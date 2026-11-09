Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Matias Arce grita el gol a Estudiantes, que le permitió a Boca salir campeón y alcanzar una inolvidable triple corona

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La historia de Matías Arce con el fútbol comenzó en el interior de Santa Fe y tuvo un primer capítulo que pudo haber cambiado su destino: llegó a quedar en una prueba de River Plate, pero no se sintió cómodo y decidió regresar a su casa. Poco después apareció Boca Juniors, el club del que era hincha junto con su familia, y no dudó. Se incorporó a las inferiores xeneizes y, tras su recorrido por las juveniles y la Reserva, debutó oficialmente en Primera el 21 de mayo de 2000, en una victoria ante Rosario Central. Lo hizo de la mano de Carlos Bianchi, en un plantel repleto de figuras y en una de las etapas más gloriosas de la historia del club.

Su nombre quedó ligado para siempre por un gol que cambió su vida en el 2000. El 17 de diciembre, en la última fecha del Torneo Apertura, Boca recibió a Estudiantes en la Bombonera con la obligación de ganar para asegurarse el título local sin depender de River. El Virrey lo mandó a la cancha para el segundo tiempo y, a los 19 minutos, Arce convirtió el único tanto del partido. Con ese 1-0, el Xeneize se consagró campeón local y completó una temporada inolvidable, en la que ya había conquistado la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Fue el gol que selló la Triple Corona para Boca. “Por lo que valió, obviamente fue el gol más importante de mi carrera. Hacer un gol que define un campeonato y quedar en la historia de Boca fue lo mejor de mi carrera”, reconoce el ex volante en diálogo con Infobae.

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Después de aquella consagración, Arce siguió su carrera en Belgrano, donde tuvo continuidad y protagonismo. Más tarde pasó por Gimnasia La Plata, Argentinos Juniors y Godoy Cruz. También, vistió la camiseta de Platense y construyó un recorrido internacional que lo llevó por Venezuela, Costa Rica, donde jugó en Liga Deportiva Alajuelense, Perú, Bolivia, Puerto Rico e Italia. Fueron años de cambios de clubes, países y distintas culturas futbolísticas, con oportunidades que aprovechó y otras que, como reconoce, todavía recuerda como decisiones que pudo haber tomado de otra manera. “Me arrepiento de haberme ido de Boca”, confiesa el santafesino, quién se retiró en 2015 después de una carrera que comenzó en la Boca y lo llevó por distintos destinos.

Junto a Juan Román Riquelme. Fueron compañeros en Boca y tienen una gran relación

En lo económico, Arce reconoce que en su etapa no cobraba el dinero que se maneja hoy, aunque pudo construir una base para vivir con tranquilidad. Atribuye buena parte de esa estabilidad a su esposa, con quien logró comprar dos departamentos. Resume que el fútbol le dejó principalmente su casa, aunque aclara: “Todavía necesito trabajar”. En la actualidad trabaja en Boca desde otro lugar: es entrenador de la Pre-Novena, con la categoría 2013, y busca transmitirles a los chicos lo que aprendió como futbolista. Les habla de la disciplina, el cuidado personal, la importancia de estudiar, la fortaleza mental y la necesidad de no rendirse ante la primera dificultad. También intenta acompañarlos fuera de la cancha, porque sabe que no todos llegarán a Primera y que la formación humana es tan importante como la futbolística.

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- ¿Cómo fue tu historia antes de llegar a Boca? ¿Tuviste un paso por River?

- Yo había quedado en River en aquella época. Hernán Díaz, que es de mi pueblo, de Sastre (Santa Fe), me vio y me consiguió una prueba. Me llevó a River y estuve una semana. Tenía un representante que tenía una pensión enfrente de la cancha. Me probé y ya me habían dicho que sí.

- ¿Y qué pasó?

- Me dijeron que sí y estaba contento, pero cuando llegué a Santa Fe, fui a mi casa y Hernán estaba feliz. Me abrazó y me dijo: “Quedaste, Mati, qué bien”. Pero yo le contesté que no quería ir. Eran esas cosas de chico. Era muy callado, muy observador. Durante la prueba me daba cuenta de que había situaciones que no me gustaban. Sentí que me hacían bullying, no me daban la pelota, no me hablaban, trataba de hacer las cosas solo y no me sentía cómodo. Además, River tenía una figura en aquella época y no me sentí identificado con lo que estaba viviendo. Entonces le dije que no. Después estuvimos un tiempo sin hablarnos con Hernán. Me quedé jugando en un seleccionado santafesino y ahí me vio Boca, y dije: “Chau, me voy”. Yo era hincha boquense, mi viejo también, toda mi familia era de Boca. Entonces me vine. Después debuté, jugué en Primera y con Hernán nos enfrentamos en un Boca-River en Mar del Plata. Nos acordábamos de aquella anécdota: yo había estado en River de chico y ahora estaba jugando en contra de él, con la camiseta de Boca. Justo me pegó una patada, le sacaron amarilla y después nos reíamos. Después hice el gol del campeonato, él estaba peleando con River y nos volvimos a encontrar.

