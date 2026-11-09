Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank (REUTERS)

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Maestros del sector público de Paraguay protestarán este lunes para exigir la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, intervenido por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia. La movilización será la primera protesta que afrontará el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera.

En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados en Ueno Bank. El gremio también reclamó la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores del país, además de los recursos de otras cajas de ahorro jubilatorio depositados en el banco intervenido.

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La protesta tendrá lugar en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, según detalló la FEP. Los docentes también exigirán un reajuste salarial del 8% y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo en 2027. En septiembre pasado, el Gobierno de Peña firmó un acuerdo con un sector de los maestros que estableció un aumento salarial del 5%, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios docentes.

La movilización también contará con el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), según medios locales.

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En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, cuyos fondos quedaron congelados en Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank comenzó a generar protestas el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución contra la entidad tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Desde entonces, ciudadanos convocaron a una vigilia que se extendió hasta el viernes, cuando el Congreso destituyó a Peña en un juicio político en el que se lo acusó de mantener vínculos con el banco.

La entidad tenía unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones públicas que depositaron sumas millonarias. La intervención del BCP y el congelamiento de los fondos de distintas cajas de jubilaciones desataron la crisis que derivó en la salida de Peña de la Presidencia.

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En sus primeras medidas como presidente, Alliana ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur del país. El mandatario anunció las decisiones en su cuenta de X, dos días después de asumir el cargo.

“En las cárceles, ordené al ministro de Justicia hacer cumplir estrictamente la ley. Ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial. Las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente”, escribió Alliana. En el mismo mensaje, agregó: “Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados”.

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Las órdenes surgieron de una reunión con el nuevo vicepresidente, Antonio Barrios; el jefe de Gabinete Civil, Rolando de Barros; y los ministros de Economía, Industria, Justicia y Defensa. “Lo más importante es brindar una asistencia rápida y efectiva a la ciudadanía”, sostuvo el presidente.

En sus primeras medidas como presidente, Alliana ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur del país (EFE)

En relación con las inundaciones, Alliana informó que ordenó el despliegue de efectivos militares en Itá Corá, un puerto del departamento de Ñeembucú, a unos 50 kilómetros de Pilar, la ciudad natal del mandatario. El objetivo es reforzar la asistencia alimentaria a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná, que afecta a la zona desde octubre.

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“En Itá Corá, ordené el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para reforzar la asistencia con alimentos a las familias damnificadas”, detalló el jefe de Estado.

(Con información de AFP)