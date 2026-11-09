América Latina

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank

La movilización será la primera protesta que afrontará el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank (REUTERS)
Crisis en Paraguay: docentes marcharán para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank (REUTERS)
Guardar

Maestros del sector público de Paraguay protestarán este lunes para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, intervenido por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia. La movilización será la primera protesta que afrontará el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera.

En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados en Ueno Bank. El gremio también reclamó la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores del país, además de los recursos de otras cajas de ahorro jubilatorio depositados en el banco intervenido.

PUBLICIDAD

La protesta tendrá lugar en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, según detalló la FEP. Los docentes también exigirán un reajuste salarial del 8% y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo en 2027. En septiembre pasado, el Gobierno de Peña firmó un acuerdo con un sector de los maestros que estableció un aumento salarial del 5%, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios docentes.

La movilización también contará con el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), según medios locales.

PUBLICIDAD

Edificio acristalado de noche con un letrero luminoso en la parte superior que tiene la palabra ueno en colores rojo, blanco y azul
En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados en Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank comenzó a generar protestas el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución contra la entidad tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Desde entonces, ciudadanos convocaron a una vigilia que se extendió hasta el viernes, cuando el Congreso destituyó a Peña en un juicio político en el que se lo acusó de mantener vínculos con el banco.

La entidad tenía unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones públicas que depositaron sumas millonarias. La intervención del BCP y el congelamiento de los fondos de distintas cajas de jubilaciones desataron la crisis que derivó en la salida de Peña de la Presidencia.

En sus primeras medidas como presidente, Alliana ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur del país. El mandatario anunció las decisiones en su cuenta de X, dos días después de asumir el cargo.

“En las cárceles, ordené al ministro de Justicia hacer cumplir estrictamente la ley. Ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial. Las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente”, escribió Alliana. En el mismo mensaje, agregó: “Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados”.

Las órdenes surgieron de una reunión con el nuevo vicepresidente, Antonio Barrios; el jefe de Gabinete Civil, Rolando de Barros; y los ministros de Economía, Industria, Justicia y Defensa. “Lo más importante es brindar una asistencia rápida y efectiva a la ciudadanía”, sostuvo el presidente.

En sus primeras medidas como presidente, Alliana ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur del país (EFE)
En sus primeras medidas como presidente, Alliana ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur del país (EFE)

En relación con las inundaciones, Alliana informó que ordenó el despliegue de efectivos militares en Itá Corá, un puerto del departamento de Ñeembucú, a unos 50 kilómetros de Pilar, la ciudad natal del mandatario. El objetivo es reforzar la asistencia alimentaria a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná, que afecta a la zona desde octubre.

“En Itá Corá, ordené el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para reforzar la asistencia con alimentos a las familias damnificadas”, detalló el jefe de Estado.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ParaguayCrisis en ParaguayUENO BANKSantiago PeñaPedro AllianaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

La decisión, anunciada el 8 de noviembre, permite que quienes tenían sentencias firmes completen sus penas fuera de las cárceles y fue comunicada en ocho establecimientos penitenciarios, incluido La Modelo

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

Europa se consolidó como el segundo socio comercial de Costa Rica, según el Gobierno

La comunicación oficial indicó que Estados Unidos conserva la primera posición, mientras el país centroamericano envía casi 800 bienes a más de 37 naciones del continente y comercializa cerca de 5.000 productos en 160 destinos

Europa se consolidó como el segundo socio comercial de Costa Rica, según el Gobierno

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

Ni el cielo nublado ni la lluvia enfriaron el comal más grande del mundo. Olocuilta reafirmó su corona gastronómica con una pupusa de 5.5 metros de diámetro, convirtiendo el Día Nacional de la Pupusa en una fiesta auténtica de identidad.

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

El diputado guatemalteco Julio Portillo fue inhumano en privado mientras su bancada exige saber quién ordenó el ataque

Una ceremonia reservada en Zacapa cerró el duelo por el congresista de la UNE. Mientras tanto, los reclamos de justicia escalan y una figura clave admitió temer por su propia integridad

El diputado guatemalteco Julio Portillo fue inhumano en privado mientras su bancada exige saber quién ordenó el ataque

Más de 4 mil visitantes recorrieron las áreas protegidas durante las fiestas patrias en Panamá

El Parque Nacional Volcán Barú fue el destino con mayor concurrencia, con 1.575 visitantes, según las cifras oficiales

Más de 4 mil visitantes recorrieron las áreas protegidas durante las fiestas patrias en Panamá
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ejército aclaró qué pasó con los honores militares y los trámites para la familia del soldado Germán Mora

Ejército aclaró qué pasó con los honores militares y los trámites para la familia del soldado Germán Mora

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

Crítica de ‘Grande de España’: La serie de Netflix que convertida en clásico inmediato de la comedia popular gracias su sátira sobre la aristocracia

La NASA busca astronautas para viajar a la Luna y a Marte: cómo postularse

Cómo elegir el corte y el color de cabello para iluminar el rostro y suavizar las facciones

DEPORTES

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico

ENTRETENIMIENTO

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”