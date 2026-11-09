Por qué las defensas del organismo envejecen más rápido a los 40 y 60 años y cómo fortalecerlas

Científicos de la Duke-NUS Medical School identificaron dos etapas clave de cambio en el sistema inmunitario a los 40 y a los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio que analizó millones de células identificó cambios en las defensas del organismo durante la década de los 40 y después de los 60 años. A partir de estos hallazgos, especialistas consultados por The Telegraph señalaron medidas para preservar su funcionamiento en ambas etapas.

El trabajo, realizado por científicos de la Duke-NUS Medical School, examinó 3,8 millones de células de cerca de 2.000 personas de entre 19 y 97 años.

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La profesora de envejecimiento y salud Claire Steves, del King’s College London, consideró que los resultados aportan indicios relevantes, aunque advirtió que deben interpretarse con cautela antes de extrapolarlos a toda la población.

La actividad física regular contribuye a fortalecer el sistema inmunitario y preservar las defensas del organismo a medida que avanza la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis mostró que el envejecimiento inmunitario no sigue una progresión uniforme. En particular, los investigadores detectaron dos etapas de modificaciones significativas en la actividad genética de las células que participan en la respuesta inmunitaria: alrededor de los 40 años y después de los 60.

Los linfocitos T concentran las principales alteraciones

Las variaciones más visibles aparecieron en los linfocitos T, glóbulos blancos que participan en la respuesta contra virus y otras amenazas.

Estas células también pueden destruir células infectadas o cancerosas, por lo que su funcionamiento influye en la capacidad del organismo para responder ante infecciones.

Según la investigación, los cambios no afectan los mismos subtipos de linfocitos T en cada período. Algunas de estas células registran modificaciones profundas durante los 40 años, mientras que otras predominan en la segunda fase detectada después de los 60.

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Las variaciones biológicas de mayor relevancia ocurren en distintos subtipos de linfocitos T, células que combaten infecciones y tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steves explicó a The Telegraph que el envejecimiento responde a una suma de factores acumulados con el paso de los años. “El envejecimiento es una acumulación de diferentes acontecimientos estresantes y diferentes factores de resiliencia que ocurren durante la vida”, afirmó la especialista.

La experta indicó que, aunque los linfocitos T disminuyen con la edad en muchas personas, algunas mantienen una respuesta celular más sólida que podría protegerlas frente a infecciones.

Hombres y mujeres muestran trayectorias inmunitarias distintas

El trabajo también identificó diferencias entre sexos. Las mujeres suelen vivir más que los hombres, aunque presentan una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes y a ciertos trastornos asociados con la edad. En esos cuadros, el sistema inmunitario reacciona contra tejidos sanos del propio organismo.

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Las autoras y los autores del estudio describieron una activación persistente de las defensas en mujeres mayores. Ese patrón podría relacionarse con una mayor vulnerabilidad a alergias tardías, enfermedades autoinmunes y otras afecciones.

Las mujeres tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar trastornos autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, de acuerdo con los datos citados por The Telegraph (Freepik)

Para Steves, estas diferencias exceden el impacto de la menopausia. “Los hombres y las mujeres tienen manifestaciones distintas del envejecimiento”, sostuvo. También indicó que, salvo durante el embarazo, las mujeres suelen contar con una respuesta inmunitaria más activa.

Los controles médicos cobran relevancia desde los 40 años

Todavía no existe un análisis de sangre de uso general que permita medir con precisión la edad del sistema inmunitario. Ante síntomas persistentes o inquietantes, Steves recomendó la consulta médica.

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Durante los 40 y los 50 años, los controles de presión arterial y colesterol pueden ayudar a detectar factores vinculados con riesgos posteriores.

Los controles de presión arterial y colesterol a partir de los 40 años ayudan a detectar factores de riesgo ante la falta de un análisis específico del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular figura entre las medidas con mayor respaldo para proteger las defensas. “El ejercicio físico regular es una de las mejores formas de reforzar el sistema inmunitario y esto está probado científicamente”, señaló Steves al medio británico.

La especialista también mencionó la restricción calórica moderada, siempre que no implique una dieta insuficiente. Para la alimentación durante la mediana edad, citó los estudios sobre la dieta mediterránea, basada en cereales integrales, pescado, aceite de oliva, frutas y verduras, con menor presencia de ultraprocesados y carne.

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Después de los 60, la prioridad cambia hacia el músculo y la vacunación

Las recomendaciones nutricionales requieren ajustes en la adultez mayor. Steves indicó que muchas personas de más de 60 años no consumen suficientes calorías ni proteínas, por lo que limitar la ingesta puede resultar contraproducente. Las bajas de peso, incluso leves, pueden señalar la necesidad de reforzar ambos componentes de la dieta.

El ejercicio mantiene su importancia en esta etapa. La especialista citó el estudio Master Cyclist, que evaluó a 125 ciclistas aficionados de larga distancia de entre 55 y 79 años.

La vacunación contra la gripe y el COVID-19 en mayores de 60 años evita procesos inflamatorios capaces de comprometer otros órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes mostraron parámetros inmunitarios y actividad de linfocitos T similares a los de adultos cercanos a los 20 años, con mejores resultados que los de un grupo sedentario de edad comparable.

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Las vacunas forman parte de las recomendaciones para mayores de 65 años y para mayores de 60 con enfermedades preexistentes.

Steves sostuvo que prevenir infecciones como la gripe o el COVID-19 puede evitar efectos inflamatorios que comprometen otros órganos. También mencionó investigaciones que analizaron beneficios más amplios de la vacunación sobre la salud cardiovascular y el riesgo de demencia.