición y coloca el inicio del ciclo en un momento anterior, cuando un remanente helado deja de reducirse y recupera superficie.

“Apenas comenzaba, todo era normal, la siguiente glaciación estaba a punto de ocurrir, y sin embargo se detuvo. Es un ejemplo muy contundente de cómo hemos alterado el sistema”, explicó Young. Para el especialista, el registro de Barnes aporta una perspectiva concreta sobre el efecto humano en un fenómeno que antes respondía a una combinación de factores orbitales, oceánicos y atmosféricos.

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La cronología también ofrece una nueva lectura de los debates científicos de la década de 1970. En aquel período, algunos investigadores advirtieron que el planeta podía entrar en una etapa de enfriamiento prolongado. Esas hipótesis provocaron discusiones porque carecían de una prueba directa sobre el inicio de una expansión glacial. “En realidad, estaba ocurriendo”, afirma Young. “No pudieron demostrarlo del todo, pero ahora tenemos la evidencia”.

La historia del Barnes muestra que el impacto humano alcanza procesos climáticos de larga duración, más allá de los cambios visibles en pocas décadas (Science)

El estudio no sostiene que las emisiones industriales hayan revertido una edad de hielo ya consolidada. La conclusión se refiere a un proceso temprano, limitado a una región ártica y vulnerable ante cambios de temperatura relativamente pequeños. Aun así, el dato revela que el sistema climático actual no solo modifica el tamaño de los glaciares existentes: también altera las condiciones que permiten el nacimiento de grandes capas de hielo.

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El deshielo de Barnes puede borrar una base para futuras glaciaciones

La tendencia cambió en la década de 1960. Desde entonces, el casquete Barnes perdió durante los veranos una cantidad de hielo superior a la que recuperó en invierno. El desequilibrio marca el final de la fase de expansión identificada por el estudio. Los modelos climáticos citados por los autores prevén que la masa helada desaparezca por completo en los próximos siglos si continúan las condiciones actuales.

La posible pérdida tiene un alcance mayor que el de una pequeña superficie congelada en el Ártico. Barnes funciona como el último fragmento superviviente de la antigua capa de hielo Laurentina, y su presencia ofrecía una ventaja física para un eventual retorno del frío. Una masa de hielo elevada refleja más radiación solar que el suelo oscuro o el agua libre. Esa reflexión ayuda a conservar temperaturas bajas y favorece una mayor acumulación de nieve.

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El deshielo actual modifica un proceso que necesitaba miles de años para afectar el clima, y 30000 años para reconstruir una capa continental

La desaparición del casquete eliminaría ese punto de apoyo. Si en un futuro distante las condiciones orbitales y climáticas vuelven a favorecer una glaciación, el hielo debería formarse desde una situación distinta, sin una reserva heredada de la última gran expansión continental. Los científicos no pueden establecer cuándo ocurriría ese escenario porque las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles que alteran las proyecciones de largo plazo.

La relación entre dióxido de carbono, temperatura y hielo opera en varias escalas temporales. Una atmósfera con más gases de efecto invernadero retiene mayor cantidad de energía térmica, eleva la temperatura media y acorta la duración de la cobertura nival estacional. Cuando la nieve desaparece antes del verano, el terreno absorbe más radiación solar y el calentamiento local aumenta. Ese circuito dificulta que el hielo sobreviva de un año a otro.

El caso de Barnes permite observar esa dinámica sobre una superficie concreta. Los vegetales que hoy aparecen en los márgenes del glaciar quedaron cubiertos en una etapa en la que el ambiente favorecía la expansión del hielo. Su exposición actual certifica la dirección opuesta: el borde retrocede y deja al descubierto un ecosistema que permaneció bajo una capa congelada durante siglos o milenios.

El hielo refleja radiación solar y favorece temperaturas bajas, por eso la pérdida de Barnes cambia las condiciones para futuras capas continentales - RUTGERS UNIVERSITY

Young resumió las implicancias del cambio con una frase que apunta al carácter excepcional de esta interrupción: “Lo que había sido un fenómeno extremadamente natural y predecible ahora ha desaparecido”. La afirmación no descarta futuras edades de hielo, pero subraya que las referencias del pasado ya no permiten anticiparlas con la misma certeza.

La investigación sitúa el debate climático en una escala menos habitual. Gran parte de las discusiones públicas se concentra en las próximas décadas, el aumento del nivel del mar, los eventos extremos o la pérdida de hielo en las regiones polares. El registro de Barnes incorpora otra dimensión: las emisiones humanas también pueden modificar ciclos que antes se medían en decenas de miles de años.

A medida que el casquete retrocede, la oportunidad científica también cambia. Cada planta expuesta ofrece una fecha y una coordenada para reconstruir el comportamiento anterior del hielo, pero la desaparición total de Barnes cerraría un capítulo que conecta el presente con la última glaciación continental de América del Norte.