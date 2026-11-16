Vicepresidenta dominicana sobre Haití, en la Conferencia sobre Estado y Democracia: “La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente”

La vicepresidenta Raquel Peña expone en un podio durante una conferencia magistral sobre la democracia dominicana y la gobernanza regional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La Segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia reunió este lunes en San Salvador al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; a la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, y al ministro de Justicia de Haití. El encuentro abordó la cooperación regional frente a las pandillas y la crisis de seguridad que afecta al país caribeño.

La actividad se desarrolla mientras El Salvador participa en operaciones de seguridad en territorio haitiano, en apoyo a las autoridades de ese país frente a organizaciones criminales.

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República Dominicana, por su parte, ha ofrecido respaldo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños que intervienen en esas labores.

Peña afirmó que la coordinación bilateral responde a una situación que requiere acciones conjuntas. “Durante estas semanas, nuestros países han colaborado ante la situación de Haití”, expresó durante su intervención.

La funcionaria dominicana añadió que esa colaboración “incluye apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños que participan en esos esfuerzos contra las organizaciones criminales en nuestro país vecino”.

La vicepresidenta señaló que el Gobierno dominicano respalda las acciones orientadas a restablecer la seguridad en Haití. “Reiteramos nuestro respaldo a esa labor, porque la recuperación de la seguridad en Haití es una necesidad urgente que requiere una cooperación internacional”, manifestó.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, pronuncia un discurso desde un podio oficial ante un auditorio congregado en Congreso de Estado y Democracia 2026 (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Ulloa expuso la política de seguridad salvadoreña

En la apertura del encuentro, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa indicó que la conferencia busca presentar ante la comunidad internacional los cambios que, según el Gobierno salvadoreño, se registraron entre 2024 y 2026.

“Ustedes van a ser testigos de primera mano de lo que está sucediendo en el país y van a escuchar directamente de los responsables de cada una de las políticas públicas, los ministros, los directores de las instituciones, cuál es el avance, cuáles son los obstáculos, cuáles son los logros que hemos alcanzado en estos dos años”, afirmó.

El vicepresidente relacionó los temas de Estado y democracia con la capacidad institucional para garantizar el orden y la convivencia. Durante su discurso, sostuvo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele recibió un país con altos niveles de violencia y con territorios bajo influencia de pandillas.

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“El Estado había perdido todo ejercicio de soberanía en los territorios controlados por las pandillas”, declaró Ulloa. Según expuso, esa condición llevó al Ejecutivo a priorizar el uso de la fuerza estatal contra las organizaciones criminales.

Ulloa señaló que la administración salvadoreña implementó el Plan Control Territorial como una estrategia de siete etapas. Indicó que el Gobierno se encuentra en la sexta fase, denominada integración, la cual, según sus palabras, busca reconstruir el tejido social afectado por la actividad de las pandillas.

Funcionarios asistentes al Congreso de Estado y Democracia 2026 (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El vicepresidente defendió el uso de la fuerza estatal contra las pandillas

El funcionario afirmó que las medidas adoptadas desde 2019 buscaron recuperar el control estatal en las zonas afectadas por estructuras criminales. También mencionó el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022, como parte de la política de seguridad.

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“Una de las tareas prioritarias de nuestro gobierno fue usar la fuerza legítima del Estado para enfrentar esas estructuras criminales”, sostuvo Ulloa.

El vicepresidente aseguró que las políticas anteriores, como la Mano Dura, la Súper Mano Dura y la tregua con pandillas, no lograron contener a las organizaciones delictivas. Afirmó que el Gobierno considera que la fase de confrontación directa está cerca de concluir.

“Estamos ganando esa guerra y vamos ahora a trabajar, como dijo el presidente, por alcanzar el milagro del desarrollo económico”, expresó Ulloa, al referirse a los resultados que atribuyó a la estrategia de seguridad.

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Peña también vinculó la seguridad con el ejercicio de derechos de la población. “La libertad verdadera comienza con algo tan esencial como poder caminar por nuestras calles, como poder trabajar, como poder criar a nuestros hijos y nietos”, dijo.

II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La vicepresidenta dominicana sostuvo que la respuesta a la crisis haitiana debe respetar las particularidades de cada país. “Entendemos que ese intercambio puede contribuir a poner en marcha, por consenso, un modelo regional de gobernanza que pueda incorporar las mejores prácticas de nuestros países, sin desconocer las particularidades ni la soberanía de cada uno”, señaló.

La conferencia continuará el 17 de noviembre con la participación de delegaciones internacionales y funcionarios de distintos gobiernos. La seguridad en Haití y la cooperación regional contra las organizaciones criminales forman parte de los temas de discusión.

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