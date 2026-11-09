Fenómeno de El Niño se fortalece: UNAM recomienda mochila de emergencia ante probabilidad de incremento en los desastres naturales

Un mapa expone los efectos térmicos del fenómeno de El Niño junto a una mochila de emergencia y diversos instrumentos sobre una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde hace meses circula en diferentes medios y revistas científicas la noticia de que el siguiente año, 2027, se espera que el fenómeno de El Niño se intensifique a niveles considerables, por lo que incluso hay quienes han comenzado a referirse a el como El SuperNiño.

Es por ello que diversos especialistas han comenzado a resaltar la importancia de tener lista la famosa mochila de emergencia, también conocida como mochila de vida. Y es que de acuerdo con los expertos lo más importante es la prevención.

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Como es de esperarse, entre estos especialistas se encuentran académicos de la UNAM quienes también ya han emitido una recomendación de tener lista la mochila de emergencia ante el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno que podría alcanzar una intensidad histórica y provocar afectaciones distintas partes de México durante 2027, desde lluvias intensas hasta sequías, calor extremo e incendios forestales.

Una composición gráfica ilustra el calentamiento oceánico por El Niño en el Pacífico junto a una mochila de emergencia y el escudo de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño puede afectar de forma distinta a cada región de México

Como mencionamos antes, académicos de la máxima casa de estudios han alertado a la población sobre los riesgos que el Niño de 2027 puede representar para nuestro país.

Entre ellos se encuentra Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, quien advirtió que el calentamiento del océano Pacífico ya muestra señales de un episodio extraordinario.

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El especialista prevé que entre abril y mayo de 2027 se registren temperaturas récord en diversas ciudades del país, junto con un riesgo mayor de incendios forestales.

El antecedente de 1997-1998 ilustra la magnitud que pueden tener estas condiciones. En 1998 hubo más de 14 mil incendios forestales, los cuales afectaron cerca de 850 mil hectáreas, una extensión equivalente a casi seis veces la superficie de la Ciudad de México.

Murray Tortarolo explicó en la Gaceta UNAM que un Niño intenso puede causar pérdidas de cosechas, una disminución en las capturas pesqueras, interrupciones en la producción de electricidad, incendios en bosques e inundaciones que destruyen casas, carreteras y puentes.

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Los efectos no serán uniformes en el territorio nacional. Los especialistas de la UNAM advierten desde septiembre que algunas regiones podrían enfrentar lluvias abundantes, mientras otras registrarían sequías y altas temperaturas, según la época del año.

Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pronosticó lluvias superiores a lo habitual en partes del norte y occidente del país. Para 2027, Jorge Zavala Hidalgo, también investigador de la institución, previó una temporada invernal con más frentes fríos, algunos de mayor duración e intensidad.

La recomendación central de la UNAM es que la población comience a prepararse ante esos escenarios, incluida la elaboración de una mochila de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional documentó el fortalecimiento del fenómeno durante octubre. El pasado 9 de octubre informó una probabilidad superior a 83% de que El Niño conservara una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

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El SMN también estimó una probabilidad de 83% de que el evento alcanzara una magnitud histórica entre octubre y diciembre de 2026, con base en cálculos del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

La Organización Meteorológica Mundial alertó que las temperaturas en el Pacífico ecuatorial podrían llegar a niveles récord durante el último trimestre del año. La anomalía promedio prevista es de hasta 3.7 °C por encima de lo normal.

Entre las recomendaciones emitidas por la UNAM ante estos pronósticos se encuentran la siguientes:

En casa conviene revisar techos, canaletas y coladeras antes de las lluvias, así como reparar filtraciones y ubicar los sitios que podrían inundarse tras una lluvia intensa.

Si tienes la posibilidad de adquirir un ventilador o un enfriador de aire es un buen momento para hacerlo. Si no, durante el calor, cierra cortinas o persianas cuando el sol sea más intenso y ventila cuando refresque.

Ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos (enlatados con abrefácil), botiquín y medicamentos de uso frecuente, repelente para mosquitos, copias de documentos importantes, un silbato y una linterna. así como rutas de evacuación y refugios cercanos identificados.

Si tienes perros, gatos u otros animales asegúrate de incluirlos en tu plan de prevención.

Pregunta a tus autoridades locales por sus planes de prevención.