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Arce se arrepiente de haberse ido de Boca dos veces en su época de futbolista

- ¿Cómo recordás tu llegada a Boca y aquella etapa con Carlos Bianchi?

- Me tocó una etapa muy buena de mi carrera y con jugadores de una calidad enorme, como Román (Riquelme), (Martín) Palermo, Guillermo (Barros Schelotto) y tantos otros que ganaron todo. Román había llegado hacía poco, lo habían comprado de Argentinos Juniors. Era chico, pero tenía una personalidad enorme para jugar en este club. Yo a veces iba a Reserva y entrenaba con ellos. Era un grupo muy unido, con gente experimentada y jugadores jóvenes. Bianchi era un entrenador al que le gustaba integrar a todos. Tenía un grupo de trabajo que se encargaba de seguir muy de cerca a los juveniles, miraba la Reserva todo el tiempo y a los que estaban preparados los subía a Primera. Tenía un equipo de trabajo muy bueno, con el Toti Veglio, Carlos Ischia y otros integrantes. Cuando hay un buen grupo y todos tiran para el mismo lado, es difícil que las cosas salgan mal. Tuve la suerte de compartir con grandes jugadores que te hablaban, te daban consejos y se hacían cargo de las situaciones. Si perdías una pelota, te alentaban para que siguieras intentando. Y el entrenador, Bianchi, también te daba esa confianza. Eso es muy importante para un jugador.

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- Carlos estaba en todos los detalles. ¿Era así también con la vida privada de los futbolistas?

- Sabía todo, absolutamente todo. Pero no solamente lo que pasaba adentro del club, también lo que sucedía afuera. No sé cómo hacía, pero sabía de todo. A veces no iba y te preguntaba directamente: averiguaba por otro lado y después te tanteaba para ver si le decías la verdad. Te probaba. Ya sabía lo que había pasado, pero quería saber qué le ibas a contestar.

- ¿Le mentiste alguna vez a Bianchi o siempre le dijiste la verdad?

- Mira, son picardías de las que por ahí hoy me arrepiento. De chico me mandé algunas, me confundí y no me cuidé como debía. Dormía poco y después iba a entrenar igual, no descansaba bien. Pero lo bueno es que aprendí de esos errores. Hoy se los recalco a los chicos: eso no hay que hacerlo. Les transmito lo bueno que aprendí y también lo que no tienen que repetir. Por eso estoy en el club, para aportarles mi experiencia. Yo ya lo viví y sé lo que puede pasar. Tenés que ser profesional al ciento por ciento, adentro y afuera de la cancha. Eso es lo que te enseña Boca todo el tiempo. Creo que tuve al mejor entrenador y a los mejores jugadores de aquella época dorada, y aprendí muchísimo. El mundo Boca es así: te abre muchas puertas, pero también tenés que saber manejarte. Es una realidad. A veces los chicos no se dan cuenta de eso. Cuando sos jugador de Boca, todo el tiempo se te acerca gente. Por eso hoy trato de aconsejarlos y les digo que estén con los suyos, con los amigos del barrio, con el papá y la mamá. Que no se rodeen de personas que solamente buscan sacar un beneficio de ellos. Pero esa gente, cuando vos estás mal, no te va a tratar de la misma manera. Cuando tenés un mal momento futbolístico, ya no te atienden como antes. No es tu gente, solamente busca sacar provecho. Es algo que pasa continuamente cuando sos jugador de Boca.

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Por estos días Arce trabaja en las inferiores de Boca

- Boca se estaba jugando el campeonato con River. ¿Qué recordás de aquella definición?

- Boca estaba peleando el campeonato con River. Era una definición muy importante. Es como si hoy Boca estuviera peleando el torneo con otros equipos y River estuviera a un punto. Estaban todos ahí y Boca sabía que, si ganaba, dependía de sí mismo. Finalmente salimos campeones con la victoria ante Estudiantes y River terminó segundo después de perder con Lanús en la última fecha. Son esas definiciones de campeonato que te marcan para siempre. Fue algo muy lindo.

