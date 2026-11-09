Sociedad

Cientos de fieles acamparon en Palermo y Claypole para ver al papa León XIV en su segundo día en Argentina

Grupos de creyentes pasaron la madrugada a la intemperie frente al Monumento de los Españoles y al Cottolengo Don Orione, donde el sumo pontífice tiene previstas dos visitas con miles de personas a la espera

Así esperan en Claypople al papa León XIV (Foto: Adrián Escándar)
Así esperan en Claypople al papa León XIV (Foto: Adrián Escándar)
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Cientos de fieles acamparon frente al Monumento de los Españoles en Palermo para estar cerca del papa León XIV, que este lunes celebrará una misa multitudinaria a las 11:30 en ese predio, declarado feriado en todo el territorio nacional. Horas antes, visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole, donde decenas personas se acercaron durante la madrugada.

Grupos de creyentes pasaron la noche al aire libre, pese al frío, para garantizarse un lugar próximo al sumo pontífice. Algunas familias comenzaron a arribar cerca de las 00 en Palermo y alrededor de las 4 de la mañana en el partido bonaerense; la fe se expresó a través de oraciones, cánticos y carteles en ambos puntos de concentración.

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De hecho, en Claypole, sonaron bandas en vivo durante toda la noche. “Gracias, papa León XIV”, rezaban algunas pancartas.

La agenda de León XIV prevista para hoy comenzará a las 9:15, cuando el pontífice se reunirá con trabajadores y personas asistidas en el cottolengo, antes de regresar a la Ciudad.

Personas acostadas en el suelo cubiertas con mantas y otras sentadas en sillas junto a una valla metálica durante la noche
Los fieles acamparon en Palermo (Fotos: Captura de pantalla)

La elección del Cottolengo no es casual. Francisco —cuando aún era Jorge Bergoglio— celebraba misas en ese lugar e impuso una práctica no escrita entre seminaristas: pasar un mes trabajando con personas con discapacidad antes de ordenarse. Con su presencia en Claypole, León XIV pondrá en agenda la situación de quienes, según sus propias palabras, ven amenazada su dignidad por las condiciones de la economía global.

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El Gobierno nacional tenía una deuda de 828 millones de pesos con el Cottolengo. Días antes de la llegada del Papa, la Casa Rosada canceló ese monto tras una negociación silenciosa con la Iglesia, según informó Infobae. El Ejecutivo también acordó sostener el flujo de fondos públicos hacia la institución en el futuro.

Personas en la noche sostienen carteles y una bandera argentina con la frase «Gracias León XIV La Plata» ante una valla
La fe se expresó con cánticos, carteles y oraciones

A las 10, comenzará su recorrido por Avenida Libertador y 11.30 celebrará una multitudiaria misa en el escenario que se montó frente al Monumento a los Españoles.

Tras la misa en Palermo, el pontífice tiene previsto un encuentro a las 16 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. A las 17:30 presidirá una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, y cerrará la jornada a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino.

Mañana, el sumo pontífice viajará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y, el miércoles 11, celebrará la última misa argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Lima a las 14.

El primer día del papa León en Argentina

Durante la noche del domingo, en el Palacio Libertad, León XIV pronunció su primer discurso oficial en Argentina ante el presidente Javier Milei, funcionarios, legisladores y gobernadores. Durante 25 minutos, el pontífice reclamó una “economía al servicio de las personas” y llamó a “reconocer al que piensa distinto”. También alertó sobre la corrupción y subrayó la necesidad de que la autoridad reconozca “los límites del poder”.

El papa León XIV en el Palacio Libertad (Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)
El papa León XIV en el Palacio Libertad (Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el Papa ante el auditorio, en una alocución transmitida por cadena nacional. Asimismo, reclamó políticas de educación y formación profesional, y advirtió que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

León XIV incluyó al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas entre las amenazas que dañan la convivencia y desvían recursos del bien común. Sobre la responsabilidad de los gobernantes, sostuvo que “la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

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