Una familia latinoamericana organiza provisiones en su hogar para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño, con cielo nublado y lluvia visible en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de tener lista una mochila de emergencia ante un desastre natural

Tener lista una mochila de emergencia permite actuar de inmediato si ocurre un sismo, inundación, huracán, incendio u otro desastre natural. En una evacuación puede no haber tiempo para buscar documentos, medicamentos, agua o comida.

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Una mochila preparada ayuda a cubrir las primeras horas o días, cuando los servicios de emergencia, las comunicaciones, la electricidad y el abasto pueden estar interrumpidos. También reduce riesgos, en especial para niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes requieren tratamientos médicos.

Debe mantenerse en un lugar accesible y contener, al menos:

Agua potable y alimentos no perecederos.

Linterna, radio de pilas y baterías adicionales.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Copias de identificaciones, documentos importantes y contactos de emergencia.

Celular con cargador o batería portátil.

Cubrebocas, gel antibacterial, silbato y artículos de higiene.

Ropa abrigadora, impermeable y una cobija ligera.

Dinero en efectivo y llaves de repuesto.

Conviene revisar la mochila cada seis meses para sustituir alimentos, agua, pilas y medicamentos caducos.

Una persona organiza una mochila de emergencia con provisiones básicas y botiquín frente a una ruta de evacuación residencial despejada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué debe llevar una mochila de emergencia, según la UNAM

Según recomendaciones de la UNAM, una mochila de emergencia debe incluir artículos para atender necesidades básicas durante una evacuación o las primeras horas de un desastre:

Agua embotellada y alimentos no perecederos de fácil consumo, como atún, sardinas, galletas, barras energéticas o fruta deshidratada.

Botiquín de primeros auxilios con gasas, curitas, alcohol, analgésicos, vendas, cubrebocas y gel desinfectante.

Medicamentos personales y artículos especiales que requiera algún integrante de la familia.

Radio AM/FM, linterna y pilas de repuesto .

Silbato , útil para pedir ayuda si una persona queda atrapada.

Documentos importantes , identificaciones y teléfonos de familiares o servicios de emergencia, protegidos en una bolsa de plástico.

Dinero en efectivo , duplicado de llaves y cargador o batería portátil para el celular.

Cambio de ropa, impermeable o poncho , cobija o manta térmica.

Papel higiénico y artículos de higiene personal .

Herramientas básicas para reparaciones urgentes y un mapa de la comunidad.

Si hay mascotas: correa, placa de identificación y alimento.

La UNAM recomienda adaptar la mochila a las necesidades de cada familia y tener provisiones para al menos dos días; otras guías universitarias señalan prever hasta 72 horas. Debe guardarse en un sitio accesible y permitir llevar las manos libres.

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Una infografía detalla los suministros, documentos y herramientas recomendados por la UNAM en México para cubrir necesidades básicas durante 72 horas tras un desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen

La UNAM recomienda preparar una mochila de emergencia ante el posible fortalecimiento de El Niño durante 2027.

Investigadores universitarios advierten que el calentamiento del Pacífico podría derivar en un episodio extraordinario, con impactos distintos según la región del país.

Entre abril y mayo de 2027 podrían registrarse temperaturas récord en varias ciudades de México y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Como antecedente, durante El Niño de 1997-1998 se reportaron más de 14,000 incendios forestales que afectaron cerca de 850,000 hectáreas.

El fenómeno puede provocar pérdidas de cosechas, menor captura pesquera, problemas en la generación eléctrica, incendios e inundaciones con daños a viviendas e infraestructura.

Algunas zonas del norte y occidente podrían recibir lluvias por encima de lo habitual, mientras otras enfrentarían sequías y temperaturas altas.

La UNAM también prevé para 2027 una temporada invernal con más frentes fríos, algunos más duraderos e intensos.

El SMN estima una probabilidad superior a 83% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

El organismo también calcula 83% de probabilidad de que alcance una magnitud histórica entre octubre y diciembre de 2026.

La OMM alerta que la temperatura del Pacífico ecuatorial podría registrar una anomalía de hasta 3.7 °C por encima de lo normal durante el último trimestre de 2026.

La mochila de emergencia permite responder de inmediato ante evacuaciones, sismos, inundaciones, huracanes o incendios, cuando puede haber cortes de luz, comunicaciones y abasto.

Debe incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos personales, linterna, radio, pilas, silbato, documentos protegidos, efectivo, cargador portátil, ropa, impermeable y artículos de higiene.

La UNAM aconseja adaptarla a las necesidades de cada familia, considerar insumos para al menos dos días y revisarla cada seis meses.