Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Agentes de policía montan guardia cerca de la plaza del mercado principal, tras un tiroteo masivo, en Cracovia (Polonia). 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

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El presunto autor del tiroteo que dejó seis muertos y unos 15 heridos el sábado en el centro de Cracovia, en el sur de Polonia, murió este lunes en el hospital, dos días después de resultar gravemente herido durante un enfrentamiento con la Policía. El sospechoso, un ciudadano polaco de 24 años, habría matado además a tres integrantes de su familia, cuyos cuerpos fueron encontrados en una vivienda situada a dos horas de la ciudad.

“Les informamos que el autor de los trágicos acontecimientos murió esta mañana en el hospital”, comunicó la Policía regional en una publicación en la red social X. El hombre había abierto fuego el sábado en la histórica plaza del mercado de Cracovia, donde seis personas, entre ellas dos extranjeros, perdieron la vida y alrededor de 15 resultaron heridas, según las autoridades.

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El sospechoso recibió heridas críticas durante un tiroteo con agentes policiales, que intervinieron tras el ataque. Las autoridades investigan si también asesinó a sus padres y a su hermana, cuyos cuerpos aparecieron en su domicilio, ubicado a unas dos horas en automóvil de Cracovia. De confirmarse esa hipótesis, el número total de víctimas mortales atribuidas al hombre ascendería a nueve.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el ataque como un acto de “terrorismo”, mientras que el ministro del Interior sostuvo que el sospechoso estaba “fascinado por las ideologías de extrema derecha”. La Fiscalía abrió el domingo una investigación por un presunto acto terrorista.

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El tiroteo fue el más mortífero en Polonia desde el fin del comunismo en 1989 y conmocionó a un país poco acostumbrado a este tipo de episodios de violencia. El ataque también profundizó las tensiones políticas en una nación marcada por una fuerte polarización entre el Gobierno liberal y europeísta de Tusk y la oposición conservadora y nacionalista.

El tiroteo fue el más mortífero en Polonia desde el fin del comunismo en 1989 y conmocionó a un país poco acostumbrado a este tipo de episodios de violencia (REUTERS)

La tragedia ocurrió antes de una semana de alta tensión política, con una reunión clave del Tribunal Constitucional prevista para este martes. El encuentro constituye un nuevo capítulo de la disputa entre el Ejecutivo y sus adversarios por los nombramientos judiciales.

La oposición de derecha acusa al Gobierno de socavar el orden constitucional. La coalición oficialista, por su parte, sostiene que busca corregir designaciones políticas y reformas impulsadas por los nacionalistas, que considera contrarias a los estándares democráticos europeos.

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Durante las últimas semanas, manifestantes nacionalistas permanecieron frente al tribunal para “defenderlo”. La crisis escaló a fines de octubre, cuando la Policía antidisturbios bloqueó los accesos y una jueza designada por la mayoría parlamentaria anunció que asumiría temporalmente la conducción del organismo, lo que dejó en suspenso al titular cercano a la derecha y al presidente nacionalista Karol Nawrocki.

Tras el ataque de Cracovia, el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), que gobernó entre 2015 y 2023, canceló las protestas previstas para el lunes y el martes, aunque las manifestaciones podrían retomarse más adelante durante la semana.

La mayor preocupación de las autoridades está puesta en la Marcha de la Independencia, prevista para el miércoles. El acto anual reúne a cientos de miles de simpatizantes de derecha, desde conservadores católicos hasta grupos supremacistas blancos y sectores antisemitas y prorrusos de extrema derecha. Nawrocki confirmó su participación.

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Algunos observadores describieron la movilización como un evento de “alto riesgo” ante el temor de que los asistentes abandonen el recorrido acordado y se dirijan al Tribunal Constitucional.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el ataque como un acto de “terrorismo” (REUTERS)

Tusk descartó el domingo que su Gobierno tenga previsto prohibir la marcha. “Nadie tiene intención de prohibir la Marcha de la Independencia”, escribió en X, donde calificó las versiones sobre una eventual suspensión como “nada más que desinformación”. También pidió a los participantes que “se abstengan de la agresión” y advirtió contra la posibilidad de organizar contramanifestaciones.

(Con información de AFP)