- Después de aquel momento, ¿cómo siguió tu carrera?

- Después estuve en Belgrano. A los seis meses ya me quería volver a Boca, aunque tenía un año de contrato. Me sirvió mucho esa experiencia porque anduve muy bien, jugué casi todos los partidos y tuve bastante protagonismo. Volví a Boca con muchos partidos encima, pero en ese momento no tenía volantes y empezaron a aparecer chicos. Había muchos mediocampistas centrales que jugaban por afuera, como número cinco. Yo estaba en Belgrano y elegí. Elegí mal, y hoy lo pienso de esa manera. Me arrepiento, y no me pasó una sola vez, me pasó dos veces.

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- ¿Cuál fue la segunda oportunidad en la que te fuiste?

- Porque estaba Oscar Tabárez. Él no me conocía bien, se había ido de pretemporada a Estados Unidos y yo tenía que quedarme entrenando con Reserva para después incorporarme a Primera. En ese tiempo, me salió la posibilidad de Gimnasia de La Plata y fui. Cuando llegué, echaron a Tabárez y volvió Bianchi. Me quería matar, porque Carlos me conocía y quizás hubiera tenido muchas más oportunidades de jugar. Fueron decisiones apresuradas, por ahí sin tener a alguien al lado que me dijera: “Mati, no es por acá”. Son cosas que te van pasando. Me sucedió dos veces y después ya no volví más al club. Tuve otras posibilidades, pero finalmente me fui definitivamente y construí mi carrera.

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Junto a Riquelme, el Chelo Delgado y Hugo Ibarra

- ¿Cómo continuó ese recorrido?

- Después de Gimnasia fui a Argentinos Juniors, donde estuve dos años. Ascendimos con el Checho Batista y después jugué un año más en Primera. Más tarde me fui nuevamente a Godoy Cruz, donde también conseguimos el ascenso. Así fui haciendo mi carrera. Después me tocó salir. Jugué en Venezuela, Costa Rica, Perú, Bolivia, Puerto Rico y también tuve experiencias en Italia. Pasé por Platense y otros equipos. La verdad que fue una carrera con muchas experiencias y muchos clubes.

- Por todo lo que recorriste, fuiste un verdadero trotamundos del fútbol. ¿Te quedaron oportunidades pendientes?

- La verdad que sí. Siempre quise estar en algunos clubes de acá y también tuve oportunidades afuera. Estuve a punto de jugar en Suiza, en el Basilea, y no fui. También tuve la posibilidad de jugar una copa. Me pasaron un montón de cosas y fueron decisiones que uno va tomando a lo largo de su carrera.

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- Debutaste en 1998 y terminaste tu carrera en 2015. Fueron alrededor de 17 años como profesional, con varios equipos y experiencias en el exterior. ¿Pudiste hacer una diferencia económica que te permitiera vivir tranquilo?

- Yo lo pienso de esta manera: no es lo mismo lo que se gana hoy que lo que se ganaba en nuestra época. Nosotros decíamos: “Por Dios”. Pero tuve la suerte de conocer a mi señora, que me acomodó los patitos, como se dice. Compramos dos departamentos y no estoy mal. De todas maneras, necesito trabajar. El fútbol me dejó principalmente la casa, que para mí ya es un montón. También estoy muy agradecido porque Boca me abrió las puertas. Siempre le voy a agradecer a Román, porque lo conozco desde la época en la que jugábamos juntos. Eso habla muy bien de él, porque les abre las puertas a varios jugadores y exjugadores que hoy estamos trabajando en el Boca Predio.

Arce en la tapa de El Gráfico, abrazado por Guillermo Barros Schelotto, Riquelme y Palermo luego de convertir el gol del título

- ¿Cómo vivís esta faceta de entrenar chicos tan jóvenes?

