La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

El papa León XIV aterrizó en Aeroparque en el marco de la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años (Video: Instagram)

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La fe de Pampita no admite medias tintas. Este domingo 8 de noviembre, la modelo y conductora se trasladó hasta el Aeroparque Internacional Jorge Newbery para ser una de las primeras en presenciar la llegada del papa León XIV a la Argentina, en el marco de la primera visita de un Pontífice al país en 39 años. Acompañada por dos amigas y su hija Anita García Moritán, Carolina Ardohain se apostó del lado externo del vallado perimetral de la terminal aérea y desde allí registró el momento exacto en que el Sumo Pontífice descendió del avión que lo trajo desde Montevideo.

El vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 16:33 en Aeroparque, tres minutos después del horario previsto por la Santa Sede. A pie de pista, el presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial, en el primer encuentro cara a cara entre ambos en suelo argentino. Para entonces, Pampita ya llevaba un rato entre el grupo de fieles que se había congregado en los alrededores del aeropuerto, con anteojos de sol y ropa abrigada, dispuesta a no perderse el momento.

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Pampita Ardohain acudió al vallado de Aeroparque junto a sus amigas para observar el arribo papal

El presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial de León XIV a pie de pista en el aeropuerto porteño

A través de sus historias de Instagram, la conductora documentó la jornada con una serie de imágenes y videos. En la primera publicación, una selfie junto a sus dos acompañantes con la pista de aterrizaje de fondo, escribió: “Señales. Viendo llegar al Papa”, seguido de un corazón rojo. La frase no pasó inadvertida para sus seguidores, habituados a escucharle hablar de señales cada vez que conecta algún hecho con su espiritualidad. En otra historia compartida más tarde, ya con su hija y un niño en la imagen, la leyenda fue aún más directa: “Siempre señales”.

Los videos que registró desde detrás del alambrado mostraron el movimiento de la comitiva sobre la pista, con representantes religiosos, banderas argentinas y personal de seguridad. En uno de los fragmentos se distingue al papa León XIV saludando a quienes lo aguardaban en la pista, vestido con su sotana blanca y una prenda roja sobre los hombros. Aunque las imágenes fueron tomadas a distancia, la conductora las subió con la misma emoción que solía reservar para sus peregrinaciones anuales a Luján.

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La modelo acudió con su hija y sus amigas a recibir al Papa León XIV

La conductora registró los movimientos de la comitiva aérea y publicó el material en sus redes sociales

La devoción de Pampita hacia la fe católica es una constante en su vida pública. En octubre de este año volvió a participar de la Peregrinación Juvenil a Luján, donde completó 47 kilómetros en 12 horas junto a un grupo de amigas. Para prepararse, cubrió sus pies con cintas y apósitos ante el riesgo de ampollas. En peregrinaciones anteriores dejó ofrendas en la Basílica de Nuestra Señora de Luján en recuerdo de su hija mayor, Blanca Vicuña, fallecida en septiembre de 2012, y pidió protección para su familia. Esa pérdida, según relató en distintas entrevistas, profundizó su vínculo con la Iglesia y con la espiritualidad en general.

La presencia en Aeroparque fue, además, un anticipo de lo que se viene. Días antes del arribo del Pontífice, Ardohain había confirmado en el programa LAM (América TV) que tenía previsto llegar con 12 horas de anticipación a la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. “Vamos a dormir ahí desde temprano. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, contó, y añadió que la única dificultad logística era la cuestión del baño: “El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”. También anticipó que llevaría comida y bebida para afrontar la espera junto a las mismas amigas que la acompañaron este domingo.

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Pampita compartió una cita atribuida a León XIV en castellano e italiano sobre el perdón y el servicio

Antes de cerrar sus historias del día, Pampita compartió una extensa cita del propio León XIV que resumía, en cierta forma, el espíritu de su presencia en Aeroparque: “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. Que quien los mire pueda preguntarse: ‘¿Por qué vive así? ¿De dónde saca esta libertad? ¿Por qué se aman tanto?’”. La frase, atribuida al Pontífice, fue publicada en castellano e italiano.

La agenda oficial del papa León XIV en la Argentina se extiende hasta el miércoles 11 de noviembre. Este lunes celebrará la misa central a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, tras visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. El martes continuará con actividades en Córdoba y una vigilia juvenil en Buenos Aires. El miércoles oficiarán una misa en la Basílica de Luján, el mismo santuario al que Pampita peregrina cada año, antes de partir hacia Lima a las 14 desde el aeropuerto de Ezeiza.

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