Deportes

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

El futbolista del Chelsea brindó detalles de cómo modificó su esquema de ejercicios diarios y la alimentación

El Colo Barco reveló su nueva rutina de entrenamiento en Europa: "Te tratan como un robot"
Guardar

Luego de disputar la final de la Copa Libertadores 2023, la gran espina que le quedó en su paso por Boca Juniors, Valentín Barco fue transferido a Europa y antes de recalar en Chelsea, militó en Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo. Desde su arribo al Viejo Continente tuvo que modificar algunas rutinas diarias y su físico sintió el impacto de inmediato. Así lo reveló en una entrevista en la que brindó detalles de su entrenamiento y alimentación.

“Cuando llegás a Europa, el físico lo tenés que cambiar porque son robots, pero no solo eso, la alimentación, el descanso, tácticamente, acá es mucho más eso. Si cambiás todo eso, te cambia el físico. No alcanza con el talento acá, es imposible porque jugás cada tres días y los otros equipos vuelan”, aseguró el Colo, que le dio una entrevista a los periodistas Gastón y Esteban Edul para su canal de YouTube. Al mismo tiempo, reveló que no suele tomar mate, café ni té: desayuna leche de almendras o coco. “Estoy acostumbrado, le meto a eso con alguna tostada con huevo revuelto”, contó.

PUBLICIDAD

Respecto al nivel de exigencia con los rivales, comentó: “Los equipos chicos son muy físicos, entonces tenés que estar a la misma altura. Allá (en Argentina) tenía una buena rutina, pero acá entrenás mucho más gimnasio, la alimentación también, te tratan como a un robot, tenés todo. Estás controlado todo el tiempo y eso te lleva a estar al máximo nivel”. Cuando le preguntaron por la comparación entre la liga francesa e inglesa, puntualizó: “Las dos son muy físicas, pero obviamente la Premier es la mejor del mundo y la calidad que hay acá no está en las otras ligas, esa es la principal diferencia”.

Hombre con cabello rojizo, camiseta azul del Chelsea, pantalón negro y tatuajes en la pierna, sostiene un balón medicinal en un gimnasio
El Colo Barco reveló que cambió drásticamente su rutina de entrenamiento desde que llegó a Europa

Independientemente de la modificación en la rutina de entrenamiento, el más sustancial para la carrera de Barco fue el cambio de posición dentro de la cancha: “Cuando me fui a Estrasburgo jugaba más de lateral en Europa, pero en ese momento priorizamos el jugar por sobre todo para demostrar que estaban equivocados, que yo podía jugar acá en Europa tranquilamente. Ahí me cambiaron la posición con el correr de los partidos, me adapté al medio, a jugar de interno o doble cinco, y ahora ya definitivamente en el medio. Es una posición en la que me siento más cómodo”. Y remarcó: “De 5 o interno son las que más me gustan. En la Selección me tocó más de interno, acá en Europa más de doble cinco, pero puedo jugar en cualquiera porque me gustan las dos”.

PUBLICIDAD

El subcampeón mundial de 22 años también se refirió a la confianza que siempre tuvo en sí mismo desde que era pequeño para llegar a Primera y cumplir el anhelo de jugar una Copa del Mundo: “Lo soñé y trabajé para eso desde que era chico. Estuve en la Selección desde muy chico, lo vas visualizando y te vas dando cuenta de que, si hacés las cosas medianamente bien, llegás. En Boca, aparte de ser un club tan grande, tenés que tener un poco de suerte también de encajar en un momento justo. Y si tenés 5 o 10 minutos los tenés que aprovechar al máximo porque tenés una oportunidad”.

Por último, se refirió a la importancia que tienen su esposa y su hija durante el día a día: “Mi hija fue lo mejor que me pasó en la vida, me cambió por completo. Soy un agradecido de poder tenerla. Ahora hace un mes que no las veo y las extraño mucho a las dos porque son mi motor, un pilar fundamental. Cuando no te salen las cosas, siempre están para apoyarte. Llegar a tu casa, que te reciba tu hija y se ponga contenta te hace olvidar de todo. Es lo más lindo que hay”.

Temas Relacionados

Colo BarcoValentín BarcoSelección ArgentinaChelseaPremier League

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Matías Arce fue clave con su intervención para que el elenco de la Ribera logre una inolvidable triple corona. Su relación con Hernán Díaz que casi lo hizo jugar en el “Millonario”, su vínculo con Riquelme y su actual rol como formador de inferiores

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

El delantero uruguayo compartió una imagen de cuando era chico con la campera xeneize y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción tras ganar su primer título con el club

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

El arquero caboverdiano evitó el empate en los minutos finales del partido y aseguró la celebración del conjunto albo, que conquistó el campeonato chileno con tres fechas de anticipación

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

El entrenador remarcó la actitud del delantero argentino en la derrota 2-1 ante el Barcelona, en la que la Araña firmó una asistencia a Giuliano Simeone

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

El argentino convirtió para su equipo, el Forte Virtus FC, y luego compartió un sentido mensaje en sus redes sociales

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

INFOBAE AMÉRICA

Diplomacia, entre el orden y el poder

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank