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Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Los ministros de Exteriores de las siete principales potencias industrializadas buscarán que Washington impulse un acuerdo justo para Kiev y descarte nuevas operaciones militares contra Teherán. Marco Rubio participará de las dos jornadas de conversaciones en la capital francesa

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU (REUTERS)
Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU (REUTERS)
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Los ministros de Exteriores del G7 se reunirán este lunes y martes en París para abordar la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión con Irán, en un encuentro en el que las potencias europeas buscarán convencer a Estados Unidos de que impulse un acuerdo justo para Kiev y evite nuevas operaciones militares contra Teherán. La atención estará puesta en el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien participará durante las dos jornadas, a diferencia de la reunión de marzo, cuando solo asistió a una de ellas.

Los representantes de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos llegan al encuentro con preocupaciones similares a las de la última reunión ministerial. La guerra rusa contra Ucrania, que comenzó con la invasión a gran escala de febrero de 2022, se acerca a su quinto aniversario. Al mismo tiempo, Washington todavía no descarta nuevos ataques contra Irán, pese a la derrota de los republicanos del presidente Donald Trump en las elecciones de medio término.

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La reunión coincide con las conversaciones entre Moscú y Kiev, mediadas por Estados Unidos, previstas para el martes y miércoles en Abu Dhabi, con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra. Los gobiernos europeos temen que Ucrania se vea obligada a aceptar condiciones desfavorables. En ese contexto, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó a la radio RTL que, en esta ocasión, “los europeos estarán representados y Francia estará en Abu Dhabi para participar en estas conversaciones”.

Trump alimentó las preocupaciones europeas sobre un posible acercamiento de Washington al Kremlin al anticipar un acuerdo “muy importante” con Rusia que no solo incluiría la guerra en Ucrania, sino también “a toda Europa”. Por su parte, Jared Kushner, enviado del mandatario estadounidense y su yerno, afirmó que su país trabaja en “una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda establecer las condiciones para una paz duradera”, una propuesta que en el pasado recibió con escepticismo por parte de los gobiernos europeos.

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La situación con Irán será otro de los ejes de las conversaciones. Trump no descartó nuevos ataques, incluso contra el denominado Monte Pickaxe, un presunto emplazamiento nuclear cuya naturaleza Teherán niega. Los países europeos, en cambio, buscan una salida diplomática a la crisis y la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el transporte de energía.

Jared Kushner, enviado del mandatario estadounidense y su yerno, afirmó que su país trabaja en “una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda establecer las condiciones para una paz duradera”, una propuesta que en el pasado recibió con escepticismo por parte de los gobiernos europeos (REUTERS)
Jared Kushner, enviado del mandatario estadounidense y su yerno, afirmó que su país trabaja en “una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda establecer las condiciones para una paz duradera”, una propuesta que en el pasado recibió con escepticismo por parte de los gobiernos europeos (REUTERS)

“Estamos tratando con ellos ahora. Quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas”, afirmó Trump el viernes sobre las autoridades iraníes. Sus declaraciones se producen mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de nuevas operaciones militares contra el país.

La participación de Rubio también concentra la atención por tratarse de su primera visita al extranjero desde las elecciones de medio término. El secretario de Estado, a quien medios estadounidenses mencionan como un posible candidato para suceder a Trump, evitó pronunciarse directamente sobre la derrota de los republicanos en los comicios. “No es inusual que haya una división de poderes en este país”, señaló ante los periodistas, en referencia al control demócrata de ambas cámaras del Congreso.

Consultado sobre las protestas generalizadas en Francia, Rubio aseguró que no le preocupaban y que confiaba en las autoridades estadounidenses sobre el terreno, que le recomendaron asistir al encuentro al considerar que era seguro.

La cita constituye uno de los últimos actos de la presidencia francesa del G7, que tuvo como uno de sus principales acontecimientos la cumbre de líderes celebrada este verano en la localidad de Évian, con la participación de Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron. El encuentro ministerial estaba previsto originalmente en Marsella, pero fue trasladado a París a último momento por motivos de agenda, sin que se ofrecieran más explicaciones. Estados Unidos asumirá la presidencia del grupo en 2027.

En paralelo a las reuniones, el Ministerio de Finanzas francés organizará este lunes una conferencia de donantes para recaudar fondos destinados a reparar la cúpula de protección del reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, que explotó en 1986 y sufrió daños en un ataque ruso el año pasado. Según informó el organismo a AFP, se necesitan alrededor de 500 millones de euros, pero hasta ahora solo se reunió algo más de la mitad. El objetivo es conseguir el resto de los fondos para la primavera de 2027.

La cita constituye uno de los últimos actos de la presidencia francesa del G7, que tuvo como uno de sus principales acontecimientos la cumbre de líderes celebrada este verano en la localidad de Évian, con la participación de Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron (AP)
La cita constituye uno de los últimos actos de la presidencia francesa del G7, que tuvo como uno de sus principales acontecimientos la cumbre de líderes celebrada este verano en la localidad de Évian, con la participación de Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron (AP)

Aunque la reunión ministerial se trasladó a París, Marsella mantendrá una actividad vinculada a la agenda internacional. La ciudad será sede del lanzamiento de una red de 14 puertos internacionales que buscarán coordinar esfuerzos contra el tráfico de drogas, un problema que afecta especialmente a esa localidad del sur de Francia, según explicó Barrot.

(Con información de AFP)

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