La foto de unidad, la multiplicidad de lecturas del mensaje y un desplante de Milei: lo que dejó el acto de León XIV en el Palacio Libertad

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad

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“Podría haber querido marcar una línea y lo que hizo fue respetar la del Presidente”, destacó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial una vez terminado el discurso de León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de sus primeras actividades en Buenos Aires. “El discurso fue la línea de Francisco, debería llamarlos a la reflexión”, contrapuso un gobernador opositor sobre el mismo mensaje que pronunció este domingo el Sumo Pontífice.

La lecturas son múltiples y referencian las palabras de León XIV, que cerró este domingo su primera jornada en el país con un encuentro que convocó a la dirigencia política, a representantes de la sociedad civil, al cuerpo diplomático y a las autoridades de la Iglesia Católica.

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“Es lo que la Argentina necesitaba”, planteó ante Infobae el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Ante la atenta mirada de un auditorio colmado, el Sumo Pontífice brindó su primera declaración pública en territorio argentino, con referencias a la educación, la doctrina social de la Iglesia, los discapacitados, la corrupción y se prepara para iniciar una serie de compromisos hasta el miércoles 11, que incluye visitas y misas.

“El mensaje de la Iglesia fue fuerte, pero lo importante es que hay una foto de país posible”, sintetizó con esperanza una fuente judicial.

Lo cierto es que la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica logró lo impensado: la coexistencia en un mismo lugar del oficialismo, la oposición y los aliados, que adaptaron el mensaje de León XIV a su gusto.

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El papa León XIV escucha al presidente Javier Milei en el CCK

Ubicada en la primera fila del salón Ballena, pero en uno de sus laterales, la vicepresidenta Victoria Villarruel se impuso en la puja con la Casa Rosada por las disposiciones y siguió de cerca el desarrollo del evento. En la previa a la ceremonia, la titular del Senado, de semblante serio, intercambió algunos minutos con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, escoltada por el senador Bartolomé Abdala, uno de los pocos que se atrevieron a acercarse. Con el correr de los minutos, varios gobernadores desfilaron para saludarla.

Sin embargo, ni la presencia de León XIV conmovió al presidente Javier Milei, que se bajó del escenario sin saludar a nadie. Ni siquiera a su compañera de fórmula, que esperaba a los pies de la escalinata. De no haber sido expuesto por el propio Papa, que aprovechó la proximidad para intercambiar algunas palabras con la Vicepresidenta, el accionar había pasado desapercibido.

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“Fue llamativo”, planteó una fuente oficial sobre el saludo de León XIV. “Lo de Milei fue un claro ejemplo de que el mensaje del Papa no va a tener efecto”, fustigó un importante dirigente opositor.

En uno de los pocos gestos de unidad nacional de estos tiempos, libertarios, peronistas y macristas coexistieron en el auditorio. León XIV asistió al Palacio Libertad luego de haber visitado Casa Rosada y de haber recibido de manos del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, también presente en la ceremonia, las Llaves de la ciudad.

“Buen domingo”, planteó el presidente Mauricio Macri cuando llegó al ex Centro Cultural Kirchner a las 17, escoltado por el legislador Fernando De Andreis. Pese a permanecer en el establecimiento, el titular del PRO ingresó recién al salón pasadas las 18, en la previa a la llegada del mandatario, y saludó a los presentes, incluso a Villarruel.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV

Minutos más tarde lo hizo el Gabinete completo, que se ubicó en las primeras filas, donde esperaba el republicano. Entre los ministros y secretarios, también estuvo la senadora Patricia Bullrich, quien atraviesa momentos complejos con la Casa Rosada.

Luego de algunas vueltas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, se acercó a saludar al exmandatario. Lo hizo tras intercambiar un apretón de manos con Eduardo “Lule” Menem y antes de hacer lo propio con la Vicepresidenta. Por su parte, Macri dedicó algunos minutos mientras esperaban al mandatario para intercambia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En la primera fila, Macri quedó ubicado entre Horacio Rosatti, con el que conversó un largo rato, y Martín Menem y su pareja. “Con Rosatti hablamos de Boca. ¿De qué vamos a hablar?“, planteó el exmandatario ante Infobae en alusión al reciente campeonato que obtuvo este sábado el Club Atlético Boca Juniors bajo la conducción de Juan Román Riquelme.

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Con la negociación en stand by, Macri quedó ubicado a dos personas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se sentó junto a Menem, a su izquierda, y a Santilli, a su derecha.

“Una imagen que pintó el cuadro de situación se registró en la previa a la ceremonia, cuando los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) conversaban a metros de otro semicírculo conformado por Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro) junto al armador libertario Eduardo “Lule” Menem.

En la previa al ingreso, diputados y senadores esperaron pacientemente el ingreso sobre la calle Bouchard, en la intersección con Corrientes. Vestidos de negro, la plana de funcionarios oficialistas y allegados tenía su propio ingreso acelerado. Así evitaron esperar el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien se encontró al llegar con el juez federal Ariel Lijo mientras los diputados y senadores de Unión por la Patria, entre los que destacaban Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans, Luana Volnovich, Juan Grabois y Máximo Kirchner, esperaban para ingresar.

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El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner ingresa al Palacio Libertad para escuchar a papa León XIV

En un llamativo y moderado discurso, Milei celebró la extensa convocatoria y evitó confrontar con la oposición. “Me alegra ver a todo el arco político aquí”, celebró sorpresivamente el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura al tiempo que recordó al papa Francisco, al que calificó como “una figura excepcional”, y destacó los lazos con la Iglesia Católica.

Por su parte, aseguró que la figura de León XIV debe “reunir a todos los argentinos” dado que considera que “es mucho más lo que une que lo que separa”. También defendió el equilibrio fiscal ante la presencia del Santo Padre, que seguía el discurso a pocos metros, en el escenario, y aseguró además que se hará responsable de “los argentinos del presente y los del futuro”. “Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina como lo hacemos nosotros”, concluyó Milei que intercambió un apretón de manos en la previa al discurso del papa.

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A su turno, minutos después de las 19.05, León XIV hizo mención a Bergoglio, lo que generó el aplauso del auditorio, y planteó que “ninguna generación inicia la Patria desde cero”. “La patria de todos ustedes será mañana la herencia de otros”, planteó ante la atenta mirada de diplomáticos, legisladores, gobernadores, obispos y funcionarios.

Por su parte, pidió fortalecer la democracia, defendió las instituciones y propuso potenciar la búsqueda de acuerdos. “Quien ejerce la autoridad debe actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, planteó y fue interrumpido por los aplausos de una porción de los presentes.

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A su izquierda, el mandatario, estoico, también batió sus palmas. Lo hizo incluso cuando el Sumo Pontífice cuestionó la salida de los jóvenes del país y pidió robustecer “la educación, la formación profesional y la universidad”.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, precisó el Santo Padre y se llevó el más fuerte de los aplausos.

En un discurso de tintes políticos, el papa pidió reconocer la vida “desde los primeros instantes”, en un país en el que el aborto es legal, y bregó por los enfermos y las personas con discapacidad, un tema que incomoda a la Casa Rosada que debate actualmente una ley sobre la temática.