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Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

El músico sufrió un accidente insólito en plena prueba y el jurado no dudó en llamar al médico que asistió al cantante de una divertida forma

Hernán Coronel sufrió un corte en un dedo con papel manteca durante la prueba de MasterChef Celebrity en Telefe (Video: Instagram)

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Hernán Coronel, conocido como Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más insólitos de la semana en MasterChef Celebrity (Telefe): se cortó un dedo con papel manteca mientras cocinaba y, fiel a su estilo, convirtió el incidente en un chiste ante las cámaras y el jurado.

El episodio ocurrió durante la recorrida de Damián Betular por la estación del músico. El pastelero llegó al puesto preguntando directamente por los ingredientes que Hernán tenía distribuidos sobre la mesada. En medio de las explicaciones, el cantante mencionó casi al pasar que se había vuelto a cortar. No con un cuchillo, no con un rallador: con papel manteca.

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Betular, que ya venía siguiendo con atención el caos ordenado de la estación, reaccionó con humor y convocó al “Doctor Milagro” para que asistiera al participante. Hernán pidió una curita sin drama y cerró el momento con una frase que arrancó carcajadas: “Un poco de sangre capaz que le da un poco de dulzor a la receta también”. La soltura con la que el músico procesó su propio accidente marcó el tono del intercambio que siguió.

Un hombre con traje y lentes habla junto a una mujer con delantal y gorra que corta alimentos en una mesada con ollas e ingredientes.
Damián Betular convocó al médico del estudio tras el pedido de una curita por parte del cantante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras esperaba la curita, Hernán continuó describiendo lo que tenía preparado. Su jerga particular impuso su propio ritmo a la conversación: lo que en cualquier otra cocina sería palmito, tomate u oliva, en su estación era palmitero, tomatero y olivita. Betular fue preguntando por cada recipiente y el músico respondió con la misma naturalidad con que nombra los ingredientes: sin traducción, sin aclaraciones. La harina con la pizca de sal generó cierta confusión antes de que Hernán lograra ordenar la explicación. “Esta es la harina con la pizca de sal”, precisó, y el jurado le indicó que continuara enmantecando.

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Betular revisó el avance general, lo ayudó con movimientos envolventes, le señaló que el relleno le encantaba y que la decoración también iba bien, y cerró esa parte de la recorrida con un “venís muy bien” que el músico recibió con un “gracias, amoro” antes de mostrarle otra preparación que tenía en marcha. El corte con papel manteca quedó incorporado a la dinámica del programa como si fuera un ingrediente más de la tarde.

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Coronel elaboró un pastel de papa junto con puerro y brócoli en una emisión anterior del certamen

No fue la primera vez que Hernán, el participante más viral de la edición, generó un momento memorable junto a Betular en el programa. En una emisión anterior, el jurado se había acercado a su estación y se encontró con que el músico tenía varias elaboraciones en paralelo: un pastel de papa como plato principal, un brócoli en cocción y un puerro que iba a conformar una guarnición. El propio Hernán reconoció que había sumado esas opciones porque le habían advertido que el pastel solo no alcanzaba como propuesta completa.

Betular observó el brócoli y detectó el problema. “Sí, pero escuchá, escuchá, esto no me gusta. Porque se te pasó un poco el brócoli”, le señaló, y le propuso una salida más simple: dejar de lado la guarnición y acompañar el pastel con una salsa criolla cortada. Hernán no pareció registrar de inmediato el nombre de la salsa y pidió precisiones. “Ah, ¿cómo es? ¿Criolla?”, consultó. Entonces intervino Pablo Migliore, que cocinaba en una estación cercana, y confundió a Betular con Germán Martitegui al llamarlo “Germán”. El pastelero respondió con una observación directa: “Apréndanse los nombres primero”.

Hernán reaccionó con una frase que sorprendió a quienes seguían la escena: “Sí, sí, sí, o cierren el pico si no”. Betular volvió al objetivo central e insistió con su recomendación: “Y hacés una ensaladita criolla, pero una salsita criolla cortadita para acompañar el pastel de papa. ¿Lo hacés?”. El músico cerró el intercambio con una sola frase: “La salsa criolla es para el choripán”.

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