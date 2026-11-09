El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

El Colo Barco reveló su nueva rutina de entrenamiento en Europa: "Te tratan como un robot"

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Luego de disputar la final de la Copa Libertadores 2023, la gran espina que le quedó en su paso por Boca Juniors, Valentín Barco fue transferido a Europa y antes de recalar en Chelsea, militó en Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo. Desde su arribo al Viejo Continente tuvo que modificar algunas rutinas diarias y su físico sintió el impacto de inmediato. Así lo reveló en una entrevista en la que brindó detalles de su entrenamiento y alimentación.

“Cuando llegás a Europa, el físico lo tenés que cambiar porque son robots, pero no solo eso, la alimentación, el descanso, tácticamente, acá es mucho más eso. Si cambiás todo eso, te cambia el físico. No alcanza con el talento acá, es imposible porque jugás cada tres días y los otros equipos vuelan”, aseguró el Colo, que le dio una entrevista a los periodistas Gastón y Esteban Edul para su canal de YouTube. Al mismo tiempo, reveló que no suele tomar mate, café ni té: desayuna leche de almendras o coco. “Estoy acostumbrado, le meto a eso con alguna tostada con huevo revuelto”, contó.

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Respecto al nivel de exigencia con los rivales, comentó: “Los equipos chicos son muy físicos, entonces tenés que estar a la misma altura. Allá (en Argentina) tenía una buena rutina, pero acá entrenás mucho más gimnasio, la alimentación también, te tratan como a un robot, tenés todo. Estás controlado todo el tiempo y eso te lleva a estar al máximo nivel”. Cuando le preguntaron por la comparación entre la liga francesa e inglesa, puntualizó: “Las dos son muy físicas, pero obviamente la Premier es la mejor del mundo y la calidad que hay acá no está en las otras ligas, esa es la principal diferencia”.

El Colo Barco reveló que cambió drásticamente su rutina de entrenamiento desde que llegó a Europa

Independientemente de la modificación en la rutina de entrenamiento, el más sustancial para la carrera de Barco fue el cambio de posición dentro de la cancha: “Cuando me fui a Estrasburgo jugaba más de lateral en Europa, pero en ese momento priorizamos el jugar por sobre todo para demostrar que estaban equivocados, que yo podía jugar acá en Europa tranquilamente. Ahí me cambiaron la posición con el correr de los partidos, me adapté al medio, a jugar de interno o doble cinco, y ahora ya definitivamente en el medio. Es una posición en la que me siento más cómodo”. Y remarcó: “De 5 o interno son las que más me gustan. En la Selección me tocó más de interno, acá en Europa más de doble cinco, pero puedo jugar en cualquiera porque me gustan las dos”.

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El subcampeón mundial de 22 años también se refirió a la confianza que siempre tuvo en sí mismo desde que era pequeño para llegar a Primera y cumplir el anhelo de jugar una Copa del Mundo: “Lo soñé y trabajé para eso desde que era chico. Estuve en la Selección desde muy chico, lo vas visualizando y te vas dando cuenta de que, si hacés las cosas medianamente bien, llegás. En Boca, aparte de ser un club tan grande, tenés que tener un poco de suerte también de encajar en un momento justo. Y si tenés 5 o 10 minutos los tenés que aprovechar al máximo porque tenés una oportunidad”.

Por último, se refirió a la importancia que tienen su esposa y su hija durante el día a día: “Mi hija fue lo mejor que me pasó en la vida, me cambió por completo. Soy un agradecido de poder tenerla. Ahora hace un mes que no las veo y las extraño mucho a las dos porque son mi motor, un pilar fundamental. Cuando no te salen las cosas, siempre están para apoyarte. Llegar a tu casa, que te reciba tu hija y se ponga contenta te hace olvidar de todo. Es lo más lindo que hay”.

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