- La verdad que uno se tiene que preparar porque no es fácil. Nunca me había tocado dirigir chicos. Empecé trabajando en captación, buscando jugadores del interior, que era algo que me gustaba mucho. Después le fui tomando el gusto a dirigir. Tenés que prepararte porque no es sencillo estar todo el tiempo con chicos adolescentes y manejar distintas situaciones. Es como tener un hijo, en cierto sentido. Tenés que manejarte con respeto y hacerles entender cosas que a veces no se hacen. Yo tuve la suerte de estar en Primera y de vivir muchas experiencias en Boca. Todo lo que aprendí, trato de inculcárselo a ellos. Intento guiarlos y marcarles qué camino tienen que seguir y cuál no. También tenés que hacer un poco de psicólogo y de entrenador. Es un poco de todo. Hay que estar en el día a día porque los chicos tienen problemas, como cualquier persona, y muchas veces tienen situaciones familiares complicadas. Desde nuestro lado, tratamos de ver si podemos ayudarlos a través del área social de Boca. Buscamos la manera de solucionarles los problemas porque estamos en un club muy grande. También tenemos una herramienta muy importante, que es la pensión de Boca, que es muy completa. Muchas veces tratamos de que los chicos del interior puedan estar ahí.

- ¿Sos un padre dentro y fuera de la cancha?

- Sí. Los considero como si fueran varios hijos. Los trato a todos por igual, aunque obviamente algunos tienen más problemas que otros. Con los chicos que atraviesan alguna dificultad tratamos de estar más encima, ayudarlos y evitar que se bajoneen o que tiren por la borda todo lo que recién están empezando. También nos fijamos en cómo viven, si comen, si están bien alimentados, si los padres trabajan y qué hacen. Son cuestiones que forman parte de nuestra tarea. No solamente se trata de enseñarles a jugar al fútbol.

- ¿Cómo se trabaja con esos chicos que tienen la ilusión de llegar a Primera y que, lamentablemente, muchas veces no lo consiguen? Debe ser muy duro desde lo anímico.

- Es una etapa muy difícil. Como se dice siempre, tenés que ser jugador de Boca dentro y fuera de la cancha. Nosotros tratamos de enseñarles que afuera también representan al club. Desde el momento en que llegan al predio tienen que comportarse como jugadores de Boca. No pueden hacer cualquier cosa porque lo que suceda afuera también termina repercutiendo en la institución. A mí me pasa algo particular porque soy del interior y también fui un chico del interior. Sé que se sufre un poco más porque venís a pelearla solo. Te aferrás a la gente que está en la pensión, que pasa todo el tiempo con vos. Con los compañeros terminás formando una familia, te hacés como un hermano. Te descargas, lloras, te abrazas, te peleas, como pasa entre hermanos. El día a día no es fácil. A veces te toca jugar, otras veces no, no sos convocado o pasas de ser titular a no estar entre los convocados. Tenés que pelear constantemente, mantener una disciplina y también ir al colegio. Es una rutina muy exigente. Ser jugador no es fácil, especialmente cuando sos muy chico y te venís a vivir a otro lugar con 13 o 14 años, o incluso menos. Nosotros les explicamos que el camino no termina en Boca. Todos llegan con la ilusión de jugar en uno de los clubes más grandes, pero solamente un porcentaje muy pequeño alcanza la Primera de Boca. No todos van a llegar. Para eso tienen que coincidir muchas cosas: llevar una disciplina, tener condiciones, que el técnico indicado confíe en vos y que también le guste promover juveniles, mezclarlos con jugadores de experiencia.

Arce es uno de los ex futbolistas de Boca que trabajan en inferiores del club de la Ribera

- De los jugadores que hoy están en Primera, ¿a quiénes tuviste?

- A varios de los que ya jugaron. Conozco a todos, aunque a algunos no los dirigí directamente como Di Lollo. Estuve en el predio y después pasaron por Novena. Tuve a Aranda, Flores, Anselmino, Delgado, Herrera y otros chicos que fueron pasando por esa categoría, que es la primera de las divisiones juveniles. A algunos ya les veíamos condiciones para jugar en Primera. Los seguíamos en el proceso diario y veíamos cómo iban creciendo. Tommy Aranda, por ejemplo, ya tenía la pelota pegada al pie desde chiquito. Tenía muchísimas condiciones. Flores también. Y en Anselmino y Delgado sabíamos que, dentro de la categoría 2005, eran de los mejores. Tenían esa actitud para jugar en Boca, esa garra, ese potencial de liderazgo, de agarrar la pelota y hacerse cargo del equipo. Eran así desde chicos y nunca cambiaron su actitud ni su manera de jugar. Tuvieron un crecimiento enorme y están haciendo carreras muy importantes. Eso también es algo bueno de Boca. Y hay que reconocer que Román, como presidente, apostó mucho por los chicos. Hoy se están viendo los frutos. También llegó el Vasco Arruabarrena, que conoce el club, y se acopló a esa idea del presidente. Se trabaja en conjunto y los jugadores de experiencia que están hoy también ayudan mucho a llevar adelante ese proceso.