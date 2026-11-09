Sociedad

Quiénes tienen feriado el 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV

El paso del pontífice forma parte de una gira por América del Sur que también incluye Uruguay y Perú, con celebraciones religiosas y actividades oficiales en distintas ciudades del país

El decreto 1103/2026 estableció feriados escalonados por la primera visita de un pontífice a la Argentina desde abril de 1987 (REUTERS/Yara Nardi)
El decreto 1103/2026 estableció feriados escalonados por la primera visita de un pontífice a la Argentina desde abril de 1987 (REUTERS/Yara Nardi)
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La visita del papa León XIV a la Argentina reorganizó el calendario de noviembre. El decreto 1103/2026 estableció tres días de feriados escalonados: hoy es feriado en todo el país, mientras que el martes y el miércoles aplican de manera diferenciada según la concentración de los principales actos y operativos logísticos de la visita pontificia.

La magnitud del evento explica la medida. Es la primera vez en 39 años que un papa pisa suelo argentino: la última visita había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

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Quiénes tienen feriado el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre es feriado únicamente para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Córdoba. El decreto delimita el alcance en función de la agenda papal: ese día, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar a las 10:00 y, luego, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba responde a un criterio federal y eclesiástico. Su posición en el centro del país facilita el acceso de fieles del norte y del interior sin necesidad de trasladarse hasta la capital. A ese factor se suma el peso institucional de la arquidiócesis, encabezada por el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

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El papa León XIV celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro eclesiástico en la catedral de Córdoba (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro eclesiástico en la catedral de Córdoba (REUTERS/Yara Nardi)

De regreso en Buenos Aires ese mismo martes, el pontífice presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo. Por ese motivo, la capital también integra las jurisdicciones con asueto ese día.

Los empleados en relación de dependencia de CABA y Córdoba, tanto del sector público como del privado, tienen derecho al descanso remunerado. El criterio que determina si un trabajador goza del feriado es el domicilio donde cumple efectivamente sus tareas, no el de su residencia particular. Quien vive en CABA pero trabaja en el conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11, no el martes 10.

Quiénes tienen feriado el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre, último día de estadía del papa en el país, el feriado rige exclusivamente para la provincia de Buenos Aires. Por la mañana, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. Presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país, que convoca a fieles de todo el territorio nacional y, en especial, del conurbano bonaerense.

La provincia de Buenos Aires tendrá feriado el miércoles 11 por la visita papal al penal de Devoto y la misa en la Basílica de Luján
La provincia de Buenos Aires tendrá feriado el miércoles 11 por la visita papal al penal de Devoto y la misa en la Basílica de Luján

La ceremonia en Luján es el acto de mayor peso espiritual y convocatoria popular de toda la visita. Concluida la celebración, la partida está prevista desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a Lima, donde continuará la gira latinoamericana.

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba no tienen feriado el miércoles: ese beneficio quedó circunscripto al territorio bonaerense, en función de la presencia del papa en esa jurisdicción.

Cómo es la agenda del papa León XIV en Argentina

El itinerario de León XIV en el país arrancó el domingo 8 de noviembre, con la llegada del avión papal al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Según el cronograma oficial, la primera actividad en suelo argentino fue un homenaje ante el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, seguido de un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

León XIV viajará desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia Perú, territorio donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 (Kike Rincón/Europa Press)
León XIV viajará desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia Perú, territorio donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 (Kike Rincón/Europa Press)

Hoy, lunes 9 de noviembre, feriado nacional en todo el territorio, la agenda prevé una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, seguida de una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el acto de mayor convocatoria de la visita.

Por la tarde, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, León XIV mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral: dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales. La jornada cerrará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

Tras la jornada en Córdoba del martes, el miércoles 11 el papa visitará Devoto antes de trasladarse a Luján y emprender viaje hacia Perú, donde su gira se extenderá hasta el 17 de noviembre con paradas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Ese país tiene un peso personal particular para el pontífice: antes de ser elegido sucesor de Francisco, Robert Prevost desarrolló durante décadas su labor pastoral allí y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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