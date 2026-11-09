Cuando el pronóstico genera miedo: cuáles son las fobias meteorológicas más comunes y cómo tratarlas

Las fobias meteorológicas constituyen un tipo de trastorno de ansiedad ante fenómenos climáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cambio climático se hace sentir de diversas formas en todo el planeta, con lluvias torrenciales de la mano de El Niño, temperaturas récord, inundaciones y tormentas con un alto potencial destructivo que pueden impactar significativamente en la salud mental de la población.

Así, pueden surgir las fobias meteorológicas, un tipo específico de trastorno de ansiedad que implica un miedo extremo e irracional hacia fenómenos climáticos como tormentas, viento fuerte o nieve.

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Según Mayo Clinic, pueden provocar reacciones físicas y emocionales intensas como palpitaciones, sudoración, temblores y pánico.

“Las fobias al entorno natural incluyen condiciones relacionadas con el clima, como el miedo a las tormentas eléctricas, las nubes, los huracanes, la nieve, el frío, el viento y la lluvia, entre otras”, sostiene un artículo publicado en el Bulletin of the American Meteorological Society.

La licenciada Fernanda Giralt Font, MN 20.025, jefa del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO, explicó a Infobae que en un contexto global marcado por eventos climáticos extremos y por el impacto recurrente de fenómenos como El Niño, “el clima ha dejado de ser solo una conversación cotidiana para convertirse, en muchos casos, en una fuente directa de sufrimiento psicológico”.

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La astrafobia es el temor intenso a las tormentas eléctricas, los relámpagos y los truenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología clínica y la psiquiatría basada en la evidencia estudian este fenómeno bajo el marco de las fobias específicas a estímulos ambientales, explicó la especialista.

“Desde la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), el modelo de tratamiento psicológico con mayor respaldo científico en la actualidad, comprendemos estas fobias como respuestas desproporcionadas ante el clima, mantenidas por la interacción entre el procesamiento del peligro, la sobreexposición a la información y las conductas de evitación”, detalló.

Qué son las fobias meteorológicas

El estímulo climático, por ejemplo el viento o el trueno, queda asociado en el cerebro a una vivencia de peligro inminente y pérdida de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Giralt Font explicó que desde el punto de vista clínico, una fobia meteorológica es un miedo persistente, excesivo e irracional desencadenado por la presencia o anticipación de fenómenos atmosféricos: “A diferencia del temor adaptativo, que nos motiva a buscar refugio frente a un peligro real, la fobia activa una respuesta de pánico intensa aun cuando el riesgo objetivo es mínimo o nulo”.

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La TCC explica que este miedo surge por un condicionamiento, señaló: “El estímulo climático (como el sonido del viento o el cielo nublado) queda asociado en el cerebro a una vivencia de peligro inminente y pérdida de control. Esta asociación puede haberse formado por una experiencia traumática previa o por aprendizaje vicario (observar tragedias y catástrofes de manera repetida)”.

Cabe preguntarse si estas fobias se incrementaron debido a catástrofes climáticas recientes, como la riada de Nepal, la Dana en España y las inundaciones por el fenómeno de El Niño.

La psicóloga señaló que la evidencia científica indica que la prevalencia de la llamada eco-ansiedad y de las fobias ambientales ha experimentado un ascenso en los últimos años.

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Ver repetidamente el impacto devastador de inundaciones, deslaves o catástrofes climáticas genera un sesgo atencional y de confirmación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El aumento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos atribuibles a la variabilidad climática y a fenómenos recurrentes como El Niño, sumado a la cobertura informativa inmediata de desastres en distintas partes del mundo, funciona como un catalizador directo”, advirtió la experta.

Aseguró además que, desde el marco cognitivo-conductual, el factor determinante no es únicamente el fenómeno meteorológico en sí, sino el procesamiento cognitivo de la amenaza derivado de la sobreexposición a imágenes y noticias trágicas.

“Ver repetidamente el impacto devastador de inundaciones, deslaves o catástrofes climáticas genera un sesgo atencional y de confirmación: el individuo empieza a evaluar el entorno como intrínsecamente peligroso e incontrolable, sobreestimando la probabilidad de que una tragedia similar ocurra en su entorno inmediato”, alertó.

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Las 5 fobias meteorológicas más comunes

La presencia o anticipación de tormentas, viento, nieve, lluvia o frío puede desencadenar miedo extremo en quienes padecen estas fobias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las fobias meteorológicas registradas con mayor frecuencia en la práctica clínica se encuentran, según la licenciada:

Astrafobia (o brontofobia): temor intenso a las tormentas eléctricas, los relámpagos y los truenos. Quienes padecen esta fobia pueden sufrir síntomas severos de ansiedad, como taquicardia, sudoración y dificultad para respirar, durante una tormenta o incluso al anticipar su llegada. Según la Mayo Clinic, este tipo de fobia puede desarrollarse en personas que hayan tenido experiencias traumáticas previas con tormentas eléctricas o que hayan sido expuestas a un entorno de miedo constante hacia los fenómenos climáticos. Ancrafobia (o anemofobia): miedo irracional al viento fuerte, a las ráfagas o a los vendavales. Pluviofobia: diedo desmedido a las lluvias continuas y a las eventuales inundaciones. Liluofobia o lilapsofobia: fobia focalizada en fenómenos de mayor escala como tornados, ciclones y huracanes. Según Cleveland Clinic, muchas personas que viven en zonas propensas a huracanes o tornados se sienten inquietas por ellos, especialmente durante la temporada de tormentas. Climatofobia: es el miedo a las condiciones climáticas extremas, como huracanes, tornados o tormentas severas.

La lilapsofobia es la fobia focalizada en fenómenos de mayor escala como tornados, ciclones y huracanes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Meteorological Society Journal destaca que este miedo puede ser más común en personas que viven en regiones propensas a fenómenos climáticos severos, lo que refuerza un estado de ansiedad constante ante la posibilidad de que ocurran estos eventos.

Sin embargo, la lista no termina aquí y existen múltiples fobias meteorológicas. Otras son la nebulafobia –miedo a la niebla–, la anemofobia –al viento–, la heliofobia –miedo irracional al sol o a la exposición a la luz solar y la criofobia- el miedo extremo al frío, las heladas o las escarchas.

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La APA subraya que las fobias relacionadas con el entorno natural, incluyendo las condiciones meteorológicas, son de las más comunes y pueden afectar entre el 9% y el 12% de la población. En el caso específico de la astrafobia (miedo a las tormentas eléctricas), la prevalencia puede alcanzar hasta un 3% en la población general.

Cómo afectan la vida diaria

La astrafobia, el miedo a las tormentas, truenos y relámpagos, es una de las fobias más registradas en consultorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fobias meteorológicas no consisten en una simple molestia ante el mal tiempo; provocan una interferencia significativa en la rutina personal, laboral y social de quien las padece, señaló la psicóloga.

La TCC destaca que el deterioro en la calidad de vida de quienes padecen estas fobias se sostiene principalmente a través de tres mecanismos conductuales y cognitivos:

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Evitación conductual: Cancelación sistemática de actividades, viajes o compromisos ante la sola posibilidad de mal tiempo; negación a salir del hogar si el cielo está nublado o renuencia a permanecer en lugares sin refugios considerados “seguros”.

El incremento de eventos climáticos extremos y la difusión de catástrofes contribuyen a un auge de la eco-ansiedad y las fobias meteorológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipervigilancia constante: Monitoreo compulsivo de aplicaciones meteorológicas, radares climáticos y pronósticos, así como una atención desmedida a cambios sutiles en la presión, el viento o la luz del día.

Ansiedad anticipatoria y agotamiento: La persona vive en un estado de alerta fisiológica prolongado, sufriendo con días de anticipación por eventos climáticos que quizás ni siquiera se concreten, lo que deriva en fatiga física y desgaste emocional.

Cómo es el tratamiento de las fobias meteorológicas

La Terapia Cognitivo-Conductual recomienda psicoeducación, reestructuración cognitiva, exposición gradual y regulación fisiológica para tratar estas fobias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Giralt Font afirmó que la TCC es considerada el tratamiento de primera línea y de elección para las fobias específicas, fundamentada en sólidos ensayos clínicos que demuestran su alta eficacia a corto y largo plazo. El abordaje terapéutico estructurado consta de cuatro pilares fundamentales:

Psicoeducación: Explicación clara al paciente sobre cómo opera la respuesta de ansiedad a nivel neurobiológico y de qué manera la evitación y el monitoreo constante perpetúan el problema.

Reestructuración cognitiva: Identificación de pensamientos automáticos catastróficos (como “si empieza a llover, la ciudad se va a inundar por completo”) para ponerlos a prueba mediante el examen de evidencia objetiva y la construcción de pensamientos alternativos basados en probabilidades reales.

Exposición gradual (en vivo y/o mediante realidad virtual): Es el componente central del tratamiento. Se elabora una jerarquía progresiva de estímulos (desde escuchar audios de tormentas a bajo volumen o ver videos, hasta exponerse de forma controlada a situaciones de lluvia o viento en la vida real). Este proceso facilita la habituación (la disminución natural de la respuesta fisiológica de estrés) y el reaprendizaje inhibitorio a nivel cerebral.

Técnicas de regulación fisiológica: Entrenamiento en desactivación fisiológica (como la respiración diafragmática) o la relajación progresiva de Jacobson (tensar y relajar cada grupo muscular), para modular la activación del sistema nervioso ante la presencia de los estímulos temidos.