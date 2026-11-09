La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La influencer contó que la red de afectos que la acompañó durante su infancia le permitió sentirse contenida junto a Ricardo Fort y Gustavo Martínez (Video: Ferné con Grego/ Streams Telefe)

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Marta Fort explicó por qué nunca sintió la ausencia de una madre al recordar su crianza junto a Ricardo Fort y el lugar que ocupó Gustavo Martínez en sus primeros años. La joven habló del tema en una entrevista con Grego Rossello para Ferné con Grego (Streams Telefe).

La influencer contó que conoció desde chica las circunstancias de su nacimiento y que nunca interpretó la composición de su familia como una falta. También relató que fue Gustavo, quien era la pareja de su padre y se suicidó el 16 de febrero de 2022, le pidió que no dijera en público que tenía dos papás para evitar que sufriera burlas en la escuela.

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Durante la charla, Marta respondió a las preguntas habituales sobre haber crecido sin madre. Explicó que esa ausencia no formó parte de su experiencia cotidiana, ya que desde su infancia comprendió cómo se había formado su familia.

Marta Fort recordó su infancia sin mamá: “Jamás me hizo falta nada”

“Mucha gente me dice ‘¿No era duro no tener una mamá?’. Porque yo por ser in vitro no tengo mamá. ¡Jamás! ¿Por qué? Porque vos no podés extrañar, primero, algo que no te enseñaron”, afirmó la influencer, quien nació el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su hermano mellizo, Felipe Fort. Ambos nacieron a través de un proceso de gestación subrogada elegido por Ricardo para formar una familia.

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La joven señaló que sus primeras referencias sobre los vínculos familiares fueron una pareja gay y su propio nacimiento mediante reproducción asistida. “Yo aprendí primero lo que es una pareja gay. Aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal”, sostuvo.

Marta recordó que Ricardo mantenía una relación amorosa con Gustavo Martínez durante sus primeros años de su nacimiento. En ese contexto, el empresario le dijo que podía explicar que tenía dos papás, y ella llamaba así tanto a su padre como a quien también era su padrino. “Mi viejo, cuando me tiene a mí, al poquitito tiempo, estaba en pareja con Gustavo, mi padrino. Ahí él me decía: ‘Vos decí que tenés dos papás’”, rememoró.

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Martita y Felipe Fort junto a Ricardo Fort, Marisa López y Gustavo Martínez (Archivo)

Con el tiempo, Martínez le pidió que no lo nombrara como papá ni describiera de ese modo a su familia frente a otras personas. Según explicó Fort, la intención era prevenir posibles situaciones de hostigamiento escolar. “Porque si ya bastante te pueden cargar porque no tenés mamá, menos te van a entender si decís ‘tengo dos papás’”, reprodujo la influencer sobre aquella conversación. Para ella, esa reacción respondía a un intento de cuidado: “Él quería que zafara del bullying”.

Martita ubicó ese episodio entre 2004 y 2006, en un período en el que, según señaló, la diversidad familiar y las parejas homosexuales tenían menor visibilidad social. Grego interpretó que Gustavo Martínez buscaba protegerla, una lectura con la que ella estuvo de acuerdo.

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La hija de Ricardo Fort remarcó que su infancia estuvo atravesada por el acompañamiento de varias personas. Además de su padre y Martínez, mencionó a Marisa López, quien trabajaba como niñera, luego se convirtió en su madrina y siempre fue una figura materna para ella, y a otra cuidadora que estaba a cargo de las noches. “Fui criada en un grupo que me hicieron sentirme tan acompañada que jamás me hizo falta nada”, resumió.

“Yo aprendí primero lo que es una pareja gay”, Marta Fort habló de su familia y la ausencia materna

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, cuando Marta y Felipe tenían 9 años. Tras su fallecimiento, los mellizos quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez, quien se suicidó en febrero de 2022 tras ser diagnosticado con Alzheimer y a pocos días de que los hermanos cumplieran 18 años.

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Marta Fort afirmó además en otras ocasiones que no conoce la identidad de la mujer que aportó el material genético y que no busca establecer ese vínculo. De cara al futuro, manifestó una posición favorable a la gestación subrogada y no descartó recurrir a ese procedimiento si decide ser madre.